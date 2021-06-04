Осматривая новый Volkswagen Taos, Лиса Рулит не смогла сдержать возмущения
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Внешне автомобиль выглядит очень органично и привлекательно. По мнению ведущей ютуб-канала «Лиса Рулит», кроссовер особенно выигрышно смотрится в оранжевом цвете спецверсии Joy! Оранжевая тема продолжается в отделке интерьера с яркими вставками на передней панели и дверных картах. Также покупателей порадуют удобные кресла с комбинированной обивкой, приятный руль с удобным хватом и новая медиасистема Volkswagen Play c 10-дюймовым экраном, новым интерфейсом и сервисами «Яндекса». Места достаточно и во втором ряду. Здесь есть дополнительные USB разъемы и подлокотник.
Единственное, что возмутило Елену Лисовскую – палка-держатель крышки капота. Такое решение есть не только в базовом автомобиле, но и в спецверсии Joy!, оснащение которой близко к топовому. Елена не смогла сдержать эмоций и названа это позором для современного автомобиля уважаемого бренда.
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