Основатель VK и Telegram Павел Дуров хотел купить эксклюзивный автомобильный номер за 9,5 млн долларов (но не смог)

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Павел Дуров готов был заплатить за уникальный номер 9,5 млн долларов, но цена продолжала расти, и бизнесмен был вынужден сойти с дистанции. В итоге, неизвестный покупатель выложил за номер «Р7» рекордные 55 млн дирхамов, что составляет порядка 15 млн долларов. Самый дорогой номерной знак в мире был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

На аукционе также были выставлены на продажу и другие «красивые» автомобильные номера, в том числе 10 двузначных номеров: AA19, AA22, AA80, O71, X36, W78, H31, Z37, J57 и N41. Но все они стоили существенно дешевле. Например, номер «AA19» был продан за 4,9 млн дирхамов (1,3 млн долларов), а номер «O 71» за 1,5 млн дирхамов (400 тысяч долларов). Все деньги, собранные на благотворительном аукционе «Самые благородные числа», пойдут в фонд «1 Billion Meals Endowment», основанный шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом.

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