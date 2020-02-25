25 февраля 2020, 13:36
Основные итоги форума «ForAuto – 2020»
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Фото: Автостат
В Москве завершился очередной ежегодный форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2020». Участники подвели итоги 2019 года, обсудили основные инструменты авторынка, а также попытались спрогнозировать развитие ситуации и поведение потребителей.
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На днях в Москве прошел представительный форум «ForAuto – 2019», организованный аналитическим агентством «Автостат» ...Читать далее
Подводя итоги 2019 года, эксперты отметили негативные тренды на российском автомобильном рынке: рост цен на новые машины под влиянием макроэкономических факторов и увеличение среднего возраста легкового автомобиля. Ширятся новые транспортные решения: каршеринг, сервисы подписки, развитие общественного транспорта в мегаполисах.
Обсудили на форуме влияние эпидемии китайского коронавируса на мировой автопром. А отложенный спрос, напротив, больше не влияет на отечественный рынок. Спад продаж, скорее всего, продолжится как в сегменте новых, так и подержанных автомобилей всех категорий. Позитивный сценарий предусматривает сохранение продаж на уровне 2019 года, реальный – падение на 6%, а негативный – падение на 10%. Но несмотря на снижение доходов россияне все еще готовы платить за качество и удобство, а также за то, что помогает сэкономить время.
Большое внимание на форуме уделили ситуации на рынках страхования, лизинга, кредитования. Михаил Порватов из РСА рассказал о снижении доли электронных договоров ОСАГО и грядущих изменениях в тарификации. Директор агентства «Автостат» Сергей Удалов сделал акцент на автокредитах, доля которых за последние 6 лет увеличилась с 35% до 60%. Владимир Шикин из Национального Бюро кредитных историй рассказал о расчете персонального кредитного рейтинга для каждого заемщика (ПКР), на основе которого в будущем банки будут конкурировать за «благонадежных» клиентов.
Андрей Заволока из Google рассказал об изменениях в поведении потребителей и о факторах, влияющих на принятие решения о покупке автомобиля. Исследование проводится с 2012 года. За это время срок выбора машины не изменился и составляет, в среднем, 88 дней. В последнее время пользователи отдают предпочтение видео, в ущерб печатным промоматериалам. Также возросло влияние сайтов автопроизводителей (до 85%) на принятие решения о покупке. Максим Харитонов (MaхPoster) обратил внимание на растущую аудиторию классифайдов, помогающих выбрать автомобиль с пробегом. Сейчас через них продается до 90% подержанных машин.
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14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
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