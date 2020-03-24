24 марта 2020, 09:00
Особенности антигравийных и виниловых пленок: этапы оклейки, полезные советы
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Фото: VinylRussia
Изменить внешний вид автомобиля помогают цветные виниловые пленки. Этот способ - один из самых дешевых и удобных, ведь в любой момент, решая поменять дизайн авто, вы можете снять надоевшее покрытие и обновить кузов.
Фото: VinylRussia
Фото: VinylRussia
Фото: VinylRussia
Фото: VinylRussia
Фото: VinylRussia
Сделать такую работу можно всего за несколько часов. Другая разновидность автомобильных пленок – защитные, антигравийные пленки. Подробнее расскажем о пленках, технологии оклейки и насколько выгодно использовать антигравийный материал.
Стайлинг
Внешний вид автомобиля важен для каждого автолюбителя. Но не у всех автовладельцев есть возможность менять автомобили «как перчатки», руководствуясь своими изменившимися пожеланиями. Поэтому покупается цветная виниловая пленка, которая изменяет дизайн.
Сегодня предлагается множество типов покрытия, которые позволят вам кардинально изменить цвет. Если анализировать сайты известных компаний с богатым ассортиментом, то на них можно обнаружить примерно такую пленку для стайлинга:
✔ Глянцевую. Оклеивают в том случае, если хотят изменить цвет авто, но оставить блеск, присущий оригинальному заводскому покрытию кузова.
✔ Матовую. Характерная особенность — полное отсутствие блеска, высокая степень светопоглощения, антибликовые характеристики.
✔ Хромированную. Имеют идеальную зеркальную поверхность.
✔ Хамелеон. Эффектно изменяет цвет в зависимости от угла падения солнечных лучей.
✔ Глиттеры. Покрытие содержит металлические вкрапления, которые придают кристаллический блеск поверхности.
Также существует вариант антигравийной защиты ЛКП с помощью прозрачных виниловых пленок. Они примерно в 2 раза дешевле полиуретановых пленок (которые в основном используются с защитными целями), но защитят кузов разве что от воздействия песка или воды на мойке. Кроме того, прозрачная виниловая пленка через время может пожелтеть.
Далее речь пойдет о полиуретановых антигравийных пленках, специально созданных для защиты кузова автомобиля от неблагоприятных факторов окружающей среды.
Какие функции выполняет антигравийная пленка
Использование антигравийной пленки — это, прежде всего защита. Выезжая из салона и проезжая всего несколько километров, вы уже с большой долей вероятности можете испортить лакокрасочное покрытие.
Основные причины:
✔ Попадание щебенки или другого предмета от проезжающих автомобилей, пескоструя (грязи, камней) от впереди идущих машин.
✔ Частое посещение мойки и появление микропаутины, особенно заметной на солнце.
✔ Реагенты, которыми обильно посыпают трассы зимой — они достаточно быстро разъедают поверхность кузова, оставляя испорченные участки.
✔ Влияние солнца приводит к выгоранию кузова, автомобиль тускнеет, теряет свой внешний вид.
✔ Чужие автомобили, неудачная парковка или выезд со стоянки часто приводят к царапинам и даже вмятинам.
Не забывайте об агрессивном воздействии птичьего помета, который въедается в краску, и других повреждениях. Использование антигравийной пленки поможет избежать перечисленных проблем.
По словам основателя компании VinylRussia Алексея Егай, которая занимается продажей защитных пленок для автомобилей: «Верхний слой наклеенной пленки имеет свойство самовосстанавливаться. Если на нем появляются мелкие царапины, то их достаточно полить кипятком или прогреть технологическим феном и царапина затянется. Еще одно эффективное средство — оставить транспорт на жарком солнце. Самовосстановление происходит без следов. Кроме того, учитывайте, что даже при серьезных вмятинах вам не понадобится окрас кузова — лакокрасочное покрытие останется неповрежденным, вам достаточно будет снять испорченную пленку, выпрямить вмятину технологией без окраса и поклеить новый материал».
Вообще же, использование качественного антигравийного материала позволяет сохранить внешний вид автомобиля как минимум на 5 лет, а чаще и на более длительный срок.
Фото: VinylRussia
Фото: VinylRussia
Фото: VinylRussia
Фото: VinylRussia
Фото: VinylRussia
Фото: VinylRussia
Какие части автомобиля оклеивать антигравийной пленкой
Решение о том, какие части автомобиля оклеивать, принимает водитель, на это влияют задачи, которые должна выполнять пленка и бюджет собственника авто.
В первую очередь необходимо обклеить наиболее подвергаемые повреждениям места — к ним относят:
✔ Капот и бампер.
✔ Передние крылья.
✔ Пороги, которые царапаются при посадке.
✔ Фары и габариты.
Также оклейке подлежат участок бампера на багажнике или т.н. выгружаемая полоса, места под ручками, арочные части, зеркала. Конечно, лучший вариант — это покрытие всего кузова и оптики, но каждый принимает решение сам.
Преимущества антигравийных покрытий
Для обеспечения защиты кузова чаще всего используют полиуретан. Он имеет ряд серьезных преимуществ перед другими материалами. В основе этой пленки лежит каучук толщиной от 150 до 220 мкм. Главные достоинства:
✔ Оклеенный антигравийной пленкой автомобиль дороже реализуется на вторичном рынке.
✔ За счет достаточно большой толщины отлично поглощает удар.
✔ Полиуретан эластичен, стойкий к разрывам, истираниям и проколам.
✔ Современный полиуретан имеет верхний лаковый слой «top coat» за счет чего пленка обладает самовосстанавливающимися свойствами после небольшого нагрева.
✔ На 100% пропускает ультрафиолетовые лучи, поэтому защищенные участки поверхности выгорают так же, как и незащищенные, что выглядит естественно.
✔ Пленка от европейских или американских производителей не выцветает и не желтеет.
✔ Достаточно легко удаляется без повреждения заводского покрытия.
✔ При необходимости хорошо поддается абразивной обработке.
✔ Срок службы полиуретановой пленки составляет не менее 7 лет.
Кроме того отмечаем, что пленка практически незаметна для глаза, надежно сцепляется с поверхностью.
Основные этапы оклейки
Чтобы антигравийная пленка прослужила весь предназначенный срок, была наклеена без дефектов и смотрелась идеально, необходимо выполнять всю работу поэтапно, строго следуя технологии. Об этом знают в профильных компаниях, поэтому лучше обращаться к профессионалам. Расскажем об основных этапах, их список выглядит следующим образом:
✔ Подготовительные работы.
✔ Подбор инструмента.
✔ Основные этапы.
✔ Завершение.
Разберем каждый этап более детально, определимся, на какие особенности необходимо обратить внимание.
Подготовительные работы
Прежде всего, автомобиль необходимо помыть — лучше это сделать на мойке под давлением с применением автомобильного шампуня. Важно удалить следы смолы, помета, битумные пятна и др. Небольшие царапины лучше заполировать, после чего убрать следы полировальной пасты. Особое внимание уделяйте проемам и щелям, где обычно скапливается больше всего грязи. Для очистки от грязи кроме мойки с шампунем используются очистители клея, абразивная глина, жидкости для очистки стекол.
Подготовка помещений
Помещение, где будет происходить процесс, должно быть чистым и с нормальным освещением, при недостатке света используйте дополнительные осветительные приборы — в процессе работы важно видеть малейшие дефекты и сразу исправлять их. Естественно, что нежелательно присутствие сквозняка, который занесет пыль на уже очищенную поверхность и наличие прямых солнечных лучей. Минимальная температура — 17-19°C.
Одежда
Работа не должна вестись в шерстяной одежде — в ней нити легко отделяются от одежды и попадают на поверхность, ухудшая качество оклейки. Металлические молнии также следует исключить, во избежание случайного появления царапин. По этой же причине снимают кольца и часы. Стоит ли говорить, что работа выполняется чистыми руками.
Инструмент
Для оклейки антигравийной пленки понадобится инструмент, приспособления, растворы. Например, мыльный раствор поможет в позиционировании пленки, а также исключит появление отпечатков на поверхности и возникновения статических напряжений под материалом. Он же облегчит скольжение ракеля, позволит избежать царапин.
Раствором изопропилового спирта обезжиривают поверхности и активируют клей. Его часто используют на краях пленки. Материал разглаживают по поверхности ракелем, убирая лишнюю жидкость и пузырьки воздуха из-под пленки, а для подрезки используют ножи.
Фото: VinylRussia
Фото: VinylRussia
Фото: VinylRussia
Фото: VinylRussia
Фото: VinylRussia
Фото: VinylRussia
Технология нанесения
При отделении тонкой пленки от основы необходимо распылить раствор с мылом на клеевой слой. Учитывайте, что к клею нельзя прикасаться сухими руками, иначе под покрытием могут оставаться нежелательные следы. Раствор также предотвратит возникновение электростатического напряжения, которое способствует налипание пыли.
Оклейку автомобиля начинают с капота: необходимое количество пленки отрезают от рулона и снимают защитный лайнер. Чтобы упростить процесс, облегчить позиционирование, нанесите мыльный раствор на поверхность. При наклейке пленки выберите первоначальное позиционирование — оно может выполняться по центру оклеиваемой детали или же с краев.
Разглаживание выполняйте ракелем, держите его под углом в 45—60°. Каждый последующий проход выполняется внахлест к предыдущему, ширина нахлеста должна составлять примерно половину ширины прохода. Важно следить за образованием пузырей и своевременно их удалять, в противном случае они снижают срок эксплуатации пленки и портят дизайн.
Удаление пузырей производиться так:
✔ Наберите в инсулиновый шприц раствор спирта (изопропила).
✔ Воткните шприц в пузырь и добавьте в него немного раствора.
✔ Вытяните введенный раствор обратно в шприц и выньте его.
✔ Разгладьте место пузыря салфеткой.
При оклейке пленку в обязательном порядке необходимо прогревать строительным феном, также ее можно растягивать (не переусердствуйте), особенно важно это делать на изгибах, но предварительно убедитесь, что второй конец материала надежно закреплен, для этого применяйте спиртовой раствор.
Перед финишной фиксацией краев проверьте поверхность на пузыри. Если они остались, удалите их инсулиновым шприцом. После выполнения процесса оклейки, возможно, понадобится обрезать края, делать это надо специальным ножом, но аккуратно, без повреждения окрашенного покрытия.
Завершающий этап
На завершающем этапе необходимо протереть поверхность спиртом (раствором) — это даст возможность очистить ее и заодно проверить на пузыри. Не эксплуатируйте автомобиль в течение первых суток, при условии, что машина будет находиться в теплом гараже. Не желательно протирать щетками кузов еще в течение 2—5 суток, а заезжать на мойку лучше не ранее, чем через 7-10 дней после окончания работ.
На что обратить внимание при покупке
Правильный выбор пленки — это уже значительный процент получения качественной защиты. В первую очередь различайте антигравийную полиуретановую и обычную виниловую пленку. Первая предназначена именно для защиты, в то время как вторая — только для стайлинга. Да, виниловая пленка может защитить от попадания песка и каких-то мелких царапин, но сравниться по защите с антигравийным материалом она не может.
Затем приступайте к выбору продукции. Например, представители интернет-магазина VinylRussia рекомендуют оклеивать автомобиль только пленкой европейских или американских производителей и не использовать продукцию азиатских, в первую очередь, китайских компаний.
По словам руководителя компании Алексея Егай: «Важно не только обращать внимание на наименование бренда, но и на страну производства. Вполне реально, что на китайском заводе, который производит пленку известного европейского бренда, делают продукт, сильно отличающийся по качеству от европейского аналога. Естественно, что изменения будут смещены в худшую сторону. Учитывайте, что при покупке некачественной азиатской пленки вы, например, при оклейке темного автомобиля белым покрытием в результате получите кузов непонятного серого цвета — чисто белого глянца добиться в этом случае нереально».
Советы по выбору
Для оклейки машины приобретайте пленки, предназначенные для нанесения не только на плоские поверхности, но и на изогнутые. Часто автолюбители экономят и покупают материал на машину, предназначенный только для оклейки плоских поверхностей — это чревато растрескиванием пленки и ее отставанием от поверхности, неопрятным внешним видом.
Помните, что хороший магазин может предлагать один цвет в десяти интерпретациях, разница в цене между оттенками также может быть весьма существенной, в 2 и более раз. Наш совет — четко формулируйте свои запросы, чтобы ваши желания совпали с эмоциями, которые вы получите от нового дизайна.
Несколько советов по выбору качественного материала:
✔ Обратите внимание на подложку, в брендовой пленке на подложке размещен логотип завода-производителя.
✔ Хорошая пленка не должна резко пахнуть.
✔ Качественное покрытие хорошо тянется, его можно увеличить в размере минимум на 30-70%.
✔ Покупайте пленку у проверенных поставщиков, официальных представителей иностранных заводов на территории РФ.
Подходите к выбору пленки ответственно — обращайте внимание на любые мелочи, не стесняйтесь задавать вопросы консультантам, щупайте, нюхайте, изучите бренды. В этом случае вы сможете выбрать действительно хорошую продукцию, которая долго будет привлекать своим шикарным внешним видом посторонние взгляды восхищенных прохожих и проезжающих водителей.
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Блин я вот не парился вообще, купил вотер блок от Софт99, японскую и сам нанес, не так много времени ушло на подготовку к нанесению, но эффект того стоит и мелкие царапины убрал и цвет насыщенее стал, блестит красавица.
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