Особенности продаж машин с пробегом обсудят на онлайн-конференции «Автомаркетолог»
Эксперты отрасли обсудят, как работать на таком специфичном рынке и какие важные правила стоит соблюдать в организации продаж подержанных автомобилей. В рамках мероприятия выступят лучшие практики бизнеса по продажам машин с пробегом, представители компаний Haraba и MaxPoster, а также Артем Самородов – признанный эксперт с большим опытом работы в сфере подержанных автомобилей.
К дискуссии «Особенности продаж на вторичном рынке» присоединятся и специалисты дилерских компаний, чтобы рассказать о своем опыте работе с б/у автомобилями. Модератором дискуссии выступит бессменный ведущий Олег Мосеев. Приглашенные эксперты поговорят о трендах рынка автомобилей с пробегом, а также о том, какие каналы для пополнения стоков поддержанных автомобилей можно и нужно использовать сейчас с наибольшей эффективностью.
Получить доступ к конференции «Особенности продаж на вторичном рынке» можно бесплатно после регистрации на сайте. Начало трансляции 1 февраля в 12:00. Зрители смогут задать спикерам вопросы, получить экспертный ответ или полезный совет.
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