«Особый статус» позволил «АвтоВАЗу» не выплачивать хозяйке Lada штраф и неустойку из-за брака в автомобиле
Как разъяснили юристы, в России системообразующими являются большинство автопроизводителей и крупных дилерских холдингов, которые могут ссылаться на мораторий на банкротство при спорах с автовладельцами.
Жительница Волгограда Татьяна Мандригель подала в суд на автопроизводителя в 2020 году, она хотела вернуть не подлежащий ремонту автомобиль Lada Vesta. В машине, которая была на гарантии, были обнаружены потертости между дверью багажника и бампером, коррозия и течи масла.
Автомобиль вернули местному дилеру в марте, который компенсировал хозяйке его стоимость, 729 тысяч рублей, но только спустя почти три месяца в июне того же года. За просрочку суд постановил выплатить заявительнице штраф и неустойку в сумме более 1,4 миллиона рублей. Именно такие санкции предусматривает закон «О защите прав потребителей».
Однако верховный суд в январе 2022 года встал на сторону «АвтоВАЗа» и отказал пострадавшей в выплате штрафа и неустойки, ссылаясь на мараторий на банкротство «системообразующих предприятий», который действовал в 2020 году. Дело жительницы Волгограда против «АвтоВАЗа» постановили вернуть на очередное рассмотрение в первую инстанцию.
- 1 200 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 190 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 850 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 1 190 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 1 080 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 1 130 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 795 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 1 230 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 1 110 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 090 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий