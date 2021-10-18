Остановленный гаишниками «Запорожец» поразил обилием кустарных переделок (фото)
Фото: ГИБДД Новороссийска
Внимание гаишников привлек не столько сам по себе редкий ретро-автомобиль, сколько явно заметные изменениям в конструкцию «Запорожца».
Визуальный осмотр транспортного средства и последовавшая за ним проверка документов у водителя показали, что на передние стекла «968-го» нанесено пленочное покрытие, светопропускная способность которого не соответствует установленными ГОСТ требованиям, и установлена «неродная» выхлопная система двигателя внутреннего сгорания.
Сам же силовой агрегат, как чуть позже выяснилось, не соответствует данной модели, к тому же у него изменена конструкция тормозной системы.
Понятное дело, что за все эти переделки водителю «досталось на орехи». На него было составлено несколько административных материалов, на основании которых сотрудники отдела технического надзора ГИБДД подготовят документы для прекращения регистрации данного автомобиля.
Пресс-служба Новороссийского отдела УГИБДД уточняет, что с начала текущего года за внесение изменений в конструкцию транспортных средств прекращена регистрация 45 автомобилей.
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