28 декабря 2021, 00:01
Осторожно! На дороги выехала Lada Vesta c автопилотом: вот как она выглядит
Специалисты ФГУП НАМИ разработали и испытали беспилотный седан Lada Vesta. Комплекс автономного вождения отличается универсальностью. Его можно встроить в любой автомобиль.
Дарья Климова Фото: instagram.com/fgupnami
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Фото: instagram.com/fgupnami
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В состав комплекса автопилота входят лидары, камеры и радар. Нейросеть на основе заданных алгоритмов учится анализировать дорожную остановку и распознавать других участников дорожного движения, знаки и светофоры. В НАМИ утверждают, что разработанный ими комплекс можно встроить в автомобили разных моделей. Сейчас сотрудники института разрабатывают алгоритм для автоматического передвижения автомобиля в колонне, которую возглавляет «пилотируемый лидер», то есть автомобиль с водителем.
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Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
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23.11.2021, 14:11
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