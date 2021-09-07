7 сентября 2021, 16:59
Осторожно, животные на дороге: видеоподборка (жесткие кадры)
Весной и осенью животные ведут себя на дороге особенно непредсказуемо. Именно в это время традиционно возрастает количество ДТП на загородных трассах с их участием.
Дарья Климова Фото: youtube.com / StopCham
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В опубликованном ниже видео представлена подборка записей с камер видеорегистраторов польских водителей. В нескольких инцидентах животным удается благополучно разминуться с несущимся автомобилем, в остальных – попытка перейти дорогу заканчивается трагически. Сразу предупреждаем: детям, беременным и слабонервным лучше не смотреть. Но финальное видео – вполне милое (таймкод 11:40): стадо коров невозмутимо бродит по дороге, не обращая внимания на ожидающие вереницы автомобилей, выстроившихся по обе стороны.
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