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2 июля 2021, 18:10

Остров Кижи: правда ли, что 22-главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя?

Год назад завершилась 11-летняя реставрация знаменитой 22-главной Преображенской церкви на острове Кижи. «Восьмое чудо света», как ее нередко называют, обрела новую жизнь, и, во многом благодаря этому, заметно вырос туристический поток на остров.
Фото: fishki.net
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
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Фото: Ticrk.ru

Мы как-то все привыкли: «Кижи» да «Кижи» (ударение, кстати, на первую букву «и»), а вот про район, где расположен остров, почему-то все время забываем. А он называется Заонежье, потому что включает в себя Заонежский полуостров. К территории Заонежья относятся более 500 островов кижских шхер, крупнейшие из них — Большой Клименецкий, Большой Леликовский и Оленьи острова. Вместе они образуют некий живописный лабиринт, и когда плывешь по Онежскому озеру, второму по величине в Европе, всю эту лепоту обозреваешь.

На катере, снегоходе или вертолете

Кижи считается центральным среди всего островного ожерелья, при этом остров небольшой – с севера на юг какие-то 5,5 км. Он вытянутый и совсем неширокий (самая широкая часть – около 900 метров). В центральной части острова располагаются две исторические деревни, известные по летописям с конца XVI века. Дома, естественно, не один раз перестраивались, и в настоящее время мы видим дома-памятники, построенные крестьянами на рубеже XIX-XX веков.

На острове (в том числе зимой) постоянно проживает порядка 60 человек – в основном, штатных сотрудников музея. Добираться сюда вариантов немного – преимущественно по Онежскому озеру: летом – на катере или «Метеоре» (цена билета – 3500 руб.), зимой – на снегоходах и судах на воздушной подушке. Самые отважные туристы приходят по льду на лыжах.

При этом есть альтернатива: раз в неделю (в понедельник) из Петрозаводска прилетает вертолет. Какие-то 20 минут из аэропорта «Бесовец – и вы в Кижах. Если прописка карельская, то билет обойдется в 1200 рублей. Еще недавно, когда не было судов на воздушной подушке, на вертолетах прилетали в том числе туристы – цены были подъемными. В те золотые времена на вертолетной площадке острова могло садиться до 4 винтокрылых машин одновременно.

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя

Игрище или все же водный мох?

Люди на этих землях живут издавна. Сначала саамы, карелы, вепсы, и лишь с начала второго тысячелетия эти территории начинают осваивать славяне. Наиболее активный поток наших предков пришелся на XIII век, и это были, естественно, новгородцы. Они освоили данные земли и, как водится, присоединили к Новгородской республике. Вплоть до конца XV века Заонежье - вотчина новгородских бояр. Однако, когда Новгород подчинился Москве, земли были отписаны стольному граду, причем, вместе с проживающими на них крестьянами.

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Крестьяне таким образом стали государственными. Но, как и на всем Русском Севере, в Заонежье никогда не было крепостного права: люди имели относительные свободы, а перед государством отчитывались выплатой налогов. В XVII-XVIII веках крестьян приписали к заводам, которые активно строились на материковой части.

Смешение культур разных народов, которые проживали на этой земле, в большей степени русских, как раз таки и создало такую особую этническую группу, как русские Заонежья. При этом финно-угорские племена также успели оставить свой след - многие географические названия имеют соответствующие корни. Некоторые ученые считают, что название острова Кижи происходит от карельского слова «кижа» – «игрище». То есть вполне вероятно, что здесь когда-то располагалось языческое святилище.

Другие исследователи утверждают, что остров получил имя от карельского слова «киджи» – «водный мох». Его тут и, правда, много – в давние времена использовали как строительный материал, прокладывая щели между бревен сруба, чтобы меньше в них дуло. В общем, какое название вам нравится больше, то и принимайте на веру. Еще в наследство от финно-угров местным жителям досталось ударение в словах на первом слоге.

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя

Остров Кижи, равно как и другие острова архипелага, находятся на транспортном пути из центральной России к Белому морю. Именно туда, на север, были устремлены помыслы всех торговых и предприимчивых новгородских людей, а также беглых крепостных рекрутов. В дороге они видели: для того, чтобы «бросить якорь» и жить спокойно, совсем не обязательно плыть к морю, ибо и тут есть места, закрытые лесами и водой. К тому же, городов долгое время не было в принципе – тот же Петрозаводск становится городом лишь в XVIII веке, но это только одно название, по факту же - слобода при заводе. В здешних местах легко было добыть себе пропитание: в лесах грибы, ягоды и охота на зверя, в озере – рыба. Кроме того, на этой земле можно было выращивать хлеб, об этом чуть ниже.

На лемех шла только осина

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Это сегодня атеизм, а наши благочестивые предки жили по заповедям Божьим, строили храмы, усердно молились. Первое упоминание о церкви на острове Кижи относится к концу XVI века. Правда, она сгорела в конце XVII столетия от удара молнии – это зафиксировано в документах того времени. Буквально сразу крестьяне приступили к строительству нового храма, ибо церковь тогда служила не только место моления и общения с Господом, но еще выполняла функции административного центра.

В трапезных всегда собирался крестьянский люд для оглашения царских указов и решения насущных вопросов жизнедеятельности крестьянской общины. Там же выбирали церковных старост, которые, помимо всего прочего, собирали налоги и передавали их в казну. Как правило, на роль старосты выбирали человека порядочного и зажиточного – он, что называется, своим животом отвечал за возможные недоимки по налогам. Бывало, что староста докладывал деньги из своего кармана, потому как находились крестьяне, которые просто были не в состоянии уплатить налоги.

Жемчужина острова – 37-метровая церковь Преображения Господня «о 22 главах» была освящена в 1714 году. Дата удивляет, ведь это было время насаждения Петром I западных новшеств и ценностей. А Преображенская церковь, напротив, итог многовековой традиции. Легенд о ее строительстве немало. Пожалуй, самая известная гласит о том, что ее построили без единого гвоздя. Отчасти это правда. Сруб церкви, равно как сруб крестьянского дома, можно было поднять, не скрепляя гвоздями или скобами. При помощи специально вырубаемых в бревнах замковых соединений эти самые бревна сами себя держат. А вот что все-таки на гвоздях, так это лемех – деревянные чешуйки, которыми покрываются главки. При этом внутренняя конструкция главок – безгвоздевая.

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: photos.rg.ru

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: photos.rg.ru

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: iz.ru

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: photos.rg.ru

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя

Если на возведение изб и церквей брали, как правило, сосну (смола позволяет дереву дольше сопротивляться гниению), то для лемеха брали осину, которая легко поддается обработке. Обрабатывали исключительно сырую, податливую и свежесрубленную осину. В таком случае топор хорошо скользит по всем волокнам и направлениям древесины. Недавно подсчитали: для того, чтобы покрыть главки Преображенской церкви, требуется более 30 000 лемешин.

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До сих пор лемех обрабатывают топором и только вручную. Осиновый лемех, если присмотреться, имеет разную форму на луковках – где-то он выгнутый, где-то вогнутый. И эта криволинейность осиновой дощечке придается не путем ее загиба, а путем вытесывания из плашки толщиной 5-7 см. Осина имеет еще одно свойство – тонко реагирует на освещение. Главки ничем не покрыты, это естественный цвет дерева. В солнечную погоду видно, как золотится свежий лемех, однако со временем он приобретает благородный серебристый оттенок. И тем не менее, раз в 30-40 лет лемех приходится менять - так же, как и любой другой кровельный материал. Если сравнить цвет лемеха на Преображенской церкви, где только-только завершилась реконструкция, и, скажем, Покровской, что рядом, увидим, что разница налицо.

Преображенская и Покровская церкви

Преображенская церковь, равно как храм Покрова Пресвятой Богородицы, стоит на Кижском погосте. Там вплоть до 30-х годов XX века хоронили местных крестьян. В традициях русского Севера, ставить в пределах ограды колокольню и две церкви. Так и на Кижах: большая парадная летняя – Преображенская. У нее необыкновенный объем внутреннего пространства - 18 метров высоту, а в основе 8-гранный сруб. Именно на нем установлено самое большое количество главок – 8. К нему по четырем сторонам света примыкают двуступенчатые прирубы. За счет такой конструкции церковь – всефасадная, то есть со всех сторон одинаковая. Кроме того, она крестообразная в плане, у нее 20 стен внутри. Важный нюанс: более 360 кв. метров полезной площади церкви невозможно было обогреть никакими печками, поэтому службы в ней проходили только в теплое время года.

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: fotokto.ru

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И.Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя

Зимой же служили в маленькой церкви - Покровской, что рядом. Она действующая и при этом теплая: еще до середины XX века стояли внутри печи. Здесь много икон из окрестных часовен и церквей, все XVI-XVIII веков. Иконы зачастую писали сами местные жители: собирали минералы, перетирали в песок, смешивали со специальной эмульсией – таким образом получали краску. Самая древняя икона в церкви – Спас Всемилостивый - XVI века. Большая же часть икон тут написаны в конце XVII столетия. В течение XVIII века Покровская церковь не раз перестраивалась. Сегодняшний вид она получила в середине прошлого века, когда начались масштабные реставрационные работы и сформировался музей под открытым небом.

Рядом колокольня, которую по чертежам построила артель плотников в 1874 году. Со своей задачей мужички справились хорошо, за что крестьянская община заплатила им 200 рублей. По тем временам приличные деньги – можно было приобрести целое стадо коров.

Дом крестьянина Ошевнева

Дом заонежских крестьян Ошевневых (1876 г.), в котором некогда проживало 18 человек, членов одной семьи, стоял на Климецком острове. Когда было решено создать на острове Кижи музей деревянной архитектуры, его разобрали и привезли на то место, где стоит и по сей день. Так, в 1951 году старинный жилой дом стал одним из первых экспонатов заповедника.

Такой добротный дом, объединяющий под общей крышей жилые помещения и хозяйственные постройки, называется «кошель». В XIX веке это было типичное крестьянское жилье. На нижнем уровне находилась изба для зимнего проживания и различные кладовые. На верхнем этаже находится летняя светёлка - в неё перебирались в тёплое время года. Все помещения дома, кроме светелки, отапливались печами. Тепло берегли благодаря низким внутренним проемам.

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
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Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя
Остров Кижи правда ли что 22 главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя

На первом этаже, напротив печи – «красный» угол, только для мужчин, женщины в нем не сидели. Жили большими семьями, во главе – большак и большуха, ответственные за семью, им все подчинялись. Долгими зимними вечерами женщины пряли лен (по 8-10 часов в день) – зачастую делали это на ощупь, и свет им для этого был не особо нужен. Летом у женщин – тяжелые полевые работа. Мужики, в свою очередь, охотились, ловили рыбу, а зимой нередко уходили в города на заработки. 

На верхнем этаже дома по двум сторонам - открытая галерея, которая называется «гульбище». Есть еще несколько отдельных маленьких балкончиков. Хозяйственные помещения также расположены в два этажа. Наверху - сарай и сеновал. Внизу – хлев. В сарай можно было заехать прямо на телеге, для этого предусмотрен специальный въезд, находящийся с южной стороны.

Ученые говорят, что в XVII-XVIII веках на Севере было создано близкое к идеалу крестьянское общество. Крестьяне были свободные, экономически независимые, при этом очень верующие, жили нравственно. А многовековые устои разрушил бурный XX век с его войнами, революциями и коллективизацией. Все это мы где-то проходили…

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Остров Кижи: правда ли, что 22-главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя?
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