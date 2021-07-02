Остров Кижи: правда ли, что 22-главая Преображенская церковь срублена без единого гвоздя?
Фото: Ticrk.ru
Мы как-то все привыкли: «Кижи» да «Кижи» (ударение, кстати, на первую букву «и»), а вот про район, где расположен остров, почему-то все время забываем. А он называется Заонежье, потому что включает в себя Заонежский полуостров. К территории Заонежья относятся более 500 островов кижских шхер, крупнейшие из них — Большой Клименецкий, Большой Леликовский и Оленьи острова. Вместе они образуют некий живописный лабиринт, и когда плывешь по Онежскому озеру, второму по величине в Европе, всю эту лепоту обозреваешь.
На катере, снегоходе или вертолете
Кижи считается центральным среди всего островного ожерелья, при этом остров небольшой – с севера на юг какие-то 5,5 км. Он вытянутый и совсем неширокий (самая широкая часть – около 900 метров). В центральной части острова располагаются две исторические деревни, известные по летописям с конца XVI века. Дома, естественно, не один раз перестраивались, и в настоящее время мы видим дома-памятники, построенные крестьянами на рубеже XIX-XX веков.
На острове (в том числе зимой) постоянно проживает порядка 60 человек – в основном, штатных сотрудников музея. Добираться сюда вариантов немного – преимущественно по Онежскому озеру: летом – на катере или «Метеоре» (цена билета – 3500 руб.), зимой – на снегоходах и судах на воздушной подушке. Самые отважные туристы приходят по льду на лыжах.
При этом есть альтернатива: раз в неделю (в понедельник) из Петрозаводска прилетает вертолет. Какие-то 20 минут из аэропорта «Бесовец – и вы в Кижах. Если прописка карельская, то билет обойдется в 1200 рублей. Еще недавно, когда не было судов на воздушной подушке, на вертолетах прилетали в том числе туристы – цены были подъемными. В те золотые времена на вертолетной площадке острова могло садиться до 4 винтокрылых машин одновременно.
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Игрище или все же водный мох?
Люди на этих землях живут издавна. Сначала саамы, карелы, вепсы, и лишь с начала второго тысячелетия эти территории начинают осваивать славяне. Наиболее активный поток наших предков пришелся на XIII век, и это были, естественно, новгородцы. Они освоили данные земли и, как водится, присоединили к Новгородской республике. Вплоть до конца XV века Заонежье - вотчина новгородских бояр. Однако, когда Новгород подчинился Москве, земли были отписаны стольному граду, причем, вместе с проживающими на них крестьянами.
Крестьяне таким образом стали государственными. Но, как и на всем Русском Севере, в Заонежье никогда не было крепостного права: люди имели относительные свободы, а перед государством отчитывались выплатой налогов. В XVII-XVIII веках крестьян приписали к заводам, которые активно строились на материковой части.
Смешение культур разных народов, которые проживали на этой земле, в большей степени русских, как раз таки и создало такую особую этническую группу, как русские Заонежья. При этом финно-угорские племена также успели оставить свой след - многие географические названия имеют соответствующие корни. Некоторые ученые считают, что название острова Кижи происходит от карельского слова «кижа» – «игрище». То есть вполне вероятно, что здесь когда-то располагалось языческое святилище.
Другие исследователи утверждают, что остров получил имя от карельского слова «киджи» – «водный мох». Его тут и, правда, много – в давние времена использовали как строительный материал, прокладывая щели между бревен сруба, чтобы меньше в них дуло. В общем, какое название вам нравится больше, то и принимайте на веру. Еще в наследство от финно-угров местным жителям досталось ударение в словах на первом слоге.
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Остров Кижи, равно как и другие острова архипелага, находятся на транспортном пути из центральной России к Белому морю. Именно туда, на север, были устремлены помыслы всех торговых и предприимчивых новгородских людей, а также беглых крепостных рекрутов. В дороге они видели: для того, чтобы «бросить якорь» и жить спокойно, совсем не обязательно плыть к морю, ибо и тут есть места, закрытые лесами и водой. К тому же, городов долгое время не было в принципе – тот же Петрозаводск становится городом лишь в XVIII веке, но это только одно название, по факту же - слобода при заводе. В здешних местах легко было добыть себе пропитание: в лесах грибы, ягоды и охота на зверя, в озере – рыба. Кроме того, на этой земле можно было выращивать хлеб, об этом чуть ниже.
На лемех шла только осина
Это сегодня атеизм, а наши благочестивые предки жили по заповедям Божьим, строили храмы, усердно молились. Первое упоминание о церкви на острове Кижи относится к концу XVI века. Правда, она сгорела в конце XVII столетия от удара молнии – это зафиксировано в документах того времени. Буквально сразу крестьяне приступили к строительству нового храма, ибо церковь тогда служила не только место моления и общения с Господом, но еще выполняла функции административного центра.
В трапезных всегда собирался крестьянский люд для оглашения царских указов и решения насущных вопросов жизнедеятельности крестьянской общины. Там же выбирали церковных старост, которые, помимо всего прочего, собирали налоги и передавали их в казну. Как правило, на роль старосты выбирали человека порядочного и зажиточного – он, что называется, своим животом отвечал за возможные недоимки по налогам. Бывало, что староста докладывал деньги из своего кармана, потому как находились крестьяне, которые просто были не в состоянии уплатить налоги.
Жемчужина острова – 37-метровая церковь Преображения Господня «о 22 главах» была освящена в 1714 году. Дата удивляет, ведь это было время насаждения Петром I западных новшеств и ценностей. А Преображенская церковь, напротив, итог многовековой традиции. Легенд о ее строительстве немало. Пожалуй, самая известная гласит о том, что ее построили без единого гвоздя. Отчасти это правда. Сруб церкви, равно как сруб крестьянского дома, можно было поднять, не скрепляя гвоздями или скобами. При помощи специально вырубаемых в бревнах замковых соединений эти самые бревна сами себя держат. А вот что все-таки на гвоздях, так это лемех – деревянные чешуйки, которыми покрываются главки. При этом внутренняя конструкция главок – безгвоздевая.
Фото: photos.rg.ru
Фото: photos.rg.ru
Фото: iz.ru
Фото: photos.rg.ru
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Если на возведение изб и церквей брали, как правило, сосну (смола позволяет дереву дольше сопротивляться гниению), то для лемеха брали осину, которая легко поддается обработке. Обрабатывали исключительно сырую, податливую и свежесрубленную осину. В таком случае топор хорошо скользит по всем волокнам и направлениям древесины. Недавно подсчитали: для того, чтобы покрыть главки Преображенской церкви, требуется более 30 000 лемешин.
До сих пор лемех обрабатывают топором и только вручную. Осиновый лемех, если присмотреться, имеет разную форму на луковках – где-то он выгнутый, где-то вогнутый. И эта криволинейность осиновой дощечке придается не путем ее загиба, а путем вытесывания из плашки толщиной 5-7 см. Осина имеет еще одно свойство – тонко реагирует на освещение. Главки ничем не покрыты, это естественный цвет дерева. В солнечную погоду видно, как золотится свежий лемех, однако со временем он приобретает благородный серебристый оттенок. И тем не менее, раз в 30-40 лет лемех приходится менять - так же, как и любой другой кровельный материал. Если сравнить цвет лемеха на Преображенской церкви, где только-только завершилась реконструкция, и, скажем, Покровской, что рядом, увидим, что разница налицо.
Преображенская и Покровская церкви
Преображенская церковь, равно как храм Покрова Пресвятой Богородицы, стоит на Кижском погосте. Там вплоть до 30-х годов XX века хоронили местных крестьян. В традициях русского Севера, ставить в пределах ограды колокольню и две церкви. Так и на Кижах: большая парадная летняя – Преображенская. У нее необыкновенный объем внутреннего пространства - 18 метров высоту, а в основе 8-гранный сруб. Именно на нем установлено самое большое количество главок – 8. К нему по четырем сторонам света примыкают двуступенчатые прирубы. За счет такой конструкции церковь – всефасадная, то есть со всех сторон одинаковая. Кроме того, она крестообразная в плане, у нее 20 стен внутри. Важный нюанс: более 360 кв. метров полезной площади церкви невозможно было обогреть никакими печками, поэтому службы в ней проходили только в теплое время года.
Фото: fotokto.ru
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И.Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Зимой же служили в маленькой церкви - Покровской, что рядом. Она действующая и при этом теплая: еще до середины XX века стояли внутри печи. Здесь много икон из окрестных часовен и церквей, все XVI-XVIII веков. Иконы зачастую писали сами местные жители: собирали минералы, перетирали в песок, смешивали со специальной эмульсией – таким образом получали краску. Самая древняя икона в церкви – Спас Всемилостивый - XVI века. Большая же часть икон тут написаны в конце XVII столетия. В течение XVIII века Покровская церковь не раз перестраивалась. Сегодняшний вид она получила в середине прошлого века, когда начались масштабные реставрационные работы и сформировался музей под открытым небом.
Рядом колокольня, которую по чертежам построила артель плотников в 1874 году. Со своей задачей мужички справились хорошо, за что крестьянская община заплатила им 200 рублей. По тем временам приличные деньги – можно было приобрести целое стадо коров.
Дом крестьянина Ошевнева
Дом заонежских крестьян Ошевневых (1876 г.), в котором некогда проживало 18 человек, членов одной семьи, стоял на Климецком острове. Когда было решено создать на острове Кижи музей деревянной архитектуры, его разобрали и привезли на то место, где стоит и по сей день. Так, в 1951 году старинный жилой дом стал одним из первых экспонатов заповедника.
Такой добротный дом, объединяющий под общей крышей жилые помещения и хозяйственные постройки, называется «кошель». В XIX веке это было типичное крестьянское жилье. На нижнем уровне находилась изба для зимнего проживания и различные кладовые. На верхнем этаже находится летняя светёлка - в неё перебирались в тёплое время года. Все помещения дома, кроме светелки, отапливались печами. Тепло берегли благодаря низким внутренним проемам.
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
На первом этаже, напротив печи – «красный» угол, только для мужчин, женщины в нем не сидели. Жили большими семьями, во главе – большак и большуха, ответственные за семью, им все подчинялись. Долгими зимними вечерами женщины пряли лен (по 8-10 часов в день) – зачастую делали это на ощупь, и свет им для этого был не особо нужен. Летом у женщин – тяжелые полевые работа. Мужики, в свою очередь, охотились, ловили рыбу, а зимой нередко уходили в города на заработки.
На верхнем этаже дома по двум сторонам - открытая галерея, которая называется «гульбище». Есть еще несколько отдельных маленьких балкончиков. Хозяйственные помещения также расположены в два этажа. Наверху - сарай и сеновал. Внизу – хлев. В сарай можно было заехать прямо на телеге, для этого предусмотрен специальный въезд, находящийся с южной стороны.
Ученые говорят, что в XVII-XVIII веках на Севере было создано близкое к идеалу крестьянское общество. Крестьяне были свободные, экономически независимые, при этом очень верующие, жили нравственно. А многовековые устои разрушил бурный XX век с его войнами, революциями и коллективизацией. Все это мы где-то проходили…
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