Острой нехватки запчастей на российском рынке не предвидится. Но ситуация непростая
При этом проблемы, которая создалась на рынке автомобильных запчастей в последнее время, никто не отменял – трудностей, что называется, выше крыши.
С 11 сентября 2022 года страховые компании с подачи Российского Союза Автостраховщиков (РСА) стали учитывать цены аналогов запчастей в ценовых справочниках для расчета стоимости ремонта в рамках ОСАГО. Согласно новым правилам, отныне при расчете убытков страховщики учитывают стоимость неоригинальных комплектующих.
«Если оригинальная запчасть отсутствует на рынке, информация о ее стоимости не попадает в справочник. Как следствие - могут возникать трудности при урегулировании убытков по ОСАГО. Новый подход позволит рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти», - говорилось в сообщении Центробанка.
Евгений Уфимцев, исполнительный директор РСА, комментируя нововведение, заметил, что с отечественного рынка уже ушли некоторые автопроизводители - это сделало оригинальные детали для произведенных ими автомобилей либо недоступными в России, либо неоправданно дорогими. При этом, отметил эксперт, «существует большой рынок неоригинальных запчастей, которые по качеству ни в чем не уступают оригинальным: они производятся на тех же заводах, на том же оборудовании, теми же людьми, с теми же стандартами качества».
Фото: unsplash.com
В условиях дефицита стоимость некоторых запчастей заметно выросла – по некоторым данным, на 45-65%, а на компоненты для автомобилей премиум-сегмента, согласно данным ГК «Автодом», на 50%. На 10% выросла стоимость так называемых расходников. «С увеличением издержек на энергоносители и сырье, компоненты для автомобилей будут дорожать». – утверждают представители автомобильного холдинга.
Недостаточное предложение по номенклатуре запчастей оказывает негативное влияние на процесс ремонта и технического обслуживания автомобилей. Представители автобизнеса вышли в правительство РФ с предложением ввести мораторий на взыскание неустоек из-за задержки ремонта автомобилей.
Фото: unsplash.com
Закон, как известно, требует от автопроизводителей осуществлять гарантийный ремонт машин в течение 45 дней, однако де-факто сделать это не получается по причине отсутствия необходимых комплектующих, вызванного санкциями и сбоями в логистических цепочках.
Дилерское сообщество всерьез опасается череды банкротств, которые могут быть вследствие огромных неустоек, нередко превышающих стоимость самого автомобиля. В Роспотребнадзоре считают введение моратория неприемлемым. Вся надежда игроков рынка на правительство – там уже обсуждают предложение автомобильных бизнесменов.
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29.09.2022, 11:56
BMW показала серийный кроссовер мощностью 750 сил
На следующий день после премьеры кроссовера BMW XM баварская компания поделилась изображением его топовой версии, которая получит имя Label Red вместо традиционного Competition.Читать далее
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27.09.2022, 09:12
Женщина получила огромную страховую выплату за плесень в 9-летнем автомобиле
Жительница Сиднея Анита Биргес рассказала в соцсетях, как ей удалось получить от страховой компании солидную сумму за покрывшийся плесенью салон ее Mazda3 2013 года выпуска.Читать далее
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24.09.2022, 22:58
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Выбор и покупка подержанного автомобиля всегда сопряжены с определенным риском. Поэтому новый владелец первым делом должен обслужить машину, чтобы избежать крупных поломок и непредвиденных ситуаций в дороге.Читать далее
-
23.09.2022, 17:37
Выбираем гараж: на что обратить внимание
Гараж — не роскошь, а важное дополнение к автомобилю. Чтобы он оказался по-настоящему полезным, выбирать «стойло» для «железного коня» нужно даже более внимательно, чем саму машину.Читать далее
-
21.09.2022, 10:00
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Китайский производитель внедорожников и пикапов SVH представил новую модель. Новинка не только бессовестно скопирована с пикапа Toyota Tundra нового поколения, но и созвучно называется – Tundar.Читать далее
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