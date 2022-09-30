Острой нехватки запчастей на российском рынке не предвидится. Но ситуация непростая

При этом проблемы, которая создалась на рынке автомобильных запчастей в последнее время, никто не отменял – трудностей, что называется, выше крыши.

С 11 сентября 2022 года страховые компании с подачи Российского Союза Автостраховщиков (РСА) стали учитывать цены аналогов запчастей в ценовых справочниках для расчета стоимости ремонта в рамках ОСАГО. Согласно новым правилам, отныне при расчете убытков страховщики учитывают стоимость неоригинальных комплектующих.

«Если оригинальная запчасть отсутствует на рынке, информация о ее стоимости не попадает в справочник. Как следствие - могут возникать трудности при урегулировании убытков по ОСАГО. Новый подход позволит рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти», - говорилось в сообщении Центробанка.

Евгений Уфимцев, исполнительный директор РСА, комментируя нововведение, заметил, что с отечественного рынка уже ушли некоторые автопроизводители - это сделало оригинальные детали для произведенных ими автомобилей либо недоступными в России, либо неоправданно дорогими. При этом, отметил эксперт, «существует большой рынок неоригинальных запчастей, которые по качеству ни в чем не уступают оригинальным: они производятся на тех же заводах, на том же оборудовании, теми же людьми, с теми же стандартами качества».

Фото: unsplash.com

В условиях дефицита стоимость некоторых запчастей заметно выросла – по некоторым данным, на 45-65%, а на компоненты для автомобилей премиум-сегмента, согласно данным ГК «Автодом», на 50%. На 10% выросла стоимость так называемых расходников. «С увеличением издержек на энергоносители и сырье, компоненты для автомобилей будут дорожать». – утверждают представители автомобильного холдинга.

Недостаточное предложение по номенклатуре запчастей оказывает негативное влияние на процесс ремонта и технического обслуживания автомобилей. Представители автобизнеса вышли в правительство РФ с предложением ввести мораторий на взыскание неустоек из-за задержки ремонта автомобилей.

Фото: unsplash.com

Закон, как известно, требует от автопроизводителей осуществлять гарантийный ремонт машин в течение 45 дней, однако де-факто сделать это не получается по причине отсутствия необходимых комплектующих, вызванного санкциями и сбоями в логистических цепочках.

Дилерское сообщество всерьез опасается череды банкротств, которые могут быть вследствие огромных неустоек, нередко превышающих стоимость самого автомобиля. В Роспотребнадзоре считают введение моратория неприемлемым. Вся надежда игроков рынка на правительство – там уже обсуждают предложение автомобильных бизнесменов.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах