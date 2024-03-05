Осужденный за пьяное ДТП актер Михаил Ефремов второй раз подает на УДО. Шансов стало больше

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Михаил Ефремов отбывает наказание в ИК-4 общего режима в Алексеевке Белгородской области. В этом году администрация исправительного учреждения одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Официально обратиться с ходатайством в суд актер сможет в конце марта 2024 года, сообщает Profile.ru . В прошлом году попытка оказалась неудачной, но на этот раз шансы есть, считает председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

Напомним, в сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима за июньское ДТП на Смоленской площади, когда пьяный актер за рулем внедорожника пересек двойную сплошную полосу и протаранил легкий фургон на базе Lada Granta. От полученных травм водитель скончался в больнице. После апелляции Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову до 7,5 лет. Сейчас он уже отбыл больше половины срока (с учетом заключения в СИЗО) и может рассчитывать на УДО или смягчение наказания. Например, отбывание в колонии могут заменить на принудительные работы и перемещение в исправительный центр.

Георгий Волков заявил, что Ефремов неоднократно раскаивался и «пересмотрел свои взгляды на жизнь». Он выразил надежду, что 60-летний актер в скором времени вернется к обычной жизни.

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