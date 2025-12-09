Бывший завод GM в Шушарах оживает: AGR Automotive Group набирает первую смену

9 декабря 2025, 16:45
От GM к AGR: в Шушарах запускают новое автомобильное производство
Бывший завод GM в Шушарах оживает: новая компания AGR набирает рабочих с зарплатой до 170 тыс. рублей, опыт работы при это не обязателен. Кто и что будет выпускать на площадке, пока держится в секрете.
На территории промышленной зоны в Шушарах, на бывшем заводе General Motors, закрытом в 2015 году, готовится к запуску новое автомобильное производство. Компания AGR Automotive Group объявила о масштабном наборе персонала: уже размещено 43 вакансии на популярной рекрутинговой платформе, а призыв к соискателям опубликован в официальном телеграм-канале компании.
Большинство позиций адресованы рабочим: операторы сборочных и кузовных линий, комплектовщики, водители погрузчиков, техники и электромеханики. Примечательно, что опыт для многих профессий не требуется: например, оператору обещают зарплату от 95 000 рублей «до вычета НДФЛ» (около 83 000 «на руки»). На такие вакансии уже откликнулись почти 400 человек.
Технические специалисты могут рассчитывать на доход до 170 000 рублей, хотя для электромехаников уже требуется опыт от одного до трёх лет. Также компания ищет «белых воротничков»: переводчика с китайского, старшего закупщика, специалиста по продукту и главного бухгалтера (последнему необходимо подтвердить стаж более 6 лет). Зарплатные диапазоны для этих позиций пока не раскрываются.
Для привлечения кадров AGR предлагает не только «конкурентную зарплату», но и корпоративную развозку из Гатчины, Всеволожска, Рыбацкого, проспекта Ветеранов и других точек Петербурга и области.
Хотя официальная информация о моделях, которые будут собираться на площадке, пока не озвучена, косвенные признаки - вакансии переводчика с китайского и специалиста по закупке автокомпонентов - указывают на сотрудничество с восточными партнёрами. Ранее «Фонтанка» сообщала, что «Автозавод АГР» ведёт переговоры с правительством Петербурга и Минпромторгом о заключении специального инвестиционного контракта для перезапуска бывшего GM.
Скоро на воротах промзоны, долгие годы молчавших после ухода американского автогиганта, может появиться новая вывеска и вместе с ней начнется новая глава в истории петербургского предприятия.
Похожие материалы
-
09.12.2025, 16:28
В России наконец-то запустят массовое производство классического «автомата»
В России запускают массовое производство «автомата» - надёжной АКПП с гидротрансформатором. Уже через год она может появиться на автомобилях Lada. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
09.12.2025, 14:11
Импорт подержанных автомобилей из Китая в Россию бьет рекорды
Рынок подержанных авто меняется. Импорт из Китая показывает взрывной рост. Поставки выросли в несколько раз. Какие машины теперь везут в страну? Список лидеров оказался весьма неожиданным.Читать далее
-
09.12.2025, 13:12
Электрокар Xiaomi SU7 утонул в пруду при попытке автопарковки
Новый электрокар Xiaomi попал впросак. Система автопарковки дала сбой. Автомобиль оказался в воде. Владелец требует возмещения ущерба. Но производитель не спешит платить. Кто виноват в этом инциденте?Читать далее
-
09.12.2025, 12:24
УАЗ отложил запуск обновленного Патриота и назвал новые сроки выхода внедорожника
УАЗ перенес старт продаж нового Патриота. Выход внедорожника откладывается на неопределенный срок. Производитель готовит серьезные изменения для модели. Они затронут не только сам Патриот. Стали известны некоторые подробности о новинке.Читать далее
-
09.12.2025, 10:27
Haval укрепляет лидерство в Петербурге: продажи превысили 10 тысяч второй год подряд
В Петербурге неожиданно сместились лидеры авторынка. Haval снова удивил результатами. LADA переживает не лучшие времена. Премиальные бренды устроили настоящую гонку. Итоги года обещают быть жаркими.Читать далее
-
09.12.2025, 09:41
В России создали новый погрузчик «Универсал Robust» для трактора Solis
В России создали новый погрузчик. Он предназначен для тракторов Solis. Техника получила повышенный запас прочности. Грузоподъемность агрегата впечатляет. Узнайте больше о его характеристиках.Читать далее
-
09.12.2025, 09:31
Российский дилер «Рольф» готовит выпуск автомобилей под собственной маркой
«Рольф» планирует создать собственный автомобильный бренд. Компания ищет производственного партнера в России. Проект находится на стадии обсуждения. Ожидается запуск массовых моделей.Читать далее
-
09.12.2025, 09:03
MARSHALL представил новые вискомуфты для европейских и китайских грузовиков
Бренд MARSHALL анонсировал новинки. Ассортимент пополнился важными деталями. Они предназначены для грузовых автомобилей. Речь идет о европейских и азиатских марках. Узнайте подробности о расширении каталога.Читать далее
-
09.12.2025, 08:43
Пятилетний рост окончен: почему китайские авто стали хуже продаваться в России
Китайские авто теряют популярность. Их доля на рынке падает. Эксперты назвали главные причины. Что происходит с ценами? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 08:32
В России похитили автовоз с новыми китайскими кроссоверами LiXiang
В России пропала партия машин. Это были дорогие кроссоверы Li Auto. Их везли клиентам в Москву. Автовоз просто исчез по дороге. Как такое могло произойти?Читать далее
