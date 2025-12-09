Бывший завод GM в Шушарах оживает: AGR Automotive Group набирает первую смену

От GM к AGR: в Шушарах запускают новое автомобильное производство

Бывший завод GM в Шушарах оживает: новая компания AGR набирает рабочих с зарплатой до 170 тыс. рублей, опыт работы при это не обязателен. Кто и что будет выпускать на площадке, пока держится в секрете.

На территории промышленной зоны в Шушарах, на бывшем заводе General Motors, закрытом в 2015 году, готовится к запуску новое автомобильное производство. Компания AGR Automotive Group объявила о масштабном наборе персонала: уже размещено 43 вакансии на популярной рекрутинговой платформе, а призыв к соискателям опубликован в официальном телеграм-канале компании.



Большинство позиций адресованы рабочим: операторы сборочных и кузовных линий, комплектовщики, водители погрузчиков, техники и электромеханики. Примечательно, что опыт для многих профессий не требуется: например, оператору обещают зарплату от 95 000 рублей «до вычета НДФЛ» (около 83 000 «на руки»). На такие вакансии уже откликнулись почти 400 человек.



Технические специалисты могут рассчитывать на доход до 170 000 рублей, хотя для электромехаников уже требуется опыт от одного до трёх лет. Также компания ищет «белых воротничков»: переводчика с китайского, старшего закупщика, специалиста по продукту и главного бухгалтера (последнему необходимо подтвердить стаж более 6 лет). Зарплатные диапазоны для этих позиций пока не раскрываются.



Для привлечения кадров AGR предлагает не только «конкурентную зарплату», но и корпоративную развозку из Гатчины, Всеволожска, Рыбацкого, проспекта Ветеранов и других точек Петербурга и области.



Хотя официальная информация о моделях, которые будут собираться на площадке, пока не озвучена, косвенные признаки - вакансии переводчика с китайского и специалиста по закупке автокомпонентов - указывают на сотрудничество с восточными партнёрами. Ранее «Фонтанка» сообщала, что «Автозавод АГР» ведёт переговоры с правительством Петербурга и Минпромторгом о заключении специального инвестиционного контракта для перезапуска бывшего GM.



Скоро на воротах промзоны, долгие годы молчавших после ухода американского автогиганта, может появиться новая вывеска и вместе с ней начнется новая глава в истории петербургского предприятия.