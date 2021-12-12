От камеры не скроешься: в 2021 году зафиксировано более 7 млн нарушений ПДД
Фото: skyscrapercity.com
Из указанной цифры на долю нарушений скоростного режима пришлось 98%. При этом, что интересно, в ноябре зафиксировано нарушений на 30% меньше, чем в октябре и сентябре.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, комплексы, ко всему прочему, выполняют еще и профилактическую функцию: «Водители, зная о камерах, ведут себя осторожнее и стараются не нарушать ПДД. А, значит, городские дороги становятся безопаснее и для всех участников дорожного движения».
В настоящее время камеры работают на 40 ранее запланированных перекрёстках, где отмечалось значительное количество ДТП. Следует быть внимательными, поскольку эти комплексы научены фиксировать различные нарушения правил, включая проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, нарушение правил перестроения, поворот из второй полосы и, само собой, превышение скорости.
Минувшим летом на городских улицах заработали сразу 240 новых стационарных комплексов, фиксирующих нарушения скоростного режима. Александр Беглов отметил, что в местах установки этих комплексов заметно снизилось количество нарушений.
Губернатор привел конкретные примеры: если в июле комплекс на Индустриальном пр. зафиксировал 18765 нарушений, то в ноябре всего 4171. По Воскресенской наб. цифры следующие: в июле - 8391 нарушение, в ноябре – 2286. На Ждановской ул. в июле - 8826 нарушений скорости, в ноябре – 2909.
А как вы считаете, реально ли помогают видеокамеры в деле наведения порядка на наших дорогах?
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