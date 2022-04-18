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18 апреля 2022, 13:41

От лапши до электрокаров: зачем вьетнамцам строить свои автомобили в США

Tesla и другие автопроизводители, продающие электромобили в США, могут получить боеспособного конкурента. Причем, явится он из весьма неожиданного места.
Фото: VinFast

В конце минувшей недели было объявлено о том, что в текущем году вьетнамская компания VinFast приступит к поставкам в Америку сразу нескольких полностью электрических вседорожников. Экспансия начнется с Калифорнии, где культ электрокаров, что называется, самый-самый. При этом виды вьетнамцев на американский рынок не ограничиваются одним лишь ввозом готовых автомобилей.

А корни-то – из Украины

Что известно о VinFast? Компания была основана в 2017 году первым во Вьетнаме миллиардером, предпринимателем Фамом Нхатом Вуонгом, который сделал состояние на производстве лапши быстрого приготовления. Что удивительно, данный бизнес он запустил, еще проживая на Украине, в 1990-е годы.

Первые шаги в автобизнесе VinFast начала с традиционных машин, оснащенных двигателями внутреннего сгорания, однако, быстро усвоив мировые тренды, переключилась на электричество. «Мы видим, что спрос на электромобили растет практически на всех мировых рынках», - заявил в интервью FOX Business заместитель генерального директора VinFast по глобальным продажам и маркетингу Эммануэль Брет.

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По его словам, уже в текущем году компания намерена всерьез и надолго прийти на рынок США, открыв в штате Калифорния порядка 30 шоу-румов. Если проект состоится, фирменные автоцентры VinFast будут появляться по всей стране.

Первыми моделями, которые будут предложены американцам, станут кроссоверы VF8 и VF9 по стартовым ценам 40 700 долларов и 55 500 долларов соответственно. Двухрядные и трехрядные электромобили были разработаны известной итальянской компанией Pininfarina и в содружестве с рядом крупных поставщиков автомобильной промышленности, включая немецкий концерн ZF.

Среднеразмерный 4,8-метровый кроссовер VF8 еще недавно имел другой индекс - VF e35. Он оснащен двумя моторами суммарной мощностью 408 л.с., заявленный пробег на одной зарядке достигает 510 км. Более крупный 5,1-метровый VinFast VF9 (экс-VF e36) располагает теми же моторами, но чуть большей дальностью хода - 680 км.

Минувшей зимой в рамках выставки бытовой электроники в Лас-Вегасе компания VinFast показала сразу 3 концепт-кара - это будущие электрические SUV с заводскими индексами VF5, VF6 и VF7. Ставка на электричество у компании ключевая. Заявлено, что ныне выпускаемые хэтчбек Fadil (по сути, Opel Karl), седан Lux A2.0 и «паркетник» Lux SA2.0 (почти BMW 5-Series и X5) будут сняты с производства в этом году.

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Как подчеркнул Эммануэль Брет, автопроизводитель просто обязан быть рядом со своими клиентами, и проект возведения собственного автозавода в США лишний раз доказывает, насколько серьезны планы VinFast. «Мы планируем зайти на рынок Соединенных Штатов на долгое время, поэтому намерены построить здесь свой завод», - заявил представитель вьетнамской автокомпании.

Менеджмент VinFast изучил актуальные мировые тенденции и заявил, что не намерен продавать машины по старинке. Первоначальная стратегия заключается в продаже транспортных средств без аккумуляторных батарей – они будут сдаваться в аренду отдельно. «Это единственный путь к будущему», - подчеркнул г-н Брет.

Идея заключается в создании системы кругового цикла, которая позволит полностью перерабатывать материалы и использовать их при выпуске новых батарей. Это, по мнению авторов идеи, должно снизить затраты на производство и владение электрокарами.

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Стоимость аренды аккумуляторов установлена в размере 35-44 доллара в месяц с ограниченным пробегом 310 миль или 110-160 долларов без какого-либо ограничения пробега. Если емкость аккумуляторных батарей упадет до показателя менее 70% или вдруг возникнут какие-либо другие проблемы, они будут бесплатно заменены.

«Тойоту» спихнули с пьедестала

Позиции VinFast на местном вьетнамском рынке, возможно, не столь державные, как, скажем, у компании Tata в Индии, но успехи есть. И об этом, в частности, говорят результаты продаж в 2021 году – ТОП-5 самых востребованных моделей после нескольких «бесславных» лет вновь возглавил продукт VinFast - компактный хэтчбек Fadil.

В его пользу высказались 24 128 жителей Вьетнама. Стоимость автомобиля варьируется от 425 до 499 млн донгов (18 550 – 21 800 долларов). К достоинствам Fadil эксперты относят неплохой комфорт, современное оборудование и экономичные двигатели в сочетании со льготной ценовой политикой.

На второй строчке обосновался седан B-сегмента Hyundai Accent. Его результат - 19 956 автомобилей, которые продаются по цене от 426 до 542 млн донгов (18 600 – 23 600 долларов).

И только третье место досталось бессменному лидеру вьетнамского рынка последних лет - Toyota Vios. По оценке экспертов, это первый случай, начиная с 2014 года, когда пальма первенства позиция ускользнула из досягаемости «Тойоты». Не помогла Vios и модернизация образца прошлого года - был период, когда продажи Vios составляли лишь половину от Accent. Всего в прошлом году был отгружен потребителям 19 931 автомобиль. За него на родине Хо Ши Мина просят от 478-630 млн донгов (20 900 – 27 500 долларов).

Закрывают лист ТОП-5 на местном рынке Toyota Corolla Cross и Kia Seltos. 4-я позиция японской модели воспринимается аналитиками как настоящий успех, особенно если учесть, что модель находится в продаже менее 1,5 лет. Всплеск интереса к не самой доступной машине (720-910 млн донгов или 31 400 – 39 700 долларов) был отмечен в декабре 2021-го (4000 ед.) – это был рекорд на вьетнамском авторынке. Всего же было реализовано 18 441 ед. Corolla Cross.

Kia Seltos дешевле «Тойоты» (634-744 млн донгов или 27 700 – 32 500 долларов), но количество желающих стать обладателями компактного SUV оказалось меньше – 16 122 человека.

По оценкам экспертов, 2021 год прошел для вьетнамского авторынка под знаком волатильности. Продажи колебались, предложения были нестабильными, многим продавцам пришлось закрыться из-за продолжавшейся пандемии ковид-19. Всего же, согласно отчету Вьетнамской ассоциации производителей автомобилей (VAMA), в стране в 2021 году было реализовано 277,2 тыс. новых автомобилей.

Упомянутые модели: KIA Seltos (от 1 099 900 Р), Toyota Corolla (от 891 000 Р), Hyundai Accent, Toyota Vios
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