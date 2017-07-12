Отечественный аэромобиль-амфибия дебютирует на МАКС-2017
Передвижение по воздуху обеспечивается тихим десятилопастным винтом. В режиме глиссирования «Тритон» преодолеет до 400 км на максимальной высоте в 4,2 км. На водной поверхности универсальный транспорт превращается аэроглиссер. Вездеход рассчитан на двух пассажиров.
Глава НПО «Авиационно-космические технологии» Александр Бегак заявил, что перед разработчиками стояла задача реализовать проект, который будет интересен не только на российском рынке, но и завоюет популярность за рубежом.
Впереди у «Тритона» продолжительные испытания, которые состоятся в рамках экспедиции на гору Эльбрус. Новинка будет протестирована в экстремальных и естественных условиях. Разработчики пока не сделали заявления о сроках производства, старте продаж и стоимости модели.
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