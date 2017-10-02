2 октября 2017, 12:47

Отечественный родстер «Крым» выйдет в трех вариациях

В скором времени на рынке появится первый российский кабриолет «Крым». Сегодня стало известно, что создатели подготовили три варианта исполнения - бюджетный, средний и премиальный.
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Отечественный родстер «Крым» выйдет в трех вариациях

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Сходство со спортивными моделями обеспечено среднемоторной компоновкой - двигатель расположен перед задней осью, как у известных гоночных болидов, например, Porsche Boxster и Lotus. Масса модели составила всего 800-850 кг, а в топовой версии вес будет равняться 950 кг.

Авторами проекта стали конструкторы из МГТУ им. Баумана. Кабриолет построен на базе Lada Kalina, но разработчики не исключают вероятность перехода на платформу B0 от концерна Renault- Nissan.

Кузов родстера выполнен из легированной стали с использованием алюминиевых вставок, а внешний обвес сделан из пластика. Премиальное исполнение получит «юбку» из композитного пластика, базальтового волокна или карбона. В настоящее время представлен второй прототип автомобиля, который скоро выйдет на этап дорожных испытаний.

Ожидается, что массовые продажи модели начнутся в следующем году, после того, как производитель пройдет сертификацию и получит одобрение на серийный выпуск авто. В настоящее время стоимость автомобиля неизвестна, скорее всего, она составит не менее 650 000 рублей.

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У какого какая вода на даче?
Спасибо, буду знать, что это признаки переизбытка железа.
Alex098
Что можно подарить другу?
| Кому: nikita. А он не обиделся?Может лучше было купить сертификат?
Alex098
Какой у вас смартфон?
У меня Нокиа-люмия.
Alex098
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Отечественный родстер «Крым» выйдет в трех вариациях
{{material_115133}}Сходство со спортивными моделями обеспечено среднемоторной компоновкой - двигатель расположен перед задней осью, как у известных гоночных болидов, например, Porsche Boxster и Lotus. Масса модели составила всего 800-850 кг, а в топовой версии вес будет равняться 950 кг.Авторами проекта стали конструкторы из МГТУ им. Баумана. Кабриолет построен на базе Lada Kalina, но разработчики не исключают вероятность перехода на платформу B0 от концерна Renault- Nissan.Кузов родстера выполнен из легированной стали с использованием алюминиевых вставок, а внешний обвес сделан из пластика. Премиальное исполнение получит «юбку» из композитного пластика, базальтового волокна или карбона. В настоящее время представлен второй прототип автомобиля, который скоро выйдет на этап дорожных испытаний. Ожидается, что массовые продажи модели начнутся в следующем году, после того, как производитель пройдет сертификацию и получит одобрение на серийный выпуск авто. В настоящее время стоимость автомобиля неизвестна, скорее всего, она составит не менее 650 000 рублей.
2017-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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