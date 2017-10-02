Отечественный родстер «Крым» выйдет в трех вариациях
Авторами проекта стали конструкторы из МГТУ им. Баумана. Кабриолет построен на базе Lada Kalina, но разработчики не исключают вероятность перехода на платформу B0 от концерна Renault- Nissan.
Кузов родстера выполнен из легированной стали с использованием алюминиевых вставок, а внешний обвес сделан из пластика. Премиальное исполнение получит «юбку» из композитного пластика, базальтового волокна или карбона. В настоящее время представлен второй прототип автомобиля, который скоро выйдет на этап дорожных испытаний.
Ожидается, что массовые продажи модели начнутся в следующем году, после того, как производитель пройдет сертификацию и получит одобрение на серийный выпуск авто. В настоящее время стоимость автомобиля неизвестна, скорее всего, она составит не менее 650 000 рублей.
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