3 октября 2017, 11:21

Отечественный завод Hyundai озвучил квартальные успехи

Петербургский завод Hyundai Motor произвел в III квартале текущего года 56 100 автомобилей. При этом в период с января по сентябрь предприятие собрало 169 800 автомобилей - это на 12% превысило аналогичный показатель прошлого года.
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Отечественный завод Hyundai озвучил квартальные успехи Hyundai Creta, Hyundai Solaris, KIA Rio

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» является одним из самых современных и высокопроизводительных промышленных предприятий в стране. На нем установлено более 230 роботов, которые выполняют операции по сварке и окраске автокузовов. Сотрудники завода дают жизнь 3 моделям Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio.

В 2015-2017 г.г. завод полностью обновил линейку выпускаемых автомобилей, дополнительно инвестируя в предприятие более 300 млн долларов. Таким образом, общие инвестиции в петербургский проект на сегодняшний день превысили 1 млрд долларов.

Предприятие работает 5 дней в неделю в 3 смены. На нем занято более 2200 сотрудников, еще более 5800 человек трудоустроены на российских заводах предприятий-поставщиков автокомпонентов.

Всего в 2017 году «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» планирует изготовить более 220 000 автомобилей.

Новости Хендай, Киа Крета, Солярис, Рио

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Отечественный завод Hyundai озвучил квартальные успехи
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» является одним из самых современных и высокопроизводительных промышленных предприятий в стране. На нем установлено более 230 роботов, которые выполняют операции по сварке и окраске автокузовов. Сотрудники завода дают жизнь 3 моделям Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio.В 2015-2017 г.г. завод полностью обновил линейку выпускаемых автомобилей, дополнительно инвестируя в предприятие более 300 млн долларов. Таким образом, общие инвестиции в петербургский проект на сегодняшний день превысили 1 млрд долларов.Предприятие работает 5 дней в неделю в 3 смены. На нем занято более 2200 сотрудников, еще более 5800 человек трудоустроены на российских заводах предприятий-поставщиков автокомпонентов.Всего в 2017 году «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» планирует изготовить более 220 000 автомобилей.
2017-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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