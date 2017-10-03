Отечественный завод Hyundai озвучил квартальные успехи
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» является одним из самых современных и высокопроизводительных промышленных предприятий в стране. На нем установлено более 230 роботов, которые выполняют операции по сварке и окраске автокузовов. Сотрудники завода дают жизнь 3 моделям Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio.
В 2015-2017 г.г. завод полностью обновил линейку выпускаемых автомобилей, дополнительно инвестируя в предприятие более 300 млн долларов. Таким образом, общие инвестиции в петербургский проект на сегодняшний день превысили 1 млрд долларов.
Предприятие работает 5 дней в неделю в 3 смены. На нем занято более 2200 сотрудников, еще более 5800 человек трудоустроены на российских заводах предприятий-поставщиков автокомпонентов.
Всего в 2017 году «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» планирует изготовить более 220 000 автомобилей.
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