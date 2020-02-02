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2 февраля 2020, 03:09

«Отъедь с перехода, дядя» или Стоять на «зебре» запрещено

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Фото: vk.com/typical_vsevolozhsk
Публикация в сообществе «Типичный Всеволожск»: «Сегодня этот красавчик стоял как ни в чем не бывало на переходе около школы №2. Его не смущал даже поток деток, которые пытались его обойти! Куда-то можно жаловаться на таких хамов»?

Согласитесь, ситуация, увы, стандартная. Случается каждый день не только во Всеволожске, но и в любом другом российском городе, причем, неважно, с каким населением – миллионным или тысячным.
Пешеходов такая парковка, безусловно, озлобляет и их понять нетрудно. Водители же, скорее всего, разделятся в своих суждениях на полярные категории: одним, что называется, по фиг, вторые займут сторону «безлошадных».

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Александр Васильев, член центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор проекта «Дорожная ...
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А вот как прокомментировали пост подписчики. Алина Богданова: «На меня, конечно, сейчас толпой налетят, прямо как машину толпой обходят, но сделали бы фото панорамное... И я уверена, что там рядом ни одного места нет, куда бы можно было приткнуть машину. Мне кажется, водитель из двух зол вынужден выбирать: либо штраф, либо помои изо рта тех, кто его вызвал. Ведь потом будут громче всех кричать, что такси встало чёрт знает где, а они к воротам заказывали. Так что, это действительность, а жизнь и так у всех нелёгкая. Неужели прямо бальзам на сердце, если человека оштрафуют»?

Aleksey Kolesoff: «Что мы тут все обсуждаем! Этого нельзя делать и допускать! Это нарушение и всё! Ни в одной европейской стране этого не будет...  А мы оправдываем, что-то пытаемся доказать»! Светлана Козлова: «Aleksey, солидарна! Правила есть правила».

Глеб Слепухин: «Если мешал он, подошли бы и попросили отъехать. А Вы заморочились, сделали фото, пост «запилили», возмущаетесь. А ведь можно просто подойти и сказать: «Отъедь с перехода, дядя», и всё».

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Комментарии
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Отзывы по теме
Karoq стоит своих денег?
Всем привет. Буквально вчера Шкода объявила о старте продаж нового Карок. Судя по данному калькулятору https:// karoq.club/ calc/ стоимость в максималке будет стоить почти 2 млн 200 тысяч. Как считаете, стоит он своих денег?
Владислав79
Самые безопасные автомобили по итогам 2019 года
Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
Ильяс
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валерий
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«Отъедь с перехода, дядя» или Стоять на «зебре» запрещено
Согласитесь, ситуация, увы, стандартная. Случается каждый день не только во Всеволожске, но и в любом другом российском городе, причем, неважно, с каким населением – миллионным или тысячным. Пешеходов такая парковка, безусловно, озлобляет и их понять нетрудно. Водители же, скорее всего, разделятся в своих суждениях на полярные категории: одним, что называется, по фиг, вторые займут сторону «безлошадных».{{material_128801}} А вот как прокомментировали пост подписчики. Алина Богданова: «На меня, конечно, сейчас толпой налетят, прямо как машину толпой обходят, но сделали бы фото панорамное... И я уверена, что там рядом ни одного места нет, куда бы можно было приткнуть машину. Мне кажется, водитель из двух зол вынужден выбирать: либо штраф, либо помои изо рта тех, кто его вызвал. Ведь потом будут громче всех кричать, что такси встало чёрт знает где, а они к воротам заказывали. Так что, это действительность, а жизнь и так у всех нелёгкая. Неужели прямо бальзам на сердце, если человека оштрафуют»?Aleksey Kolesoff: «Что мы тут все обсуждаем! Этого нельзя делать и допускать! Это нарушение и всё! Ни в одной европейской стране этого не будет...  А мы оправдываем, что-то пытаемся доказать»! Светлана Козлова: «Aleksey, солидарна! Правила есть правила».Глеб Слепухин: «Если мешал он, подошли бы и попросили отъехать. А Вы заморочились, сделали фото, пост «запилили», возмущаетесь. А ведь можно просто подойти и сказать: «Отъедь с перехода, дядя», и всё».
2020-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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