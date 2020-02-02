«Отъедь с перехода, дядя» или Стоять на «зебре» запрещено
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Согласитесь, ситуация, увы, стандартная. Случается каждый день не только во Всеволожске, но и в любом другом российском городе, причем, неважно, с каким населением – миллионным или тысячным.
Пешеходов такая парковка, безусловно, озлобляет и их понять нетрудно. Водители же, скорее всего, разделятся в своих суждениях на полярные категории: одним, что называется, по фиг, вторые займут сторону «безлошадных».
Aleksey Kolesoff: «Что мы тут все обсуждаем! Этого нельзя делать и допускать! Это нарушение и всё! Ни в одной европейской стране этого не будет... А мы оправдываем, что-то пытаемся доказать»! Светлана Козлова: «Aleksey, солидарна! Правила есть правила».
Глеб Слепухин: «Если мешал он, подошли бы и попросили отъехать. А Вы заморочились, сделали фото, пост «запилили», возмущаетесь. А ведь можно просто подойти и сказать: «Отъедь с перехода, дядя», и всё».
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