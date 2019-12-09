Отгремели в Лос-Анджелесе: 7 главных премьер LA-2019

Toyota Camry AWD
Toyota Camry
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 573 000 до 2 499 000 Р
Да-да, японский автопроизводитель решил таки возродить полноприводную версию своего седана. Правда, полный привод будет подключаемым, а не постоянным, как в модели 30-летней давности.
Система Dynamic Torque Control позаимствована у кроссовера RAV4. Задняя ось задействуется при помощи электромагнитной муфты, способной передавать назад до 50% крутящего момента. Под капотом Camry AWD трудится 2,5-литровая «четверка» мощностью 205 л. с., в паре с которой выступает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия.
Audi RS Q8
Audi Q8
От 3 л, 340 л.с
Новый от 5 100 000 до 5 850 000 Р
Кроссовер поразил публику своими техническими данными. Только представьте: в подкапотном пространстве спрятался 4-литровый 8-цилиндровый движок, мощность которого составляет 600 «лошадей». С такой «начинкой» первые 100 км/ч доступны вседорожнику уже через 3,8 секунды, а 200 км/ч покоряются за каких-то 13,7 секунды. За доплату ограничитель можно сдвинуть с 250 до 305 км/ч.
В базовую комплектацию RS-версии входят 23-дюймовые колесные диски, а также 48-вольтовая электросеть, активные стабилизаторы, пневмоподвеска и поворотная задняя ось. Кстати, не исключено, что уже в следующего году «хот-кросс» будет доступен в России.
Mini Cooper S JCW
В Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера третьего поколения британского «горячего» хэтчбека. Отныне автомобиль приводится в движение 2-литровым агрегатом с отдачей 306 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,2 секунды. Привод — исключительно передний.
По сравнению с предыдущей генерацией у модели уменьшился на 10 мм дорожный просвет и были изменены настройки подвески. Как говорят в Mini, новый Cooper S JCW станет самым быстрым дорожным автомобилем в истории британской марки.
BMW 2-Series Gran Coupe
BMW 2
От 1.5 л, 140 л.с
Новый от 1 990 000 до 3 490 000 Р
Уже весной грядущего года «двойка» в новом кузове будет доступна российскому потребителю. Что же в ней интересного? А, прежде всего, то, что в основе новинки лежит переднеприводная платформа от 1-Series, а не заднеприводная от 2-Series. Моторную гамму новинка также разделит с «первой серией». Версия 218i получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор (140 л.с.), 228i xDrive поставляется с 2,0-литровым агрегатом мощностью 230 л.с., дизельный 220d оснащается 2,0-литровой турбочетверкой отдачей 190 л.с. плюс 306-сильный мотор (450 Нм) для версии M235i.
Габаритные размеры Gran Coupe: длина - 4 526 мм, ширина – 1 800 мм, высота – 1 420 мм, а колесная база – 2 670 мм. Багажник рассчитан на 430 литров. Увеличить полезное пространство можно, сложив спинку заднего сиденья, разделенную в отношении 40/20/40.
Toyota RAV4 Prime
У японского вседорожника появилась гибридная версия с 306-сильной «начинкой». В состав силовой установки входят 2,5-литровый атмосферник мощностью 177 л. с., а также два электромотора. RAV4 Prime сможет проехать до 63 км на чистом электричестве. Средний расход топлива заявлен на уровне 2,6 л/100 км пути.
Внешне вседорожник отличается передним бампером и новой решеткой радиатора. В перечень оснащения гибридной версии входят электрорегулировки водительского сидения, 8-дюймовый экран мультимедиа, спортивные настройки подвески и 18-дюймовые колесные диски. В качестве опций можно заказать проекционный экран, аудиосистему JBL и 9-дюймовый тачскрин медиасистемы.
Mercedes GLE и GLS от AMG
Mercedes GLE
От 2 л, 245 л.с
Новый от 4 650 000 до 6 850 000 Р
В Лос-Анджелесе дебютировали топовые версии вседорожников Mercedes GLE и GLS от подразделения AMG. Под капотом новинок скрывается 4,0-литровый мотор V8 с двойным наддувом, который выдает 612 л.с. и 850 Нм. В помощь ему установлен стартер-генератор EQ Boost, предлагающий дополнительные 22 силы и 250 Нм. Стартер-генератор помогает экономить топливо при равномерном движении. Кроме того, у силовой установки предусмотрена система отключения части цилиндров в V8, которая ориентируется на выбранный режим движения.
Внешне отличить оба вседорожника можно по фирменной решетке радиатора AMG с вертикальными «ребрами», спортивному обвесу, расширенным колесным аркам, сдвоенным четырехугольным патрубкам выпускной системы и крупным дискам AMG (21 дюйм в «базе»). В салоне повсюду присутствует логотип AMG: на порогах, сидениях и ковриках.
Lexus LC 500
Lexus LC
От 5 л, 477 л.с
Новый 8 240 000 Р
И, конечно, не обошлось в жарком LA без летних новинок. Lexus показал открытую версию своего купе. Складная крыша представляет собой обтянутую тканью раму. Процесс трансформации занимает 15 – 16 секунд на скорости до 50 км/ч. Комфорт водителя и пассажиров обеспечивает модернизированная система отопления и вентиляции, которая автоматически изменяет настройки обдува в зависимости от того, поднят верх или опущен.
Кабриолет оснащен мотором V8, выдающим 477 л.с. и 540 Нм максимального крутящего момента. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. «Фишка» кабриолета – специальный динамик, который транслирует звук мотора в салон. Причем представители Lexus подчеркивают, что это именно настоящий, а не электронный звук.