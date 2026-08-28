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Автор: Дарья Климова

28 августа 2026, 08:52

Oting убрал анонсы новых моделей с сайта: что происходит с брендом в России

Oting убрал анонсы новых моделей с сайта: что происходит с брендом в России

Paladin и Palasso - всё? Что осталось в линейке Oting и к чему готовиться покупателям

Oting убрал анонсы новых моделей с сайта: что происходит с брендом в России

На российском сайте Oting исчезла информация о новых моделях, а продажи бренда продолжают снижаться. Эксперты отмечают тревожные сигналы: сняли с публикации анонсы, остались только старые авто. Что грозит покупателям и почему ситуация требует внимания именно сейчас - объясняем подробно.

На российском сайте Oting исчезла информация о новых моделях, а продажи бренда продолжают снижаться. Эксперты отмечают тревожные сигналы: сняли с публикации анонсы, остались только старые авто. Что грозит покупателям и почему ситуация требует внимания именно сейчас - объясняем подробно.

Для российских автолюбителей новость о том, что Oting убрал со своего сайта все упоминания о будущих моделях, может стать тревожным сигналом. Это не просто обновление сайта - речь идет о возможном изменении стратегии бренда на рынке, что напрямую влияет на выбор и доступность автомобилей в ближайшие годы.

Еще недавно на официальном ресурсе Oting были размещены анонсы новых моделей с пометкой «скоро», включая пикапы Z9 и Rich 7, а также внедорожник на базе Nissan Patrol. Теперь же на сайте остались только Paladin и Palasso - единственные актуальные предложения марки. Как отмечает Autonews, исчезновение информации о новинках совпало с резким падением продаж: за весь 2025 год и первые семь месяцев 2026 года в России реализовано лишь 530 автомобилей Oting. Для сравнения, только за июль 2026 года кроссоверов Haval M6 было продано более 2,6 тысячи, и эта модель лишь замыкает десятку самых популярных в стране.

Ранее представители Oting заявляли о планах вывести на российский рынок новые пикапы и внедорожник, причем сертификационные испытания для Z9 и Rich 7 стартовали еще летом 2025 года. Ожидалось, что эти модели появятся в продаже до конца 2025 года, а внедорожник - в 2026-м. Однако теперь все признаки указывают на то, что компания пересмотрела свои намерения. По мнению автоэксперта Максима Минева, ситуация выглядит как подготовка к «плавному уходу» бренда из России: спрос на автомобили Oting остается крайне низким, несмотря на их техническую близость к моделям Nissan. Эксперт считает, что компания, вероятно, откажется от запуска новых машин и сосредоточится на распродаже складских остатков, после чего может тихо покинуть рынок - аналогично тому, как это недавно произошло с Kaiyi.

В настоящее время в продаже остались только Paladin и Palasso 2024 и 2025 годов выпуска. Автомобили 2026 года не встречаются ни в объявлениях, ни в официальных прайс-листах. Эти модели были созданы в партнерстве китайского концерна Dongfeng и японского Nissan, по сути являясь перелицованными версиями Nissan X-Terra и Navarra. Такая стратегия позволяла Oting предлагать знакомые российским покупателям автомобили, однако даже это не спасло бренд от снижения интереса.

Снижение активности Oting на российском рынке происходит на фоне общего падения продаж ряда китайских марок. Как пишет Autonews, ранее был опубликован список брендов-аутсайдеров, чьи продажи сократились в 20 и более раз. Подобные тенденции уже приводили к временным ограничениям и уходу других производителей: например, недавно Росстандарт ограничил продажи ряда китайских грузовиков из-за нарушений, что вызвало волну обсуждений среди экспертов и покупателей.

Стоит отметить, что уход бренда с рынка может повлиять не только на выбор новых автомобилей, но и на доступность сервисного обслуживания, запасных частей и гарантийных обязательств. В подобных случаях владельцы сталкиваются с трудностями при ремонте и обслуживании, а стоимость автомобилей на вторичном рынке может заметно снизиться. Для тех, кто рассматривает покупку Paladin или Palasso, важно учитывать эти риски и внимательно следить за дальнейшими действиями Oting. Ситуация вокруг бренда создает прецедент, который может стать сигналом для других игроков рынка и покупателей, следящих за судьбой китайских марок в России.

Упомянутые марки: Oting
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