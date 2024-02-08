Откапываем машину правильно. Как помогут резиновые коврики и крышка двигателя
Выезжая из сугроба, не стоит сильно давить на педаль газа, так колеса только глубже зароются в снег. Один из самых эффективных приемов, помогающих выбраться из сугроба без посторонней помощи – раскачка автомобиля за счет инерции. Другой вариант – интенсивно покачивать руль влево-вправо на небольшой угол при движении прямо на машинах с передним приводом. Так передние колеса будут лучше цепляться за снежную кашу по бокам и расширять колею для задних. На машинах с задним приводом эффективнее будет выезжать за счет раскачки.
Не стоит забывать о подручных средствах. Под буксующее колесо можно подложить резиновый коврик из салона. Вместо лопаты можно в крайнем случае использовать щиток или крышку, снятые с какой-то ниши, или, например, декоративную накладку на мотор, рассказали «Российской газете» эксперты портала Авто.ру.
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-
08.02.2024, 08:34
Китайским автомобилям усложнили путь в Россию. Машин будет меньше, цены снова вырастут
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое значительно осложняет поставки в Россию китайских электрокаров и гибридов. Документ вступил в силу с 1 февраля 2024 года.Читать далее
-
08.02.2024, 08:06
В Хабаровске вынесли приговор группе автоподставщиков. Односельчане сядут надолго
Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор группе страховых мошенников, которые инсценировали больше 10 автомобильных аварий, чтобы получить страховые выплаты.Читать далее
-
08.02.2024, 07:28
В Московской области появятся еще два новых кода для автомобильных номеров
В Подмосковье так много машин, что существующей емкости автомобильных номеров опять не хватает. Сейчас за Московской областью закреплено 6 кодов региона. В ближайшее время к ним добавят еще два.Читать далее
-
08.02.2024, 07:02
Выросло число погибших в массовом ДТП на М-4 в Подмосковье. Названы причины аварии
Накануне днем во время сильного снегопада на трассе М-4 «Дон» в Московской области произошло ДТП с участием более 40 автомобилей, которое полностью заблокировало движение в сторону Москвы.Читать далее
-
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Современный автомобильный дизайн стремится к унификации. Машины постепенно теряют свою индивидуальность. Отличить разные модели одного бренда иногда можно только по шильдикам на корме. Именно такая конвейерная скука вдохновляет некоторых по-настоящему влюбленных в автомобили мастеров на новые необычные проекты.Читать далее
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