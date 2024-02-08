Откапываем машину правильно. Как помогут резиновые коврики и крышка двигателя

Ранее мы писали Почему нельзя прогревать автомобиль, если никуда ехать не надо Зимой в периоды долгих простоев некоторые автомобилисты специально периодически заводят свои машины. Технический ... Читать далее

Убирать снег в первую очередь снег надо не перед колесами, а там, где он действительно мешает автомобилю сдвинуться с места: под порогами и перед бамперами. Даже если снег легкий и пушистый, голыми руками лучше не рыть, можно наткнуться на стекло и прочие неприятные сюрпризы.

Выезжая из сугроба, не стоит сильно давить на педаль газа, так колеса только глубже зароются в снег. Один из самых эффективных приемов, помогающих выбраться из сугроба без посторонней помощи – раскачка автомобиля за счет инерции. Другой вариант – интенсивно покачивать руль влево-вправо на небольшой угол при движении прямо на машинах с передним приводом. Так передние колеса будут лучше цепляться за снежную кашу по бокам и расширять колею для задних. На машинах с задним приводом эффективнее будет выезжать за счет раскачки.

Не стоит забывать о подручных средствах. Под буксующее колесо можно подложить резиновый коврик из салона. Вместо лопаты можно в крайнем случае использовать щиток или крышку, снятые с какой-то ниши, или, например, декоративную накладку на мотор, рассказали «Российской газете» эксперты портала Авто.ру.

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