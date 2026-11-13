Одно неосторожное слово инспектору ДПС: чем грозит отказ от освидетельствования и неповиновение — от штрафа до 45 000 рублей до лишения прав

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

13 ноября 2026, 20:23

Что грозит водителю за отказ от медосвидетельствования и неповиновение инспектору

Что грозит водителю за отказ от медосвидетельствования и неповиновение инспектору

Одно неосторожное слово инспектору ДПС: чем грозит отказ от освидетельствования и неповиновение — от штрафа до 45 000 рублей до лишения прав

Что грозит водителю за отказ от медосвидетельствования и неповиновение инспектору

За отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф до 45 000 рублей и лишение прав на срок до двух лет. Отдельные риски связаны с неповиновением законным требованиям и игнорированием сигнала об остановке.

За отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф до 45 000 рублей и лишение прав на срок до двух лет. Отдельные риски связаны с неповиновением законным требованиям и игнорированием сигнала об остановке.

Сотрудники ДПС пристально следят за безопасностью на дорогах, и общение с инспектором — ситуация, в которой рано или поздно оказывается каждый водитель. От того, насколько грамотно и спокойно он ведет себя в этот момент, зависят не только дальнейшие разбирательства, но и размер возможных санкций. Особого внимания требуют два разных по своей правовой природе нарушения: отказ от медицинского освидетельствования и невыполнение законных требований инспектора.

Отказ от прохождения медицинского освидетельствования и отказ выполнить законные требования сотрудника ДПС — это два разных нарушения с разными правовыми последствиями. Разобраться в них важно, поскольку цена ошибки высока: от крупного штрафа до административного ареста.

Если водитель уверен в своей трезвости, ему рекомендуют согласиться на освидетельствование, в том числе на месте, а при необходимости — проехать к наркологу. Решающее значение имеют заключения врачей, а не субъективные подозрения инспектора. Именно отказ от освидетельствования грозит водителю штрафом до 45 000 рублей и лишением права управления на срок до двух лет.

Другой риск возникает, когда водитель не выполняет законное требование инспектора. Статья 19.3 КоАП РФ квалифицирует это как неповиновение. Требования инспектора предъявить документы и выйти из машины для составления протокола. Досмотр возможен только при наличии оснований; кроме того, инспектор вправе направить водителя на пост. За игнорирование указаний или агрессивное поведение, сообщает издание, предусмотрен штраф до 4 000 рублей, возможны обязательные работы, а в отдельных случаях — административный арест до 15 суток.

Отдельный риск — проезд мимо по требованию инспектора остановиться. Штраф за игнорирование требования об остановке вырос до 10 000 рублей, а повторное нарушение может повлечь более строгую ответственность вплоть до лишения права управления.

На фоне этой ситуации важен сам разговор с инспектором. Заявления насчет самочувствия и употребления алкоголя могут быть использованы как повод для более глубокой проверки. Рекомендуется вести беседу лаконично и не давать лишних поводов для подозрений.

Если водитель не согласен с законностью требований инспектора, он вправе заявить об этом, а возражения — занести в протокол для последующего обжалования. Запись разговора поможет сохранить доказательства. Даже если инспектор не начинает разбирательство, номер машины может быть передан по камерам.

Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Загадочная LADA New Model: АВТОВАЗ хочет выпустить еще один большой кроссовер
Какой доступный автомобиль внезапно забрал главные автопремии Германии?
АвтоВАЗ объявил распродажу Lada в ноябре: какую модель можно забрать с максимальной выгодой?
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тольятти Тверь Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться