Роботакси встали на дорогах города — почему автономные технологии оказались бессильны?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 декабря 2025, 16:59

Отключение электричества в Сан-Франциско выявило слабые места беспилотников Waymo

Отключение электричества в Сан-Франциско выявило слабые места беспилотников Waymo

Роботакси встали на дорогах города — почему автономные технологии оказались бессильны?

Отключение электричества в Сан-Франциско выявило слабые места беспилотников Waymo

В Сан-Франциско произошел сбой в работе беспилотных такси Waymo из-за отключения электричества. Машины остановились прямо на проезжей части, создав заторы. Водители и прохожие были удивлены поведением автономных авто. Ситуация вызвала бурное обсуждение в сети и среди экспертов.

В Сан-Франциско произошел сбой в работе беспилотных такси Waymo из-за отключения электричества. Машины остановились прямо на проезжей части, создав заторы. Водители и прохожие были удивлены поведением автономных авто. Ситуация вызвала бурное обсуждение в сети и среди экспертов.

В минувшие выходные в Сан-Франциско произошел крупный сбой в работе беспилотных такси Waymo. Причиной стала внезапная авария на электросетях города, из-за которой на улицах погас свет, а интернет-соединение стало нестабильным. В результате роботакси, которые должны были самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке, неожиданно остановились прямо посреди проезжей части, включив аварийную сигнализацию. Это привело к образованию заторов и вызвало недоумение у местных жителей и других участников движения.

Как отмечают очевидцы, машины Waymo не смогли продолжить движение без постоянной связи с центром управления. В условиях отсутствия уличного освещения и перебоев с интернетом, алгоритмы автономного управления оказались не готовы к столь экстремальной ситуации. Роботакси попросту «замерли» на месте, блокируя полосы и мешая проезду других автомобилей. Водители были вынуждены объезжать стоящие машины, а некоторые даже пытались самостоятельно убрать их с дороги.

Пока одни обсуждали, как быстро восстановится работа беспилотников, другие сравнивали ситуацию с конкурентами. Так, глава Tesla Илон Маск не упустил возможности подчеркнуть, что система FSD его компании продолжала работать без сбоев даже во время отключения электричества. Это заявление вызвало новую волну споров о надежности различных систем автономного вождения и степени их зависимости от внешних факторов.

Случившееся в Сан-Франциско вновь подняло вопрос о том, насколько современные роботакси действительно автономны. Несмотря на громкие заявления производителей, на практике оказалось, что без постоянной поддержки операторов и стабильного интернет-соединения такие автомобили могут стать источником проблем на дорогах. Многие эксперты считают, что подобные инциденты показывают: до полной независимости беспилотных транспортных средств еще далеко.

Обсуждение в социальных сетях не утихает: пользователи делятся видео с застывшими на улицах Waymo и спорят о будущем автономных технологий. Некоторые уверены, что такие сбои - лишь временные трудности, другие же видят в этом серьезный повод задуматься о безопасности и надежности новых транспортных решений. Как бы то ни было, ситуация в Сан-Франциско стала наглядным примером того, что даже самые продвинутые технологии могут оказаться уязвимыми перед неожиданными обстоятельствами.

Упомянутые марки: Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тесла

Похожие материалы Тесла

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Великий Новгород Нижний Тагил Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться