Роботакси встали на дорогах города — почему автономные технологии оказались бессильны?

Отключение электричества в Сан-Франциско выявило слабые места беспилотников Waymo

В Сан-Франциско произошел сбой в работе беспилотных такси Waymo из-за отключения электричества. Машины остановились прямо на проезжей части, создав заторы. Водители и прохожие были удивлены поведением автономных авто. Ситуация вызвала бурное обсуждение в сети и среди экспертов.

В минувшие выходные в Сан-Франциско произошел крупный сбой в работе беспилотных такси Waymo. Причиной стала внезапная авария на электросетях города, из-за которой на улицах погас свет, а интернет-соединение стало нестабильным. В результате роботакси, которые должны были самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке, неожиданно остановились прямо посреди проезжей части, включив аварийную сигнализацию. Это привело к образованию заторов и вызвало недоумение у местных жителей и других участников движения.

Как отмечают очевидцы, машины Waymo не смогли продолжить движение без постоянной связи с центром управления. В условиях отсутствия уличного освещения и перебоев с интернетом, алгоритмы автономного управления оказались не готовы к столь экстремальной ситуации. Роботакси попросту «замерли» на месте, блокируя полосы и мешая проезду других автомобилей. Водители были вынуждены объезжать стоящие машины, а некоторые даже пытались самостоятельно убрать их с дороги.

Пока одни обсуждали, как быстро восстановится работа беспилотников, другие сравнивали ситуацию с конкурентами. Так, глава Tesla Илон Маск не упустил возможности подчеркнуть, что система FSD его компании продолжала работать без сбоев даже во время отключения электричества. Это заявление вызвало новую волну споров о надежности различных систем автономного вождения и степени их зависимости от внешних факторов.

Случившееся в Сан-Франциско вновь подняло вопрос о том, насколько современные роботакси действительно автономны. Несмотря на громкие заявления производителей, на практике оказалось, что без постоянной поддержки операторов и стабильного интернет-соединения такие автомобили могут стать источником проблем на дорогах. Многие эксперты считают, что подобные инциденты показывают: до полной независимости беспилотных транспортных средств еще далеко.

Обсуждение в социальных сетях не утихает: пользователи делятся видео с застывшими на улицах Waymo и спорят о будущем автономных технологий. Некоторые уверены, что такие сбои - лишь временные трудности, другие же видят в этом серьезный повод задуматься о безопасности и надежности новых транспортных решений. Как бы то ни было, ситуация в Сан-Франциско стала наглядным примером того, что даже самые продвинутые технологии могут оказаться уязвимыми перед неожиданными обстоятельствами.