27 августа 2019, 17:58
Открылся онлайн-шоурум грузовиков Mercedes-Benz
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Фото: Mercedes-Benz
С августа 2019 года на официальном сайте Mercedes-Benz Trucks начал работу виртуальный шоурум, в котором можно выбрать и приобрести онлайн новый грузовой автомобиль Mercedes-Benz.
Фото: Mercedes-Benz
Купить любой новый грузовик Mercedes-Benz теперь стало еще проще. Достаточно зайти на сайте Mercedes-Benz Trucks в раздел «Купить» и посмотреть по ссылке «Наши грузовые автомобили» все имеющиеся в наличии новые грузовые автомобили в любом регионе России. Здесь содержится информация о моделях грузовиков Mercedes-Benz, доступных у разных дилеров, с кратким указанием их технических характеристик.
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Mercedes-Benz Trucks ценит своих клиентов и их время. Теперь купить грузовик можно буквально в несколько кликов. Таким образом, новый инструмент значительно сокращает временные затраты наших клиентов на приобретение транспортных средств.
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Андреас Дойшле, генеральный директор «ДК РУС»
При желании можно самостоятельно сконфигурировать идеальный грузовой автомобиль Mercedes-Benz исходя из потребностей своего бизнеса и направить запрос в отдел продаж. Потенциальным клиентам предлагается широкий выбор различный модификаций в зависимости от типа и назначения грузовика, тоннажа, размера колесной базы, объема двигателя, а также типа кабины, подвески и шасси. В модельном ряду Mercedes-Benz Trucks: магистральные тягачи и самосвалы, лесовозы, бензовозы, коммунальная и специальная техника. Кроме того, на сайте представлена информация о лизинговых услугах от авторизованных финансовых партнеров грузового подразделения Mercedes-Benz в России. Здесь клиенты могут подобрать наиболее выгодные для них условия покупки автомобилей.
Комментарии
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Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
система и правда очень умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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