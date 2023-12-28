Открыт новый участок трассы М-11 «Нева»

Ранее мы писали Движение по трассе М-12 запустили до Казани: сколько стоит проезд? 21 декабря 2023 года торжественно открыли сквозное движение от Москвы до Казани по платной автодороге М-12 ... Читать далее

Новый участок протяженностью 34 километра обеспечивает удобный съезд с трассы М-11 «Нева» на Р-132 «Золотое кольцо». Автомобилисты, едущие из Санкт-Петербурга в Бежецк и Ярославль, смогут избежать пробок на улицах Твери. Первый этап Северного обхода Твери состоит из 17 путепроводов и мостов, включая мост через реку Тверцу.

Дорожники установили мачты электроосвещения, а вблизи населенных пунктов – шумозащитные экраны. Обочина отделена сетчатым ограждением, препятствующим выходу на дорогу диких животных. Между встречными транспортными потоками установили монолитные железобетонные блоки.

Как подчеркнул глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, «с открытием всего участка в обход Твери уже летом 2024 года автомобилисты смогут проехать от Санкт-Петербурга до Казани (около 1 600 километров) по комфортным скоростным дорогам, без единого светофора и перекрёстка». А с продлением трассы М-12 до Екатеринбурга в конце 2024 года единая скоростная автомагистраль протянется на 2 500 километров.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах