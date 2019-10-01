1 октября 2019, 11:00
Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения
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Фото: Toyota
Российские дилеры Toyota начали принимать заказы на кроссоверы RAV4 пятого поколения. Покупателям предложили выбор из двух моторов, трех коробок передач, двух типов привода и четырех уровней оснащения. Цены начинаются от 1 756 000 рублей. Это на 140 000 больше, чем просят за кроссовер предыдущего поколения.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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Для разных комплектаций предусмотрели разный тип полного привода. Более доступные комплектации «Комфорт» получат уже знакомую систему Dynamic Torque Control AWD с муфтой подключения задней оси. В комплектациях «Престиж» и «Safety Престиж» предложат новую систему динамического распределения крутящего момента Dynamic Torque Vectoring AWD. Она передает до половины тяги на заднюю ось, а также при необходимости распределяет ее между правым и левым задним колесом. При равномерном движении по шоссе RAV4 переводится в переднеприводный режим.
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На следующем уровне «Комфорт» (от 1 980 000 рублей) дополнительно появляется 2-зонных «климат», датчик дождя, электрообогрев ветрового стекла, 8-дюймовый экран медиасистемы, парктроники и камера заднего вида, система бесключевого доступа, электропривод двери багажного отделения, круиз-контроль, противотуманные фары, рейлинги на крыше и 18-дюймовые колеса. Комплектация «Престиж» (от 2 290 000 рублей) отличается полным приводом, системой выбора внедорожных ездовых режимов Multi-Terrain Select, кожаным салоном, подогревом всех сидений, парктрониками по кругу и 19-дюймовыми колесами. Топовая версия Престиж Safety (от 2 661 000 рублей) получила систему кругового обзора, навигатор и пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0.
Сборка Toyota RAV4 пятого поколения стартует на заводе в Санкт-Петербурге сегодня. Первые кроссоверы доберутся до дилерских центров в ноябре. Специально для RAV4 нового поколения Toyota подготовила интересное предложение по послепродажному обслуживанию. В стоимость автомобиля уже включены три регламентных ТО при пробеге в 10 000 км, 20 000 км и 30 000 км. Но покупатель всегда может отказаться от данной опции и получить скидку на автомобиль.
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