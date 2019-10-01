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1 октября 2019, 11:00

Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения

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Фото: Toyota
Российские дилеры Toyota начали принимать заказы на кроссоверы RAV4 пятого поколения. Покупателям предложили выбор из двух моторов, трех коробок передач, двух типов привода и четырех уровней оснащения. Цены начинаются от 1 756 000 рублей. Это на 140 000 больше, чем просят за кроссовер предыдущего поколения.
Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения

Фото: Toyota

Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения
Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения
Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения
Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения
Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения
Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения
Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения
Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения
Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения
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Кроссовер Toyota RAV4 представили еще весной 2018 года на автосалоне в Нью-Йорке. Автомобиль переехал на новую платформу TNGA-K, благодаря чему стал более прочным и устойчивым на дороге. Габаритные размеры нового RAV4 по сравнению с автомобилем предыдущего поколения практически не изменились: длина – 4 595 мм (–10 мм), ширина – 1 855 мм (+10 мм), высота – 1 699 мм (–16 мм), колесная база – 2 689 мм (+29 мм). Объем багажника – 580 литров (+3 литра). Дизайн кроссовера выполнен в духе концепт-кара FT-AC, представленного на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом году. 

Российским клиентам предложат выбор из двух бензиновых агрегатов объемом 2.0 литра (149 л.с.) и 2.5 литра (199 л.с.). Автопроизводитель разрешил заправлять новый RAV4 бензином АИ-92. «Младший» двигатель может работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» и вариатором. Второй мотор сочетается только с новым 8-диапазонным «автоматом». Кроссовер с 2,0-литровым двигателем набирает первую «сотню» за 9,8 секунды (с МКПП) или за 11 секунд (с вариатором). 

Для разных комплектаций предусмотрели разный тип полного привода. Более доступные комплектации «Комфорт» получат уже знакомую систему Dynamic Torque Control AWD с муфтой подключения задней оси. В комплектациях «Престиж» и «Safety Престиж» предложат новую систему динамического распределения крутящего момента Dynamic Torque Vectoring AWD. Она передает до половины тяги на заднюю ось, а также при необходимости распределяет ее между правым и левым задним колесом. При равномерном движении по шоссе RAV4 переводится в переднеприводный режим. 

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Базовый кроссовер в комплектации «Стандарт» стоит от 1 756 000 рублей. В список стандартного оборудования входят 7 подушек безопасности, система стабилизации, простенький кондиционер, светодиодные фары, медиасистема с 7-дюймовым экраном, обогрев руля и передних сидений, датчик света и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. 

На следующем уровне «Комфорт» (от 1 980 000 рублей) дополнительно появляется 2-зонных «климат», датчик дождя, электрообогрев ветрового стекла, 8-дюймовый экран медиасистемы, парктроники и камера заднего вида, система бесключевого доступа, электропривод двери багажного отделения, круиз-контроль, противотуманные фары, рейлинги на крыше и 18-дюймовые колеса. Комплектация «Престиж» (от 2 290 000 рублей) отличается полным приводом, системой выбора внедорожных ездовых режимов Multi-Terrain Select, кожаным салоном, подогревом всех сидений, парктрониками по кругу и 19-дюймовыми колесами. Топовая версия Престиж Safety (от 2 661 000 рублей) получила систему кругового обзора, навигатор и пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0. 

Сборка Toyota RAV4 пятого поколения стартует на заводе в Санкт-Петербурге сегодня. Первые кроссоверы доберутся до дилерских центров в ноябре. Специально для RAV4 нового поколения Toyota подготовила интересное предложение по послепродажному обслуживанию. В стоимость автомобиля уже включены три регламентных ТО при пробеге в 10 000 км, 20 000 км и 30 000 км. Но покупатель всегда может отказаться от данной опции и получить скидку на автомобиль.

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Открыт прием заказов на Toyota RAV4 нового поколения
{{material_127479}}Кроссовер Toyota RAV4 представили еще весной 2018 года на автосалоне в Нью-Йорке. Автомобиль переехал на новую платформу TNGA-K, благодаря чему стал более прочным и устойчивым на дороге. Габаритные размеры нового RAV4 по сравнению с автомобилем предыдущего поколения практически не изменились: длина – 4 595 мм (–10 мм), ширина – 1 855 мм (+10 мм), высота – 1 699 мм (–16 мм), колесная база – 2 689 мм (+29 мм). Объем багажника – 580 литров (+3 литра). Дизайн кроссовера выполнен в духе концепт-кара FT-AC, представленного на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом году. Российским клиентам предложат выбор из двух бензиновых агрегатов объемом 2.0 литра (149 л.с.) и 2.5 литра (199 л.с.). Автопроизводитель разрешил заправлять новый RAV4 бензином АИ-92. «Младший» двигатель может работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» и вариатором. Второй мотор сочетается только с новым 8-диапазонным «автоматом». Кроссовер с 2,0-литровым двигателем набирает первую «сотню» за 9,8 секунды (с МКПП) или за 11 секунд (с вариатором). Для разных комплектаций предусмотрели разный тип полного привода. Более доступные комплектации «Комфорт» получат уже знакомую систему Dynamic Torque Control AWD с муфтой подключения задней оси. В комплектациях «Престиж» и «Safety Престиж» предложат новую систему динамического распределения крутящего момента Dynamic Torque Vectoring AWD. Она передает до половины тяги на заднюю ось, а также при необходимости распределяет ее между правым и левым задним колесом. При равномерном движении по шоссе RAV4 переводится в переднеприводный режим. {{material_123078}}Базовый кроссовер в комплектации «Стандарт» стоит от 1 756 000 рублей. В список стандартного оборудования входят 7 подушек безопасности, система стабилизации, простенький кондиционер, светодиодные фары, медиасистема с 7-дюймовым экраном, обогрев руля и передних сидений, датчик света и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. На следующем уровне «Комфорт» (от 1 980 000 рублей) дополнительно появляется 2-зонных «климат», датчик дождя, электрообогрев ветрового стекла, 8-дюймовый экран медиасистемы, парктроники и камера заднего вида, система бесключевого доступа, электропривод двери багажного отделения, круиз-контроль, противотуманные фары, рейлинги на крыше и 18-дюймовые колеса. Комплектация «Престиж» (от 2 290 000 рублей) отличается полным приводом, системой выбора внедорожных ездовых режимов Multi-Terrain Select, кожаным салоном, подогревом всех сидений, парктрониками по кругу и 19-дюймовыми колесами. Топовая версия Престиж Safety (от 2 661 000 рублей) получила систему кругового обзора, навигатор и пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0. Сборка Toyota RAV4 пятого поколения стартует на заводе в Санкт-Петербурге сегодня. Первые кроссоверы доберутся до дилерских центров в ноябре. Специально для RAV4 нового поколения Toyota подготовила интересное предложение по послепродажному обслуживанию. В стоимость автомобиля уже включены три регламентных ТО при пробеге в 10 000 км, 20 000 км и 30 000 км. Но покупатель всегда может отказаться от данной опции и получить скидку на автомобиль.
2019-10-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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