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2 августа 2019, 09:53

Открыт въезд на М-11 под Клином

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«Автодор» открыл новый участок трассы М-11, соединяющий магистраль с Ленинградским шоссе (M-10) в районе деревни Ямуга. На 5-километровом участке заработали пункты взимания платы – по два шлюза в каждом направлении. Размер тарифа не изменился.
Открыт въезд на М 11 под Клином
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1 августа под Клином заработал очередной отрезок, соединяющий платную М-11 и бесплатную трассу М-10. В районе деревни Ямуга открыли новый 5-километровый участок платной высокоскоростной магистрали. На 97-м километре М-11 «Москва – Санкт-Петербург» теперь работают четыре шлюза: два на выезд с трассы М-11 в сторону Ямуги, два – на въезд обратно. Тарифы при этом не изменились. Лимит скорости на новом отрезке – 110 км/ч.
 
Движение по четырехполосному участку М-11 с 97-го по 149-й километр - от Клина до Твери - открыли месяц назад. В результате скоростная автодорога связала МКАД с Тверью. Пока максимально разрешенная скорость на участке составляет 110 км/ч. Позднее ее обещают увеличить до 130 км/ч. Стоимость проезда по 52-километровому участку на легковом автомобиле днем составляет 104 рубля при оплате транспондером и 130 рублей – наличными или банковской картой. Ночью тариф ниже – 50 и 90 рублей, соответственно.

Напоминаем, что до 9 августа можно проголосовать за лучшее название для новой магистрали М-11. В финальный шорт-лист вошли 6 вариантов. Их отобрали из двухсот присланных предложений.

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Открыт въезд на М-11 под Клином
{{material_127084}}1 августа под Клином заработал очередной отрезок, соединяющий платную М-11 и бесплатную трассу М-10. В районе деревни Ямуга открыли новый 5-километровый участок платной высокоскоростной магистрали. На 97-м километре М-11 «Москва – Санкт-Петербург» теперь работают четыре шлюза: два на выезд с трассы М-11 в сторону Ямуги, два – на въезд обратно. Тарифы при этом не изменились. Лимит скорости на новом отрезке – 110 км/ч. Движение по четырехполосному участку М-11 с 97-го по 149-й километр - от Клина до Твери - открыли месяц назад. В результате скоростная автодорога связала МКАД с Тверью. Пока максимально разрешенная скорость на участке составляет 110 км/ч. Позднее ее обещают увеличить до 130 км/ч. Стоимость проезда по 52-километровому участку на легковом автомобиле днем составляет 104 рубля при оплате транспондером и 130 рублей – наличными или банковской картой. Ночью тариф ниже – 50 и 90 рублей, соответственно.Напоминаем, что до 9 августа можно проголосовать за лучшее название для новой магистрали М-11. В финальный шорт-лист вошли 6 вариантов. Их отобрали из двухсот присланных предложений.
2019-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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