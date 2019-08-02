2 августа 2019, 09:53
Открыт въезд на М-11 под Клином
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«Автодор» открыл новый участок трассы М-11, соединяющий магистраль с Ленинградским шоссе (M-10) в районе деревни Ямуга. На 5-километровом участке заработали пункты взимания платы – по два шлюза в каждом направлении. Размер тарифа не изменился.
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Движение по четырехполосному участку М-11 с 97-го по 149-й километр - от Клина до Твери - открыли месяц назад. В результате скоростная автодорога связала МКАД с Тверью. Пока максимально разрешенная скорость на участке составляет 110 км/ч. Позднее ее обещают увеличить до 130 км/ч. Стоимость проезда по 52-километровому участку на легковом автомобиле днем составляет 104 рубля при оплате транспондером и 130 рублей – наличными или банковской картой. Ночью тариф ниже – 50 и 90 рублей, соответственно.
Напоминаем, что до 9 августа можно проголосовать за лучшее название для новой магистрали М-11. В финальный шорт-лист вошли 6 вариантов. Их отобрали из двухсот присланных предложений.
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