Открыта регистрация на конференцию AutoInvest 2018
Целью Конференции является формирование профессиональной площадки для обсуждения актуальных направлений развития автопрома и выработки практических решений для создания конкурентоспособной отрасли.
Ежегодно в международной конференции AutoInvest принимают участие топ-менеджеры ведущих автосборочных и автокомпонентных предприятий, представители федеральных и региональных органов государственной власти, консалтинговых и девелоперских компаний, финансовых и инвестиционных организаций, научно-исследовательских институтов, руководители профильных союзов и ассоциаций из регионов России и зарубежных стран.
Среди приглашённых докладчиков конференции: Александр Морозов, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации; Олег Фомичев, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации; Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга; Адиль Ширинов, первый вице-президент и исполнительный директор ООО «Форд Соллерс Холдинг»; Ли Ентек, генеральный директор ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»; Маркус Озегович, генеральный директор, ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»; Алексей Еремчук, основатель, генеральный директор Moscow Tesla Club; Пётр Фрадков, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»; Вячеслав Жигалов, вице-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры»; Альберт Ефимов, руководитель робототехнического центра ПАО «Сбербанк», директор департамента развития и продвижения технологических конкурсов, Фонд «Сколково»; Андрей Василевский, руководитель Yandex Automotive Lab.
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