Открыто движение автомобилей по восстановленной части Крымского моста

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В 10:50 в понедельник, 5 декабря, на Крымском мосту перезапустили автомобильное движение на правую сторону автодорожной части, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань». Надвижку всех четырех поврежденных пролетов автодорожной части Крымского моста весом по 300 тонн каждая завершили еще 19 ноября. Укладку асфальтобетона начали в конце прошлого месяца.

Напомним, ранним утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста, по версии СКР, произошел теракт. Взорвалась фура, погибли несколько человек, загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной части, ведущей из Краснодара в Керчь. Полоса автодороги с полуострова на материк выстояла. Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Полностью восстановить транспортную и инженерную инфраструктуру Крымского моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, строители должны к 1 декабря 2023 года.

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