18 ноября 2017, 13:48

Открыто рабочее движение на Южном подъезде к Ростову-на-Дону

Запущено рабочее движение по новой транспортной развязке на 2 км федеральной трассы А-135 «Подъездная автодорога к Ростову-на-Дону» от магистрали М-4 «Дон» (Южный подъезд).
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Открыто рабочее движение на Южном подъезде к Ростову-на-Дону

Путь для автомобилей открыт по новому 6-полосному пойменному мосту, 2-полосной выездной эстакаде и расширенной с 4 до 8 полос проезжей части основного хода дороги. Ввод первого пускового комплекса – лишь часть реализации I этапа реконструкции Южного подъезда к Ростову-на-Дону. Таким образом, автомобилисты получат 6-8 полос движения на въезде в донскую столицу. Он включает в себя, помимо строительства транспортной развязки на 2 км и расширения проезжей части, возведение разворотной эстакады, проходящей над существующей проезжей частью, на 4 км трассы. Полностью работы по I этапу реконструкции завершатся в мае 2018 года, аккурат к Чемпионату мира по футболу.

Максим Соколов, министр транспорта РФ « Могу с уверенностью сказать, что Ростовская область лидирует по подготовке транспортной инфраструктуры к мундиалю. Это касается и срока ввода объектов, и их качества. Сегодня мы открыли рабочее движение по новой развязке на федеральной дороге А-135, ранее - по Ворошиловскому мосту, соединяющему город и трассу. И та дорожная сеть, которая построена вокруг стадиона «Ростов-Арена», не работала бы с такой эффективностью без этих крупных объектов »
Максим Соколов, министр транспорта РФ

Работы по реконструкции Южного подъезда к Ростову-на-Дону начались в декабре 2016 года, они велись круглосуточно и с опережением графика. Работы на участке еще ведутся, до мая строителям  предстоит завершить строительство разворотного путепровода на 4 км трассы А-135 и закончить все работы по благоустройству участка.

Справка: Южный подъезд к Ростову-на-Дону был построен в 1960-е годы и до начала реконструкции соответствовал нормативам II технической категории. 4полосная проезжая часть и искусственные сооружения уже не справлялись с интенсивность транспортного потока, составляющего более 60 тыс. автомобилей в сутки. Но уже в скором времени дорога и новые развязки смогут пропустить до 120 тыс. авто/сутки (расчет сделан с перспективой на 20 лет). Проезжая часть приобретет параметры I технической категории с 6-8 полосами движения и разделительной полосой.

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Открыто рабочее движение на Южном подъезде к Ростову-на-Дону
Путь для автомобилей открыт по новому 6-полосному пойменному мосту, 2-полосной выездной эстакаде и расширенной с 4 до 8 полос проезжей части основного хода дороги. Ввод первого пускового комплекса – лишь часть реализации I этапа реконструкции Южного подъезда к Ростову-на-Дону. Таким образом, автомобилисты получат 6-8 полос движения на въезде в донскую столицу. Он включает в себя, помимо строительства транспортной развязки на 2 км и расширения проезжей части, возведение разворотной эстакады, проходящей над существующей проезжей частью, на 4 км трассы. Полностью работы по I этапу реконструкции завершатся в мае 2018 года, аккурат к Чемпионату мира по футболу.{{person_136_Могу с уверенностью сказать, что Ростовская область лидирует по подготовке транспортной инфраструктуры к мундиалю. Это касается и срока ввода объектов, и их качества. Сегодня мы открыли рабочее движение по новой развязке на федеральной дороге А-135, ранее - по Ворошиловскому мосту, соединяющему город и трассу. И та дорожная сеть, которая построена вокруг стадиона «Ростов-Арена», не работала бы с такой эффективностью без этих крупных объектов}}Работы по реконструкции Южного подъезда к Ростову-на-Дону начались в декабре 2016 года, они велись круглосуточно и с опережением графика. Работы на участке еще ведутся, до мая строителям  предстоит завершить строительство разворотного путепровода на 4 км трассы А-135 и закончить все работы по благоустройству участка.Справка: Южный подъезд к Ростову-на-Дону был построен в 1960-е годы и до начала реконструкции соответствовал нормативам II технической категории. 4полосная проезжая часть и искусственные сооружения уже не справлялись с интенсивность транспортного потока, составляющего более 60 тыс. автомобилей в сутки. Но уже в скором времени дорога и новые развязки смогут пропустить до 120 тыс. авто/сутки (расчет сделан с перспективой на 20 лет). Проезжая часть приобретет параметры I технической категории с 6-8 полосами движения и разделительной полосой.
2017-11-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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