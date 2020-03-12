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12 марта 2020, 09:00

Открытое обращение «ЭкоШинСоюза» в адрес Правительства РФ

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Фото: kak-eto-sdelano.ru
Уважаемый Михаил Владимирович! Ведущие мировые производители и импортеры шин в России, члены некоммерческой организации «ЭкоШинСоюз» после многочисленных тщетных попыток вновь призывают Правительство РФ к вовлечению представителей шинной индустрии в обсуждение Концепции реформирования механизма расширенной ответственности производителей (РОП).
Открытое обращение ЭкоШинСоюза в адрес Правительства РФ

Фото из открытых источников

Итоги деятельности «ЭкоШинСоюза» за 3 года показали высокую эффективность и результативность самостоятельного исполнения РОП посредством организации отраслевой Ассоциации, что способствовало формированию основ комплексной системы утилизации отходов от использования шин: контракты с 26-ю утилизирующими компаниями в 21 регионе России, благодаря чему утилизировано 155 000 тонн шин и создано около 200 новых рабочих мест. Инвестиции в отрасль утилизации шин составили более 500 млн рублей. Динамика развития приведённых показателей деятельности «ЭкоШинСоюза» планомерно растёт каждый год.

Итоги 3-летней работы «ЭкоШинСоюза» в цифрах: утилизировано: 155 тыс. тонн шин; контракты с 26-ю утилизирующими компаниями по всей стране в 2020 году; охват: 21 регион РФ; более 500 млн руб. получила индустрия утилизации шин через «ЭкоШинСоюз»; 188 новых рабочих мест на предприятиях утилизации в различных регионах страны; в сбор изношенных шин вовлечено более 950 шиномонтажных центров; установлено более 400 специализированных контейнеров; вовлечены первые крупные дистрибьюторские сети; запущена интерактивная карта с точками приёма; участие в более чем 10 общественных акциях, посредством которых было собрано 8400 тонн шин с 28 Га, с привлечением более чем 3000 волонтёров; взаимодействие с областными администрациями и органами местного самоуправления для запуска региональных программ по сбору или интеграции программ сбора изношенных шин в общие региональные экологические программы, работа во всех сегментах образования различных категорий шин (в т.ч. труднопереребатываемые крупногабаритные шины); с каждым утилизатором выстраивается 4-летний план развития (сбор, мощности, инфраструктура).
20 ноября 2019 года состоялась пресс-конференция, в рамках которой ведущие производители и импортеры шин, входящие в «ЭкоШинСоюз», выступили против проектов Концепции реформирования института расширенной ответственности производителей и импортеров, разработанных Министерством природных ресурсов и экологии (проекты от 01.10.2019 г. и от 07.11.2019 г.), а именно против следующих изменений в области обращения с отходами, в части изношенных шин:

1.    введения моратория на самостоятельное исполнение РОП;
2.    одномоментного увеличения норматива утилизации до 100% от объема произведенных и импортируемых шин;
3.    безальтернативной уплаты экологического сбора.

Представители бизнеса открыто обозначили веские, обоснованные с экологической, экономической и потребительской сторон, причины их несогласия с предлагаемыми изменениями и призвали сохранить действующее законодательство в сфере обращения с отходами и самостоятельного исполнения РОП. С момента, когда стало известно о пересмотре Концепции, и по сегодняшний день представителями «ЭкоШинСоюза» были предприняты многочисленные попытки выйти на открытое обсуждение проекта концепции с представителями Минприроды. Однако позиция шинных производителей не была принята во внимание соответствующим министерством.

Динамика обновления проекта Концепции свидетельствует о том, что для разработки и обсуждения Концепции привлечение бизнеса изначально не предполагалось. Обращения бизнеса к государственным органам об участии в обсуждении Концепции остались проигнорированными. На сегодняшний день Концепция реформирования РОП, предложенная Минприроды, стала основой законопроекта, опубликованного наregulation.gov.ru для независимой антикоррупционной экспертизы без проведения публичных обсуждений*.

В связи с ограниченными сроками пересмотра Концепции и проекта Федерального закона, ввиду того, что многочисленные обращения «ЭкоШинСоюза» в профильные органы государственной власти остались без ответа, предложения со стороны «ЭкоШинСоюза» о необходимости совместной разработки и согласования принципов Концепции остались не услышанными, представителями шинной индустрии принято решение о выражении своей позиции через СМИ.

Представители шинной индустрии, входящие в «ЭкоШинСоюз», в очередной раз просят сохранить возможность самостоятельной реализации РОП в формате текущего законодательства.

Сергей Подойников, исполнительный директор Ассоциации «ЭкоШинСоюз» « Концепция, несмотря на то, что называется «Концепция реформирования механизма расширенной ответственности производителей и импортеров потребительских товаров и упаковки», на деле не совершенствует, а отменяет РОП, вводя вместо нее фискальный механизм. Тем самым Концепция перечеркивает положительный опыт по построению системы утилизации, достигнутый шинной отраслью, начиная с 2016 года. Многолетний опыт зарубежных стран по реформированию системы обращения с отходами доказал, что фискальный механизм в РОП неэффективен, он является затратным для потребителей и не обеспечивает достижение главной задачи РОП – экономическое стимулирование отрасли по обращению с отходами, что выражается в вовлечении отходов в хозяйственный оборот »
Сергей Подойников, исполнительный директор Ассоциации «ЭкоШинСоюз»

Текущий проект Концепции не учитывает особенности ряда отходов, в том числе тех, которые не являются ТКО. Например, отходы от использования шин не входят в состав ТКО, имеют особые условия сбора, транспортирования и утилизации, что требует отдельного отраслевого нормативно-правового регулирования для создания эффективной системы по их обращению.

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Серьезные опасения вызывает монопольное положение ППК «РЭО» в отрасли по обращению с отходами, предусмотренное Концепцией, что противоречит конституционному принципу по поддержке конкуренции. Возникают вопросы, как один субъект, устраняя с рынка все Ассоциации, специализирующиеся на организации обращения с отходами отдельных видов, сформирует эффективное управление по обращению с отходами всех видов?

Концепция определяет низкую собираемость экологического сбора в качестве одного из аргументов неэффективности текущей модели РОП. Считаем важным подчеркнуть, что фокус регулирования был направлен на самостоятельную реализацию РОП, а показатели собираемости экологического сбора не подтверждают невыполнимость норматива утилизации. Кроме того, отсутствуют доказательства «фиктивного» выполнения обязательств по РОП со стороны производителей и импортеров товаров, отсутствуют данные о контрольных мероприятиях в отношении недобросовестных утилизирующих компаний, имеющие своим результатом привлечение к ответственности вплоть до лишения лицензии за оформление «фиктивных» актов утилизации. На основании голословных утверждений, не подкрепленных ни единым доказательством, делаются выводы о несостоятельности текущей модели РОП.В Концепции, как и в опубликованном законопроекте, отсутствуют конкретные мероприятия по усилению контроля за обращением с отходами, а также меры по предоставлению средств экологического сбора утилизирующим компаниям».
________________________
*комментарии к проектам вправе опубликовать только аккредитованные Минюстом России независимые антикоррупционные эксперты.

«ЭкоШинСоюз» выступает за сохранение самостоятельного исполнения Расширенной Ответственности Производителей и Импортёров через отраслевые Ассоциации. А в части совершенствования механизма РОП «ЭкоШинСоюз» предлагает следующее:

a.    Усиление контроля Росприроднадзора за фактическим осуществлением утилизации утилизирующими компаниями, в т. ч. путём внесения изменений в отчётность (соответствующие предложения в МПР и РПН направлялись)
b.    Перевод отчётности в реально работающий электронный формат (что даст возможность кросс-проверок, а, соответственно и исключение фальсификаций)
c.    Внесение изменений в лицензионные требования, позволяющие в т.ч. отзывать лицензию при обнаружении фиктивных объёмов.

Исполнительный директор «ЭкоШинСоюз» Сергей Подойников от лица членов «ЭкоШинСоюза»

ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ»,
ООО «Гудиер Раша»,
ООО «Континентал Калуга»,
ООО «Континентал Тайрс РУС»,
ООО «МИШЛЕН Русская Компания по производству шин»,
ООО «Нокиан Тайерс»,
ООО «Нокиан Шина»,
ООО «Ханкук Тайр Рус».


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Открытое обращение «ЭкоШинСоюза» в адрес Правительства РФ
Итоги деятельности «ЭкоШинСоюза» за 3 года показали высокую эффективность и результативность самостоятельного исполнения РОП посредством организации отраслевой Ассоциации, что способствовало формированию основ комплексной системы утилизации отходов от использования шин: контракты с 26-ю утилизирующими компаниями в 21 регионе России, благодаря чему утилизировано 155 000 тонн шин и создано около 200 новых рабочих мест. Инвестиции в отрасль утилизации шин составили более 500 млн рублей. Динамика развития приведённых показателей деятельности «ЭкоШинСоюза» планомерно растёт каждый год.{{photo_text_298}} 20 ноября 2019 года состоялась пресс-конференция, в рамках которой ведущие производители и импортеры шин, входящие в «ЭкоШинСоюз», выступили против проектов Концепции реформирования института расширенной ответственности производителей и импортеров, разработанных Министерством природных ресурсов и экологии (проекты от 01.10.2019 г. и от 07.11.2019 г.), а именно против следующих изменений в области обращения с отходами, в части изношенных шин:1.    введения моратория на самостоятельное исполнение РОП;2.    одномоментного увеличения норматива утилизации до 100% от объема произведенных и импортируемых шин;3.    безальтернативной уплаты экологического сбора.Представители бизнеса открыто обозначили веские, обоснованные с экологической, экономической и потребительской сторон, причины их несогласия с предлагаемыми изменениями и призвали сохранить действующее законодательство в сфере обращения с отходами и самостоятельного исполнения РОП. С момента, когда стало известно о пересмотре Концепции, и по сегодняшний день представителями «ЭкоШинСоюза» были предприняты многочисленные попытки выйти на открытое обсуждение проекта концепции с представителями Минприроды. Однако позиция шинных производителей не была принята во внимание соответствующим министерством. Динамика обновления проекта Концепции свидетельствует о том, что для разработки и обсуждения Концепции привлечение бизнеса изначально не предполагалось. Обращения бизнеса к государственным органам об участии в обсуждении Концепции остались проигнорированными. На сегодняшний день Концепция реформирования РОП, предложенная Минприроды, стала основой законопроекта, опубликованного наregulation.gov.ru для независимой антикоррупционной экспертизы без проведения публичных обсуждений*.В связи с ограниченными сроками пересмотра Концепции и проекта Федерального закона, ввиду того, что многочисленные обращения «ЭкоШинСоюза» в профильные органы государственной власти остались без ответа, предложения со стороны «ЭкоШинСоюза» о необходимости совместной разработки и согласования принципов Концепции остались не услышанными, представителями шинной индустрии принято решение о выражении своей позиции через СМИ. Представители шинной индустрии, входящие в «ЭкоШинСоюз», в очередной раз просят сохранить возможность самостоятельной реализации РОП в формате текущего законодательства.{{person_280_Концепция, несмотря на то, что называется «Концепция реформирования механизма расширенной ответственности производителей и импортеров потребительских товаров и упаковки», на деле не совершенствует, а отменяет РОП, вводя вместо нее фискальный механизм. Тем самым Концепция перечеркивает положительный опыт по построению системы утилизации, достигнутый шинной отраслью, начиная с 2016 года. Многолетний опыт зарубежных стран по реформированию системы обращения с отходами доказал, что фискальный механизм в РОП неэффективен, он является затратным для потребителей и не обеспечивает достижение главной задачи РОП – экономическое стимулирование отрасли по обращению с отходами, что выражается в вовлечении отходов в хозяйственный оборот}} Текущий проект Концепции не учитывает особенности ряда отходов, в том числе тех, которые не являются ТКО. Например, отходы от использования шин не входят в состав ТКО, имеют особые условия сбора, транспортирования и утилизации, что требует отдельного отраслевого нормативно-правового регулирования для создания эффективной системы по их обращению.{{material_128183}} Серьезные опасения вызывает монопольное положение ППК «РЭО» в отрасли по обращению с отходами, предусмотренное Концепцией, что противоречит конституционному принципу по поддержке конкуренции. Возникают вопросы, как один субъект, устраняя с рынка все Ассоциации, специализирующиеся на организации обращения с отходами отдельных видов, сформирует эффективное управление по обращению с отходами всех видов? Концепция определяет низкую собираемость экологического сбора в качестве одного из аргументов неэффективности текущей модели РОП. Считаем важным подчеркнуть, что фокус регулирования был направлен на самостоятельную реализацию РОП, а показатели собираемости экологического сбора не подтверждают невыполнимость норматива утилизации. Кроме того, отсутствуют доказательства «фиктивного» выполнения обязательств по РОП со стороны производителей и импортеров товаров, отсутствуют данные о контрольных мероприятиях в отношении недобросовестных утилизирующих компаний, имеющие своим результатом привлечение к ответственности вплоть до лишения лицензии за оформление «фиктивных» актов утилизации. На основании голословных утверждений, не подкрепленных ни единым доказательством, делаются выводы о несостоятельности текущей модели РОП.В Концепции, как и в опубликованном законопроекте, отсутствуют конкретные мероприятия по усилению контроля за обращением с отходами, а также меры по предоставлению средств экологического сбора утилизирующим компаниям».________________________*комментарии к проектам вправе опубликовать только аккредитованные Минюстом России независимые антикоррупционные эксперты.«ЭкоШинСоюз» выступает за сохранение самостоятельного исполнения Расширенной Ответственности Производителей и Импортёров через отраслевые Ассоциации. А в части совершенствования механизма РОП «ЭкоШинСоюз» предлагает следующее:a.    Усиление контроля Росприроднадзора за фактическим осуществлением утилизации утилизирующими компаниями, в т. ч. путём внесения изменений в отчётность (соответствующие предложения в МПР и РПН направлялись)b.    Перевод отчётности в реально работающий электронный формат (что даст возможность кросс-проверок, а, соответственно и исключение фальсификаций)c.    Внесение изменений в лицензионные требования, позволяющие в т.ч. отзывать лицензию при обнаружении фиктивных объёмов.Исполнительный директор «ЭкоШинСоюз» Сергей Подойников от лица членов «ЭкоШинСоюза»ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ», ООО «Гудиер Раша», ООО «Континентал Калуга», ООО «Континентал Тайрс РУС», ООО «МИШЛЕН Русская Компания по производству шин», ООО «Нокиан Тайерс»,ООО «Нокиан Шина», ООО «Ханкук Тайр Рус».
2020-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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