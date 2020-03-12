Открытое обращение «ЭкоШинСоюза» в адрес Правительства РФ
- 741
- 0
Фото из открытых источников
Итоги деятельности «ЭкоШинСоюза» за 3 года показали высокую эффективность и результативность самостоятельного исполнения РОП посредством организации отраслевой Ассоциации, что способствовало формированию основ комплексной системы утилизации отходов от использования шин: контракты с 26-ю утилизирующими компаниями в 21 регионе России, благодаря чему утилизировано 155 000 тонн шин и создано около 200 новых рабочих мест. Инвестиции в отрасль утилизации шин составили более 500 млн рублей. Динамика развития приведённых показателей деятельности «ЭкоШинСоюза» планомерно растёт каждый год.
1. введения моратория на самостоятельное исполнение РОП;
2. одномоментного увеличения норматива утилизации до 100% от объема произведенных и импортируемых шин;
3. безальтернативной уплаты экологического сбора.
Представители бизнеса открыто обозначили веские, обоснованные с экологической, экономической и потребительской сторон, причины их несогласия с предлагаемыми изменениями и призвали сохранить действующее законодательство в сфере обращения с отходами и самостоятельного исполнения РОП. С момента, когда стало известно о пересмотре Концепции, и по сегодняшний день представителями «ЭкоШинСоюза» были предприняты многочисленные попытки выйти на открытое обсуждение проекта концепции с представителями Минприроды. Однако позиция шинных производителей не была принята во внимание соответствующим министерством.
Динамика обновления проекта Концепции свидетельствует о том, что для разработки и обсуждения Концепции привлечение бизнеса изначально не предполагалось. Обращения бизнеса к государственным органам об участии в обсуждении Концепции остались проигнорированными. На сегодняшний день Концепция реформирования РОП, предложенная Минприроды, стала основой законопроекта, опубликованного наregulation.gov.ru для независимой антикоррупционной экспертизы без проведения публичных обсуждений*.
В связи с ограниченными сроками пересмотра Концепции и проекта Федерального закона, ввиду того, что многочисленные обращения «ЭкоШинСоюза» в профильные органы государственной власти остались без ответа, предложения со стороны «ЭкоШинСоюза» о необходимости совместной разработки и согласования принципов Концепции остались не услышанными, представителями шинной индустрии принято решение о выражении своей позиции через СМИ.
Представители шинной индустрии, входящие в «ЭкоШинСоюз», в очередной раз просят сохранить возможность самостоятельной реализации РОП в формате текущего законодательства.
|
«
Концепция, несмотря на то, что называется «Концепция реформирования механизма расширенной ответственности производителей и импортеров потребительских товаров и упаковки», на деле не совершенствует, а отменяет РОП, вводя вместо нее фискальный механизм. Тем самым Концепция перечеркивает положительный опыт по построению системы утилизации, достигнутый шинной отраслью, начиная с 2016 года. Многолетний опыт зарубежных стран по реформированию системы обращения с отходами доказал, что фискальный механизм в РОП неэффективен, он является затратным для потребителей и не обеспечивает достижение главной задачи РОП – экономическое стимулирование отрасли по обращению с отходами, что выражается в вовлечении отходов в хозяйственный оборот
»
Сергей Подойников, исполнительный директор Ассоциации «ЭкоШинСоюз»
Текущий проект Концепции не учитывает особенности ряда отходов, в том числе тех, которые не являются ТКО. Например, отходы от использования шин не входят в состав ТКО, имеют особые условия сбора, транспортирования и утилизации, что требует отдельного отраслевого нормативно-правового регулирования для создания эффективной системы по их обращению.
Концепция определяет низкую собираемость экологического сбора в качестве одного из аргументов неэффективности текущей модели РОП. Считаем важным подчеркнуть, что фокус регулирования был направлен на самостоятельную реализацию РОП, а показатели собираемости экологического сбора не подтверждают невыполнимость норматива утилизации. Кроме того, отсутствуют доказательства «фиктивного» выполнения обязательств по РОП со стороны производителей и импортеров товаров, отсутствуют данные о контрольных мероприятиях в отношении недобросовестных утилизирующих компаний, имеющие своим результатом привлечение к ответственности вплоть до лишения лицензии за оформление «фиктивных» актов утилизации. На основании голословных утверждений, не подкрепленных ни единым доказательством, делаются выводы о несостоятельности текущей модели РОП.В Концепции, как и в опубликованном законопроекте, отсутствуют конкретные мероприятия по усилению контроля за обращением с отходами, а также меры по предоставлению средств экологического сбора утилизирующим компаниям».
________________________
*комментарии к проектам вправе опубликовать только аккредитованные Минюстом России независимые антикоррупционные эксперты.
«ЭкоШинСоюз» выступает за сохранение самостоятельного исполнения Расширенной Ответственности Производителей и Импортёров через отраслевые Ассоциации. А в части совершенствования механизма РОП «ЭкоШинСоюз» предлагает следующее:
a. Усиление контроля Росприроднадзора за фактическим осуществлением утилизации утилизирующими компаниями, в т. ч. путём внесения изменений в отчётность (соответствующие предложения в МПР и РПН направлялись)
b. Перевод отчётности в реально работающий электронный формат (что даст возможность кросс-проверок, а, соответственно и исключение фальсификаций)
c. Внесение изменений в лицензионные требования, позволяющие в т.ч. отзывать лицензию при обнаружении фиктивных объёмов.
Исполнительный директор «ЭкоШинСоюз» Сергей Подойников от лица членов «ЭкоШинСоюза»
ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ»,
ООО «Гудиер Раша»,
ООО «Континентал Калуга»,
ООО «Континентал Тайрс РУС»,
ООО «МИШЛЕН Русская Компания по производству шин»,
ООО «Нокиан Тайерс»,
ООО «Нокиан Шина»,
ООО «Ханкук Тайр Рус».
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве