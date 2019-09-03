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3 сентября 2019, 15:58

Открывается движение по 100-километровому участку скоростной трассы М-11

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Фото пользователя 110km.ru
Самая современная автомагистраль России – платная дорога М-11 «Москва-Санкт-Петербург» приросла долгожданной сотней километров. Только что в торжественной обстановке открыли так называемый VII участок, стартующий от Мясного Бора в Новгородской области и доходящий до объезда Тосно (Ленинградская область).
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110m.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Если быть максимально точным длина участка составляет 103,4 км (543-646 км трассы). Планировалось его сдать еще в начале августа, но, как водится, вынуждены были перенести на сегодняшний день – слишком трудными огромными по объемам оказались проводимые работы.

Трасса проходит по местности со слабыми грунтами, более половины из которых – классические болота. Их пришлось осушать, завозить более 13 млн тонн песка. И это в условиях, где сплошные леса и полное отсутствие подъездных путей и коммуникаций. «Мы были вынуждены строить искусственные и пробивать внетрассовые дороги, чтобы обеспечить проезд тяжелой техники к строительным площадкам, а также расширять узкие лесные тропы», - отметил Антон Новиков, директор компании «Магистраль двух столиц».

Не забыты и актуальные ныне экологические вопросы – на новой «сотне» построено несколько зверопроходов, никоим образом не затронуто естественное течение ни одной речки, ни одного ручья. За этим строго следили экологи.

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Чтобы добиться того результата, которые мы видим на сегодняшний день, понадобилось 44 млрд рублей, четвертая часть из которых – привлеченные, негосударственные средства. Как лично убедился корреспондент 110km.ru, новый участок М-11 действительно роскошен. Дорога, как и прежние участки, 4-полосная, с разделительным отбойником безопасности посередине.

Уже подключено LED-освещение, красуется свежая разметка, в четырех местах (561 км, 585 км, 623 км, 643 км) имеются зоны отдыха. Говорить о полной обустроенности этих площадок пока что не приходится, но самое главное – пардон, туалеты уже на смонтированы. Кое-где продолжается монтаж шумозащитных экранов, идет обустройство придорожных газонов, но это, как говорится, мелочи. И это никак не помешает всем желающим заехать сегодня на М-11 в районе 18-00 и прокатиться по магистрали с ветерком, оценив ровное дорожное полотно.

Я не преминул такой замечательной возможностью и «раскатал» 103 км менее чем за 50 минут. При этом делал краткосрочные остановки для обследования и фотографирования дорожной инфраструктуры.   

Очень важные моменты, которые у пользователей М-11 всегда на слуху – наличие АЗС и мобильной связи. На сегодняшний день с этим есть кое-какие проблемы, прежде всего, с возможностью воспользоваться смартфоном. Хороший сигнал, как я заметил, на 595 км, где пока что располагается рабочий городок (там развернута антенна «Мегафона») и кое-как можно поймать сигнал на единственной заправке, что на 604 км.  

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
АЗС, сами понимаете, пока что контейнерного типа от «лукойл». К продаже доступны бензин АИ-95 и ДТ. На момент моего визита к АЗС велись пуско-наладочные работы, поэтому сказать, смогут ли вам сегодня вечером налить энное количество горючего, не известно. То есть лучше заранее, до М-11 залить полный бак.

Понятное дело, что ни сегодня, ни завтра, обилия транспорта на VII участке не будет. Но, по словам представителей ГК «Автодор», дорога рассчитана на трафик 26 000 а/м в сутки. Пока что разрешенная скорость составляет 110 км/ч, однако, вскоре «максималку» увеличат до «130-ти». Как заявил глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, соответствующие консультации сегодня активно ведутся с руководством ГИБДД. Камер пока на трассе нет, да и вряд ли они появятся в ближайшие несколько месяцев.

Пунктов взимания платы на VII участке будет два – один, ныне действующий в Мясном Бору и тот, что на съезде с М-11 на региональную дорогу А-120 близ Тосно. Расценки традиционные для данной магистрали – 2 руб./км. При этом владельцы транспондеров смогут так же, как и на других участках, активно использовать приборы по назначению, получая приличную скидку. 

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11

Фото пользователя 110km.ru

Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
Открывается движение по 100 километровому участку скоростной трассы М 11
А перспектива у дорожников, если так можно выразиться, трудовая. Не завершенными остались последние около 35 км М-11 – от Тосно до Санкт-Петербурга. По словам Вячеслава Петушенко, готовность VIII участка более 90%, осталось кое-где уложить верхние слои асфальта (если ударным темпом, то работы на 10-12 дней) и смонтировать ограждения.

Глава «Автодора» заявил, что к ноябрю текущего года VIII участок будет запущен в эксплуатацию. И тогда любой из нас будет иметь возможность пусть и за денежку, но в комфортных условиях и довольно быстро проехать от Северной столицы до Твери (там обход города в рамках М-11 еще не начат) и от Твери до самой Москвы. Что называется, в добрый путь, господа!..


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Открывается движение по 100-километровому участку скоростной трассы М-11
Если быть максимально точным длина участка составляет 103,4 км (543-646 км трассы). Планировалось его сдать еще в начале августа, но, как водится, вынуждены были перенести на сегодняшний день – слишком трудными огромными по объемам оказались проводимые работы.Трасса проходит по местности со слабыми грунтами, более половины из которых – классические болота. Их пришлось осушать, завозить более 13 млн тонн песка. И это в условиях, где сплошные леса и полное отсутствие подъездных путей и коммуникаций. «Мы были вынуждены строить искусственные и пробивать внетрассовые дороги, чтобы обеспечить проезд тяжелой техники к строительным площадкам, а также расширять узкие лесные тропы», - отметил Антон Новиков, директор компании «Магистраль двух столиц».Не забыты и актуальные ныне экологические вопросы – на новой «сотне» построено несколько зверопроходов, никоим образом не затронуто естественное течение ни одной речки, ни одного ручья. За этим строго следили экологи.{{gallery_1675}} Чтобы добиться того результата, которые мы видим на сегодняшний день, понадобилось 44 млрд рублей, четвертая часть из которых – привлеченные, негосударственные средства. Как лично убедился корреспондент 110km.ru, новый участок М-11 действительно роскошен. Дорога, как и прежние участки, 4-полосная, с разделительным отбойником безопасности посередине.Уже подключено LED-освещение, красуется свежая разметка, в четырех местах (561 км, 585 км, 623 км, 643 км) имеются зоны отдыха. Говорить о полной обустроенности этих площадок пока что не приходится, но самое главное – пардон, туалеты уже на смонтированы. Кое-где продолжается монтаж шумозащитных экранов, идет обустройство придорожных газонов, но это, как говорится, мелочи. И это никак не помешает всем желающим заехать сегодня на М-11 в районе 18-00 и прокатиться по магистрали с ветерком, оценив ровное дорожное полотно.Я не преминул такой замечательной возможностью и «раскатал» 103 км менее чем за 50 минут. При этом делал краткосрочные остановки для обследования и фотографирования дорожной инфраструктуры.   Очень важные моменты, которые у пользователей М-11 всегда на слуху – наличие АЗС и мобильной связи. На сегодняшний день с этим есть кое-какие проблемы, прежде всего, с возможностью воспользоваться смартфоном. Хороший сигнал, как я заметил, на 595 км, где пока что располагается рабочий городок (там развернута антенна «Мегафона») и кое-как можно поймать сигнал на единственной заправке, что на 604 км.   {{gallery_1674}} АЗС, сами понимаете, пока что контейнерного типа от «лукойл». К продаже доступны бензин АИ-95 и ДТ. На момент моего визита к АЗС велись пуско-наладочные работы, поэтому сказать, смогут ли вам сегодня вечером налить энное количество горючего, не известно. То есть лучше заранее, до М-11 залить полный бак.Понятное дело, что ни сегодня, ни завтра, обилия транспорта на VII участке не будет. Но, по словам представителей ГК «Автодор», дорога рассчитана на трафик 26 000 а/м в сутки. Пока что разрешенная скорость составляет 110 км/ч, однако, вскоре «максималку» увеличат до «130-ти». Как заявил глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, соответствующие консультации сегодня активно ведутся с руководством ГИБДД. Камер пока на трассе нет, да и вряд ли они появятся в ближайшие несколько месяцев.Пунктов взимания платы на VII участке будет два – один, ныне действующий в Мясном Бору и тот, что на съезде с М-11 на региональную дорогу А-120 близ Тосно. Расценки традиционные для данной магистрали – 2 руб./км. При этом владельцы транспондеров смогут так же, как и на других участках, активно использовать приборы по назначению, получая приличную скидку.  {{gallery_1676}} А перспектива у дорожников, если так можно выразиться, трудовая. Не завершенными остались последние около 35 км М-11 – от Тосно до Санкт-Петербурга. По словам Вячеслава Петушенко, готовность VIII участка более 90%, осталось кое-где уложить верхние слои асфальта (если ударным темпом, то работы на 10-12 дней) и смонтировать ограждения.Глава «Автодора» заявил, что к ноябрю текущего года VIII участок будет запущен в эксплуатацию. И тогда любой из нас будет иметь возможность пусть и за денежку, но в комфортных условиях и довольно быстро проехать от Северной столицы до Твери (там обход города в рамках М-11 еще не начат) и от Твери до самой Москвы. Что называется, в добрый путь, господа!..
2019-09-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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