Открывается движение по 100-километровому участку скоростной трассы М-11
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Фото пользователя 110m.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Если быть максимально точным длина участка составляет 103,4 км (543-646 км трассы). Планировалось его сдать еще в начале августа, но, как водится, вынуждены были перенести на сегодняшний день – слишком трудными огромными по объемам оказались проводимые работы.
Трасса проходит по местности со слабыми грунтами, более половины из которых – классические болота. Их пришлось осушать, завозить более 13 млн тонн песка. И это в условиях, где сплошные леса и полное отсутствие подъездных путей и коммуникаций. «Мы были вынуждены строить искусственные и пробивать внетрассовые дороги, чтобы обеспечить проезд тяжелой техники к строительным площадкам, а также расширять узкие лесные тропы», - отметил Антон Новиков, директор компании «Магистраль двух столиц».
Не забыты и актуальные ныне экологические вопросы – на новой «сотне» построено несколько зверопроходов, никоим образом не затронуто естественное течение ни одной речки, ни одного ручья. За этим строго следили экологи.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Уже подключено LED-освещение, красуется свежая разметка, в четырех местах (561 км, 585 км, 623 км, 643 км) имеются зоны отдыха. Говорить о полной обустроенности этих площадок пока что не приходится, но самое главное – пардон, туалеты уже на смонтированы. Кое-где продолжается монтаж шумозащитных экранов, идет обустройство придорожных газонов, но это, как говорится, мелочи. И это никак не помешает всем желающим заехать сегодня на М-11 в районе 18-00 и прокатиться по магистрали с ветерком, оценив ровное дорожное полотно.
Я не преминул такой замечательной возможностью и «раскатал» 103 км менее чем за 50 минут. При этом делал краткосрочные остановки для обследования и фотографирования дорожной инфраструктуры.
Очень важные моменты, которые у пользователей М-11 всегда на слуху – наличие АЗС и мобильной связи. На сегодняшний день с этим есть кое-какие проблемы, прежде всего, с возможностью воспользоваться смартфоном. Хороший сигнал, как я заметил, на 595 км, где пока что располагается рабочий городок (там развернута антенна «Мегафона») и кое-как можно поймать сигнал на единственной заправке, что на 604 км.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Понятное дело, что ни сегодня, ни завтра, обилия транспорта на VII участке не будет. Но, по словам представителей ГК «Автодор», дорога рассчитана на трафик 26 000 а/м в сутки. Пока что разрешенная скорость составляет 110 км/ч, однако, вскоре «максималку» увеличат до «130-ти». Как заявил глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, соответствующие консультации сегодня активно ведутся с руководством ГИБДД. Камер пока на трассе нет, да и вряд ли они появятся в ближайшие несколько месяцев.
Пунктов взимания платы на VII участке будет два – один, ныне действующий в Мясном Бору и тот, что на съезде с М-11 на региональную дорогу А-120 близ Тосно. Расценки традиционные для данной магистрали – 2 руб./км. При этом владельцы транспондеров смогут так же, как и на других участках, активно использовать приборы по назначению, получая приличную скидку.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Глава «Автодора» заявил, что к ноябрю текущего года VIII участок будет запущен в эксплуатацию. И тогда любой из нас будет иметь возможность пусть и за денежку, но в комфортных условиях и довольно быстро проехать от Северной столицы до Твери (там обход города в рамках М-11 еще не начат) и от Твери до самой Москвы. Что называется, в добрый путь, господа!..
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