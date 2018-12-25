25 декабря 2018, 09:57

Открывается движение по участку трассы «Таврида»

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Министерства транспорта Крыма приготовило для жителей и гостей полуострова настоящий новогодний подарок. Первый участок новой трассы «Таврида» откроют для автомобилистов в ночь с 30 на 31 декабря 2018 года.
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  Открывается движение по участку трассы «Таврида» Открывается движение по участку трассы «Таврида» Открывается движение по участку трассы «Таврида» Открывается движение по участку трассы «Таврида»
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Трасса «Таврида» общей протяженностью 250 километров должна пройти через весь Крым и связать Керчь и Севастополь. Первый 190-километровый участок от Керчи до Симферополя откроется в ночь с 30 на 31 декабря. 

Магистраль откроют и для легкового, и для грузового транспорта. Первоначально движение будет осуществляться только по двум полосам – по одной в каждом направлении. На трех участках общей протяженностью 4,6 километра будут действовать временные объезды. Поэтому скоростной режим на новой магистрали пока ограничат до 60 км/ч.

Работы на трассе продолжаются. Водителям надо быть готовым к выезду на проезжую часть строительной техники. Кроме того, на открывающемся участке от Батального до Белогорска (около 70 километров) пока нет ни одной заправочной станции. Действующие АЗС остались на старом шоссе Керчь – Феодосия – Симферополь. К ним организованы съезды с «Тавриды». 

Общая протяженность трассы «Таврида» составит 250 километров. Дорога четырехполосная, на ней предусмотрено по две полосы в каждом направлении. Открытие движения будет проходить в два этапа. Ввод в эксплуатацию всей магистрали запланирован на декабрь 2020 года. Лимит скорости увеличат до 90 км/ч.

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почему за 102л, с надо платить 3570 а не 2470,ведь за 100 лошадок 2400 по 24 руб, + 2 лошадки это 35*2=70руб, итого 2470,
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Открывается движение по участку трассы «Таврида»
{{material_124634}}Трасса «Таврида» общей протяженностью 250 километров должна пройти через весь Крым и связать Керчь и Севастополь. Первый 190-километровый участок от Керчи до Симферополя откроется в ночь с 30 на 31 декабря. Магистраль откроют и для легкового, и для грузового транспорта. Первоначально движение будет осуществляться только по двум полосам – по одной в каждом направлении. На трех участках общей протяженностью 4,6 километра будут действовать временные объезды. Поэтому скоростной режим на новой магистрали пока ограничат до 60 км/ч.Работы на трассе продолжаются. Водителям надо быть готовым к выезду на проезжую часть строительной техники. Кроме того, на открывающемся участке от Батального до Белогорска (около 70 километров) пока нет ни одной заправочной станции. Действующие АЗС остались на старом шоссе Керчь – Феодосия – Симферополь. К ним организованы съезды с «Тавриды». Общая протяженность трассы «Таврида» составит 250 километров. Дорога четырехполосная, на ней предусмотрено по две полосы в каждом направлении. Открытие движения будет проходить в два этапа. Ввод в эксплуатацию всей магистрали запланирован на декабрь 2020 года. Лимит скорости увеличат до 90 км/ч.
2018-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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