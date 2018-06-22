22 июня 2018, 14:36

Открывать автомобиль со смартфона сможем в 2019 году

Консорциум Car Connectivity (CCC), в который входят многие ведущие автопроизводители, представил финальную версию единого стандарта цифрового ключа – Digital Key Release 1.0. В следующем году должна появится вторая версия Digital Key Release 2.0, которая будет адаптирована для использования вместо автомобильного ключа. С его помощью уже весной 2019 года появится возможность управлять центральным замком и запускать двигатель при помощи смартфона.
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Смартфоны в ближайшее время приобретут еще одну полезную функцию – ключа от автомобиля. Загрузив в специальное мобильное приложение цифровой ключ, водители смогут использовать смартфон вместо традиционного ключа или брелка иммобилайзера. 

Разработчики уверяют, что позаботились о защите и надежности своей системы. В ее основе лежит технология NFC, которая расшифровывается как Near Field Communication или «Ближняя Бесконтактная Связь». Она позволяет обмениваться данными на расстоянии около 10 см, поэтому взломать ее будет непросто.

В настоящее время консорциум CCC разрабатывает спецификации для Digital Key Release 2.0 совместно с производителями смартфонов (Apple, Samsung и LG) и крупнейшими автомобильными компаниями – Audi, BMW, General Motors, Hyundai и Volkswagen. Разработчики надеются, что уже в 2019 году смогут предложить стандартизованный протокол аутентификации между автомобилем и смартфоном.
 
На рынке уже существуют похожие технологии, позволяющие водителям использовать смартфоны вместо обычных ключей. Например, у Bosch есть система Perfectly Keyless, а Mercedes предлагает такую возможности покупателям E-Class. Новый единый стандарт сделает технологию более доступной и распространенной.

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Открывать автомобиль со смартфона сможем в 2019 году
{{material_110104}}Смартфоны в ближайшее время приобретут еще одну полезную функцию – ключа от автомобиля. Загрузив в специальное мобильное приложение цифровой ключ, водители смогут использовать смартфон вместо традиционного ключа или брелка иммобилайзера. Разработчики уверяют, что позаботились о защите и надежности своей системы. В ее основе лежит технология NFC, которая расшифровывается как Near Field Communication или «Ближняя Бесконтактная Связь». Она позволяет обмениваться данными на расстоянии около 10 см, поэтому взломать ее будет непросто.В настоящее время консорциум CCC разрабатывает спецификации для Digital Key Release 2.0 совместно с производителями смартфонов (Apple, Samsung и LG) и крупнейшими автомобильными компаниями – Audi, BMW, General Motors, Hyundai и Volkswagen. Разработчики надеются, что уже в 2019 году смогут предложить стандартизованный протокол аутентификации между автомобилем и смартфоном. На рынке уже существуют похожие технологии, позволяющие водителям использовать смартфоны вместо обычных ключей. Например, у Bosch есть система Perfectly Keyless, а Mercedes предлагает такую возможности покупателям E-Class. Новый единый стандарт сделает технологию более доступной и распространенной.
2018-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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