22 июня 2018, 14:36
Открывать автомобиль со смартфона сможем в 2019 году
Консорциум Car Connectivity (CCC), в который входят многие ведущие автопроизводители, представил финальную версию единого стандарта цифрового ключа – Digital Key Release 1.0. В следующем году должна появится вторая версия Digital Key Release 2.0, которая будет адаптирована для использования вместо автомобильного ключа. С его помощью уже весной 2019 года появится возможность управлять центральным замком и запускать двигатель при помощи смартфона.
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Разработчики уверяют, что позаботились о защите и надежности своей системы. В ее основе лежит технология NFC, которая расшифровывается как Near Field Communication или «Ближняя Бесконтактная Связь». Она позволяет обмениваться данными на расстоянии около 10 см, поэтому взломать ее будет непросто.
В настоящее время консорциум CCC разрабатывает спецификации для Digital Key Release 2.0 совместно с производителями смартфонов (Apple, Samsung и LG) и крупнейшими автомобильными компаниями – Audi, BMW, General Motors, Hyundai и Volkswagen. Разработчики надеются, что уже в 2019 году смогут предложить стандартизованный протокол аутентификации между автомобилем и смартфоном.
На рынке уже существуют похожие технологии, позволяющие водителям использовать смартфоны вместо обычных ключей. Например, у Bosch есть система Perfectly Keyless, а Mercedes предлагает такую возможности покупателям E-Class. Новый единый стандарт сделает технологию более доступной и распространенной.
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Я первый раз на своем Volkswagen ездил на тюнинг в авто-сервис VAG-мастер. Сейчас и на ТО и ремонт только туда и езжу. Нравится качество обслуживание, опытные специалисты, хорошее оснащение сервиса и не высокие цены. Удобно записываться по телефону или прямо на сайте можно. Есть комфортный зал ожидания ...
Ну 2,5 тыр это не дорого еще, я думал что бошевское дороже будет. А вообще может быть такая отвертка мне тоже нужна. Сейчас нашел про нее ролки в ютубе, включать нажатием придумали хорошо. И серьезные шурупы в дерево легко закручивается, судя по всему мощная.
"посчастливилось" проехать проездом через Ульяновск (возможно область) короче на море ехали.так камеры (треноги эти) были установлены аж на огорождении полос движения.т.е сверху накинули и снимают нарушения.а не подалеку БДИТЕЛИ на машинках.Кошмаррр.о каком госте речь.
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