Отличные японские машины, чьи продажи не оправдали надежд
Honda NSX 2016 года
Оригинальная модель 90-х имела невероятный успех и является одной из самых быстрых машин в истории японских автопроизводителей. Всем казалось закономерным, что выпуск NSX второго поколения в 2016 году ждет такой же успех. Но этого не произошло. Несмотря на стильный внешний вид и технологичность машины. Провал этой модели остается загадкой, среди самых разумных предположений то, что в отличие от модели 90-х годов, новинка не могла конкурировать с современными суперкарами.
Mazda 6 MPS
У этой модели было все, чтобы стать успешным спортивным седаном: турбированный 4-цилиндровый двигатель мощностью 256 л.с., система полного привода, маневренность и хорошая управляемость. Интерьер тоже выглядел неплохо, а цена на момент появления в 2006 году составляла 31 тыс. долларов. При всех этих данных остается непонятным, почему машина не смогла обеспечить себе высокий уровень продаж.
Lexus LC 500
Об этой машине сейчас стоило бы говорить, как о будущей классике, а не обсуждать ее провал на рынке. Учитывая уровень роскоши и стильный дизайн этого купе, машина должна была стать бестселлеров сразу после старта продаж. Вместо этого продажи оказались скромными. При этом в плане качества оформления салона модель способна конкурировать с Aston Martin DB11, только стоила она намного меньше. Единственным недостатком «Лексуса» можно назвать скудную информационно-развлекательную систему, но это точно не могло стать причиной низкого спроса.
Autozam AZ- 1
Начнем с того, что работой над моделью руководил Тошихико Хираи, дизайнер отвечавший за появление Mazda MX-5. Это была совместная разработка Suzuki и Mazda, городская спортивная малолитражка, относящаяся к категории кей-кар, получила двери «крыло чайки», турбированный двигатель Suzuki Alto мощностью 64 л.с. и футуристический дизайн. Однако, достичь желаемой популярности на рынке этой крошечной городской машине не удалось.
Suzuki X-90
Еще одна маленькая городская машина с необычной внешностью. Этот компактный внедорожник поставлялся с задним или полным приводом, имел двигатель мощностью 95 л.с. объемом 1,6 л. Для такого малыша вполне достаточно. Вероятно, причина его низких продаж кроется во внешности, однако он был во многом похож на Suzuki Samurai, машину с невероятной популярностью. Так что не особо понятно, почему X-90 не смог повторить хотя бы отчасти успех Самурая.
Honda Accord Type R
Спортивная версия Honda Accord незаслуженно была обделена вниманием. Эту машину многие считают японским ответом BMW M3, и, в принципе, она все та же Accord, только лучше! Машина получила двигатель VTEC объемом 2,2 л и мощностью 217 л.с., более жесткую подвеску, 17-дюймовые колеса, тормоза с двухпоршевыми суппортами, а также сиденья Recaro и кожаный руль Momo.
Subaru Baja
В провале этой модели нет особой логики, потому что она ничем не хуже большинства машин бренда. Только получила еще и грузовой отсек, как у пикапов. Она была построена на той же платформе, что и популярный Outback/Legacy, так что успех ее был ожидаем. Но не случился. Причина оказалась как раз в грузовой платформе, недостаточной для того, чтобы машина являлась полноценным пикапом. При этом покупатели не хотели переплачивать за этот недопикап, предпочитая более дешевый Legacy/Outback.
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