Отмечаем день рождения «Горбатого»: несколько фактов из жизни ЗАЗ-965
Фото: А. Иванов
Машины тут же пошли в продажу, а самый нарядный экземпляр отправился на ВДНХ СССР. Вот лишь некоторые факты о легендарном в своем роде автомобиле.
***** При разработке «горбатого» много чего было взято от итальянского малыша Fiat 600 конструктора Данте Джакозы. Это касается дизайна кузова, схемы задней подвески, рулевого механизма и трансмиссии. При этом двигатель и все другие механизмы конструкции были отечественного производства. В частности, заимствовали от гражданского ЛуАЗ-969 и его армейского собрата ЛуАЗ-967.
***** Одним из основных трендов мирового автопрома 1950-х, то есть той эпохи, когда проектировался «Запорожец», было расположение силового агрегата в задней части кузова. В Запорожье решили по тому же пути (от чего в народ ушло много «грязного» юмора).
***** ЗАЗ-965 был последним советским автомобилем, у которого двери открывались назад, а не вперед (против движения). Практичности автомобилю добавляла следующая деталь: заднее и переднее лобовые стекла были одинаковыми и взаимозаменяемыми.
***** Недоработок конструкции было множество – это и малообъемный багажник, и тесный салон, и долгий разгон, и частые случаи перегрева двигателя.
***** «Запорожцами» баловали зарубежных покупателей – машины шли на экспорт в Германию, Венгрию, Болгарию, Австрию, Францию, Финляндию. Бельгию, Италию, причем назывались они совершенно другим именем - «Ялта». Те автомобили были более комфортными: присутствовали, например, встроенный радиоприемник и пепельница, лучше была шумоизоляция салона, в комплектации числилось левое наружное зеркало. За границей «Ялта» стоила дешевле основных конкурентов.
***** «Горбатый» довольно быстро стал предметом дефицита. Цена на ЗАЗ-965 в дореформенные годы (речь о денежной реформе 1961 года) составляла 18 000 рублей, что было доступно советским гражданам.
***** Небольшая масса автомобиля и простота разборки двигателя позволяли ремонтировать ЗАЗ-965, что называется, на коленках. Да и кузов внешне допотопного «простачка» был куда крепче многих нынешних моделей. Впрочем, справедливости ради, большого выбора у советских людей не было.
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