Отмена обязательного техосмотра неожиданно забуксовала: почему?
Согласно первоначальному замыслу от обязательного техосмотра предлагали освободить владельцев легковых автомобилей и мотоциклов при условии, что транспортные средства не используются в коммерческих целях. Норма распространялась только на физических лиц. Автомобили, оформленные на организацию, должны будут по прежнему проходить техосмотр. Кроме того, диагностическая карта потребуется при постановке ТС на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов, а также при продаже автомобиля старше четырех лет.
Любой законопроект должен пройти три чтения в Госдуме, получить одобрение Совета Федерации и быть подписан Президентом РФ. Некоторые эксперты осторожно говорят, что документ может вступить в силу с 1 марта 2022 года, одновременно с новым порядком техосмотра и увеличенным до 2 000 рублей штрафом за отсутствие диагностической карты.
- 780 000 РFord Transit 2008 в Москве
- 289 000 РВАЗ (Lada) Priora 2011 в Москве
- 650 000 РMazda CX-7 2008 в Москве
- 2 500 000 РInfiniti FX30 2013 в Москве
- 2 790 000 РInfiniti FX 2013 в Москве
- 5 000 000 РJaguar XJ 2019 в Москве
- 178 000 РВАЗ (Lada) 2105 2011 в Москве
- 350 000 РHyundai Elantra 2004 в Москве
- 3 999 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 359 000 РВАЗ (Lada) Kalina 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий