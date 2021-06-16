Отмена техосмотра: будет ли ГИБДД штрафовать за его отсутствие
На круглом столе в Совете Федерации начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин заявил, что «в случае ДТП отсутствие техосмотра ничем фактически не грозит», — цитирует ТАСС.
Таким образом, водителей не будут штрафовать за отсутствие технического осмотра автомобиля при ДТП. 110KM.RU напоминает, что Госдума приняла закон который исключает необходимость предоставлять документ о прохождении технического осмотра транспортного средства при покупке ОСАГО.
Ранее глава ГИБДД предложил техосмотр для личных автомобилей сделать добровольным. На инициативу сразу отреагировали эксперты и чиновники. Ждать или нет поблажек? Читать далее...
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