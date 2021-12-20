Отмена техосмотра: названы конкретные сроки
По словам спикера, уже сегодня, 20 декабря, законопроект об отмене обязательного техосмотра рассмотрят на Совете Думы, во вторник примут во втором чтении, а в среду, 22 декабря, – в заключительном третьем. Таким образом, формально Госдума уложится в обозначенные ранее сроки и утвердит новый порядок до Нового года. Останется лишь получить одобрение в Совете Федерации и у президента. Закон заработает в 2022 году.
Как 110KM.RU писал ранее, от обязательного техосмотра предлагают освободить владельцев легковых автомобилей и мотоциклов при условии, что транспортные средства не используются в коммерческих целях. Норма будет распространяться только на физических лиц. Автомобили, оформленные на организацию, должны будут по-прежнему проходить техосмотр. Кроме того, диагностическая карта потребуется при постановке ТС на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов, а также при продаже автомобиля старше четырех лет.
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