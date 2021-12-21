Отмена техосмотра сдвинулась с мертвой точки: депутаты приняли законопроект единогласно
Техосмотр по-прежнему обязаны будут проходить автомобили такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также иной личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Кроме того, техосмотр надо будет проходить при продаже и/или при регистрации автомобилей и мотоциклов старше 4 лет.
Во втором чтении в проект закона добавили поправку о том, что сотрудники ГИБДД смогут принудительно отправить автомобиль на техосмотр, если у него есть очевидная техническая неисправность, угрожающая безопасности дорожного движения. Теперь депутатам предстоит утвердить документ в заключительном третьем чтении. Голосование должно состояться уже завтра, 22 декабря.
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