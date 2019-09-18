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18 сентября 2019, 09:15

Отмена транспортного налога. Реально ли и чем заменят?

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Фото Zakon-auto.ru
Вновь в Госдуме прозвучало предложение упразднить транспортный налог. Идея заменить его увеличенными акцизами на топливо обсуждается с завидной регулярностью еще с 2016 года.

На сей раз инициатором выступил Сергей Катасонов, главный зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его словам, отменить налог на авто нужно было еще в 2012 году, после перехода на взимание акцизов за автомобильный бензин. Необходимую к получению сумму можно заложить в бензин. Акцизы на горюче-смазочные материалы в итоге подняли, правда, от уплаты налога не освободили.

Почему не отменяют транспортный налог в России?

Отмена транспортного налога для автомобилей невозможна. Так считает премьер-министр России Дмитрий Медведев. Еще в 2016 году глава правительства объяснял это тем, что мера будет экономически нецелесообразной. Без транспортного налога туго придется, прежде всего, регионам. В настоящий момент транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов субъектов РФ.

Главным камнем преткновения в вопросе отмены транспортного налога является то, что акцизы пополняют федеральный дорожный бюджет, а транспортный налог – региональный. Как будут перераспределять общие деньги по субъектам РФ, пока трудно представить.

Алексей Тузов, независимый эксперт автомобильной отрасли « Отмена транспортного налога должна была произойти несколько лет назад, когда вводились акцизы на топливо. Однако этого не произошло и автовладельцы, фактически, платили в бюджет дважды: налог и топливо. В случае принятия решения об отмене транспортного налога, отчисления в бюджет будут компенсироваться за счет повышения акцизных сборов и увеличения стоимости бензина. Это негативно отразиться, прежде всего, на затратах владельцев грузовых авто – они, как и раньше, будут платить транспортный налог и оплачивать работу системы «Платон», плюс заправляться подорожавшим бензином.  Акцизные сборы будут отчисляться в федеральный бюджет, а не в региональные, что негативно скажется на состоянии дорог »
Алексей Тузов, независимый эксперт автомобильной отрасли
Как считает эксперт, установить универсальный оптимальный коэффициент для всей России невозможно, поскольку он рассчитывается исходя из мощности авто и региональной ставки. Самая реальная и справедливая замена транспортного налога - его перерасчет, то есть снижение налоговой нагрузки для некоторый социально-незащищенных категорий людей: малоимущие и многодетные семьи, инвалиды.

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Конечно, водители поддерживают идею отмены транспортного налога в России. Система сборов с автомобилистов в момент покупки топлива на АЗС выглядит более справедливой и обоснованной еще и по той причине, что величина действующего транспортного налога зависит от мощности двигателя и не связана с частотой использования машины. Помимо этого, акцизы учитывают экологический урон, который наносит транспортное средство. Чем больше ездишь – тем больше вредишь экологии и, следовательно, больше платишь. Акцизы поднимают постоянно, что приводит к удорожанию ГСМ. Это вынуждает водителей выбирать более экологичные машины.

Ключевой аргумент отмены транспортного налога – платить должны те, кто использует авто на постоянной основе. Действительно, такое высказывание вполне справедливо, поскольку доходы от налога на машину направляются на восстановление дорожного полотна. Правда, согласно расчетам, без налога цена за литр бензина вырастет на 2-3 рубля или на 5-7%. А это уже может вызвать недовольство среди граждан.

Александр Захаров, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» « Ситуация на рынке АЗС и без того обострена в последние 2 года. Цены на бензин увеличиваются ежеквартально, несмотря на наличие транспортного налога. Также непонятно как урегулировать такое нововведение с юридической стороны, ведь транспортный налог относится к региональным видам сборов, а акциз – к федеральным. В свою очередь, Министерство транспорта предложило вместо транспортного налога ввести экологический сбор. В этом случае те, кто будет меньше эксплуатировать транспорт, заплатят меньше. При расчете величины транспортного налога целесообразно учитывать следующие коэффициенты: региональный коэффициент, мощность ТС, возраст, количество людей, которые управляют транспортным средством (количество включенных в страховку граждан), степень износа автомобиля и его влияния на экологию »
Александр Захаров, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр»
Еще одним логичным выходом было бы привязать расчет налога к экологическому состоянию машины. Понятие экологического стандарта для автомобилей в России было введено в 2006 году. С этого момента в паспорте транспортного средства стали указывать экологический класс авто.
Дмитрий Веселов , активист общественного движения «Убитые Дороги» « Если рассматривать вариант замены транспортного налога, то считаю, что нужно менять правила его начисления, не исходить только из лошадиных сил (его можно оставить лишь по типу «налог на роскошь»), а исходить из массы авто, нагрузки по осям, возможно, экологический класс задействовать, возраст транспорта, территориальное нахождение автомобиля, ведь сельские жители платят такой же налог, но часто кроме песчаных и разбитых дорог никакие не эксплуатируют. Это несправедливо. Многие моменты может изменить глава региона и даже отменить транспортный налог, здесь тоже выходит не очень справедливо. Например, в Москве нет транспортного налога на малолитражку, а в провинциальном городе вы будете вынуждены налог заплатить »
Дмитрий Веселов , активист общественного движения «Убитые Дороги»
Важно отметить, что у транспортного налога в России плохо обстоят дела с собираемостью, поэтому было бы разумно перенести его в акцизы и обеспечить, тем самым, стопроцентную собираемость. Почему этого не сделали до сих пор — многим непонятно. Возможно, парламентарии понимают, что реализовать правильно этот проект в нашей стране будет не просто, да и лишаться дополнительного источника поступления средств в бюджет им не хочется.

Арина Милая
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Отмена транспортного налога. Реально ли и чем заменят?
На сей раз инициатором выступил Сергей Катасонов, главный зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его словам, отменить налог на авто нужно было еще в 2012 году, после перехода на взимание акцизов за автомобильный бензин. Необходимую к получению сумму можно заложить в бензин. Акцизы на горюче-смазочные материалы в итоге подняли, правда, от уплаты налога не освободили.Почему не отменяют транспортный налог в России?Отмена транспортного налога для автомобилей невозможна. Так считает премьер-министр России Дмитрий Медведев. Еще в 2016 году глава правительства объяснял это тем, что мера будет экономически нецелесообразной. Без транспортного налога туго придется, прежде всего, регионам. В настоящий момент транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов субъектов РФ.Главным камнем преткновения в вопросе отмены транспортного налога является то, что акцизы пополняют федеральный дорожный бюджет, а транспортный налог – региональный. Как будут перераспределять общие деньги по субъектам РФ, пока трудно представить. {{person_18_Отмена транспортного налога должна была произойти несколько лет назад, когда вводились акцизы на топливо. Однако этого не произошло и автовладельцы, фактически, платили в бюджет дважды: налог и топливо. В случае принятия решения об отмене транспортного налога, отчисления в бюджет будут компенсироваться за счет повышения акцизных сборов и увеличения стоимости бензина. Это негативно отразиться, прежде всего, на затратах владельцев грузовых авто – они, как и раньше, будут платить транспортный налог и оплачивать работу системы «Платон», плюс заправляться подорожавшим бензином.  Акцизные сборы будут отчисляться в федеральный бюджет, а не в региональные, что негативно скажется на состоянии дорог}} Как считает эксперт, установить универсальный оптимальный коэффициент для всей России невозможно, поскольку он рассчитывается исходя из мощности авто и региональной ставки. Самая реальная и справедливая замена транспортного налога - его перерасчет, то есть снижение налоговой нагрузки для некоторый социально-незащищенных категорий людей: малоимущие и многодетные семьи, инвалиды. Чего хотят автомобилисты?{{material_126683}}Конечно, водители поддерживают идею отмены транспортного налога в России. Система сборов с автомобилистов в момент покупки топлива на АЗС выглядит более справедливой и обоснованной еще и по той причине, что величина действующего транспортного налога зависит от мощности двигателя и не связана с частотой использования машины. Помимо этого, акцизы учитывают экологический урон, который наносит транспортное средство. Чем больше ездишь – тем больше вредишь экологии и, следовательно, больше платишь. Акцизы поднимают постоянно, что приводит к удорожанию ГСМ. Это вынуждает водителей выбирать более экологичные машины.Ключевой аргумент отмены транспортного налога – платить должны те, кто использует авто на постоянной основе. Действительно, такое высказывание вполне справедливо, поскольку доходы от налога на машину направляются на восстановление дорожного полотна. Правда, согласно расчетам, без налога цена за литр бензина вырастет на 2-3 рубля или на 5-7%. А это уже может вызвать недовольство среди граждан. {{person_267_Ситуация на рынке АЗС и без того обострена в последние 2 года. Цены на бензин увеличиваются ежеквартально, несмотря на наличие транспортного налога. Также непонятно как урегулировать такое нововведение с юридической стороны, ведь транспортный налог относится к региональным видам сборов, а акциз – к федеральным. В свою очередь, Министерство транспорта предложило вместо транспортного налога ввести экологический сбор. В этом случае те, кто будет меньше эксплуатировать транспорт, заплатят меньше. При расчете величины транспортного налога целесообразно учитывать следующие коэффициенты: региональный коэффициент, мощность ТС, возраст, количество людей, которые управляют транспортным средством (количество включенных в страховку граждан), степень износа автомобиля и его влияния на экологию}} Еще одним логичным выходом было бы привязать расчет налога к экологическому состоянию машины. Понятие экологического стандарта для автомобилей в России было введено в 2006 году. С этого момента в паспорте транспортного средства стали указывать экологический класс авто. {{person_49_Если рассматривать вариант замены транспортного налога, то считаю, что нужно менять правила его начисления, не исходить только из лошадиных сил (его можно оставить лишь по типу «налог на роскошь»), а исходить из массы авто, нагрузки по осям, возможно, экологический класс задействовать, возраст транспорта, территориальное нахождение автомобиля, ведь сельские жители платят такой же налог, но часто кроме песчаных и разбитых дорог никакие не эксплуатируют. Это несправедливо. Многие моменты может изменить глава региона и даже отменить транспортный налог, здесь тоже выходит не очень справедливо. Например, в Москве нет транспортного налога на малолитражку, а в провинциальном городе вы будете вынуждены налог заплатить}}Важно отметить, что у транспортного налога в России плохо обстоят дела с собираемостью, поэтому было бы разумно перенести его в акцизы и обеспечить, тем самым, стопроцентную собираемость. Почему этого не сделали до сих пор — многим непонятно. Возможно, парламентарии понимают, что реализовать правильно этот проект в нашей стране будет не просто, да и лишаться дополнительного источника поступления средств в бюджет им не хочется.
2019-09-18
Автор: Арина Милая
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