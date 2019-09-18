Отмена транспортного налога. Реально ли и чем заменят?
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На сей раз инициатором выступил Сергей Катасонов, главный зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его словам, отменить налог на авто нужно было еще в 2012 году, после перехода на взимание акцизов за автомобильный бензин. Необходимую к получению сумму можно заложить в бензин. Акцизы на горюче-смазочные материалы в итоге подняли, правда, от уплаты налога не освободили.
Почему не отменяют транспортный налог в России?
Отмена транспортного налога для автомобилей невозможна. Так считает премьер-министр России Дмитрий Медведев. Еще в 2016 году глава правительства объяснял это тем, что мера будет экономически нецелесообразной. Без транспортного налога туго придется, прежде всего, регионам. В настоящий момент транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов субъектов РФ.
Главным камнем преткновения в вопросе отмены транспортного налога является то, что акцизы пополняют федеральный дорожный бюджет, а транспортный налог – региональный. Как будут перераспределять общие деньги по субъектам РФ, пока трудно представить.
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Отмена транспортного налога должна была произойти несколько лет назад, когда вводились акцизы на топливо. Однако этого не произошло и автовладельцы, фактически, платили в бюджет дважды: налог и топливо. В случае принятия решения об отмене транспортного налога, отчисления в бюджет будут компенсироваться за счет повышения акцизных сборов и увеличения стоимости бензина. Это негативно отразиться, прежде всего, на затратах владельцев грузовых авто – они, как и раньше, будут платить транспортный налог и оплачивать работу системы «Платон», плюс заправляться подорожавшим бензином. Акцизные сборы будут отчисляться в федеральный бюджет, а не в региональные, что негативно скажется на состоянии дорог
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Алексей Тузов, независимый эксперт автомобильной отрасли
Чего хотят автомобилисты?
Ключевой аргумент отмены транспортного налога – платить должны те, кто использует авто на постоянной основе. Действительно, такое высказывание вполне справедливо, поскольку доходы от налога на машину направляются на восстановление дорожного полотна. Правда, согласно расчетам, без налога цена за литр бензина вырастет на 2-3 рубля или на 5-7%. А это уже может вызвать недовольство среди граждан.
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Ситуация на рынке АЗС и без того обострена в последние 2 года. Цены на бензин увеличиваются ежеквартально, несмотря на наличие транспортного налога. Также непонятно как урегулировать такое нововведение с юридической стороны, ведь транспортный налог относится к региональным видам сборов, а акциз – к федеральным. В свою очередь, Министерство транспорта предложило вместо транспортного налога ввести экологический сбор. В этом случае те, кто будет меньше эксплуатировать транспорт, заплатят меньше. При расчете величины транспортного налога целесообразно учитывать следующие коэффициенты: региональный коэффициент, мощность ТС, возраст, количество людей, которые управляют транспортным средством (количество включенных в страховку граждан), степень износа автомобиля и его влияния на экологию
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Александр Захаров, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр»
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Если рассматривать вариант замены транспортного налога, то считаю, что нужно менять правила его начисления, не исходить только из лошадиных сил (его можно оставить лишь по типу «налог на роскошь»), а исходить из массы авто, нагрузки по осям, возможно, экологический класс задействовать, возраст транспорта, территориальное нахождение автомобиля, ведь сельские жители платят такой же налог, но часто кроме песчаных и разбитых дорог никакие не эксплуатируют. Это несправедливо. Многие моменты может изменить глава региона и даже отменить транспортный налог, здесь тоже выходит не очень справедливо. Например, в Москве нет транспортного налога на малолитражку, а в провинциальном городе вы будете вынуждены налог заплатить
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Дмитрий Веселов , активист общественного движения «Убитые Дороги»
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налог в Москве