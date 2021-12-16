Отметки в «правах»: что они означают
«AT». Означает, что водитель имеет право управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач. Роботы и вариаторы, разумеется, тоже подходят. А вот ездить с «механикой» с такой отметкой нельзя.
«AS» и «MS». Эти отметки связаны с тем, какими трициклами и квадрициклами имеет право управлять водитель. Они заносятся в таблицу с категориями, в строчку с категорией «B1». Так, если автомобилист имеет категорию «B» (или «B1»), но не имеет «A», то он может управлять трициклами и квадрициклами с автомобильной посадкой. В этом случае в «правах» присутствует отметка «AS». В обратном случае, если есть категория «A», но нет «B» («B1»), можно водить трициклы и квадрициклы только мотоциклетного типа. Тогда в в/у проставляется отметка «MS». Если же открыты и «A», и «B» («B1»), то можно ездить на любых трициклах и квадрициклах, и ни одной из этих отметок у водителя нет. Напомним, что лёгкие трициклы и квадрициклы относятся к категории «M», а большинство мотовездеходов (квадрОциклов) по российским законам считаются лёгкими тракторами и требуют вообще отдельного удостоверения тракториста.
«MC». Ставится по медицинским показаниям автомобилистам, которые не могут полноценно управлять автомобилем с помощью ног. Разрешает использовать автомобиль только с ручным управлением.
«ML». Также «медицинская» отметка. Запрещает управление мопедами, мокиками, скутерами и прочими ТС категории «M». Проставляется при наличии у водителя соответствующих противопоказаний.
«APS». Снова медицинский запрет. Проставляется водителям со слепотой одного глаза и разрешает управление только ТС с парктроником. Это связано с проблемами с глазомером.
«GCL». Требует наличия у водителя очков или контактных линз. Понятно, что используется в случае проблем со зрением.
«HA/CF». Требует наличия слухового аппарата. Ставится, соответственно, тогда, когда у автомобилиста проблемы со слухом.
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