30 октября 2017, 14:35

Отныне будет так: кто на кольце, тот и главный

На совещании главы Правительства РФ с вице-премьерами Дмитрий Медведев заявил, что Правила дорожного движения дополнены новым важным пунктом. Он устанавливает новую схему проезда перекрёстка с круговым движением, когда главным является тот, кто находится на кольце.
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Подписанным постановлением ПДД дополнены новым п. 13.11, устанавливающим приоритет проезда перекрёстка с круговым движением. Скорректированы нормы, определяющие порядок проезда нерегулируемых перекрёстков. Корреспондирующие изменения внесены в пункт 13.11 ПДД, третий абзац п. 13.9 Правил исключён.

Важность дополнения очевидна: установленные ПДД нормы, определяющие порядок проезда перекрёстков с круговым движением, вызывают неоднозначное восприятие водителями, и это приводит к образованию заторов и ДТП. Схемы проезда перекрёстков с круговым движением разнятся от региона к региону, и даже в одном городе – от перекрёстка к перекрёстку.

А вот во многих европейских странах уже давно установлен приоритет проезда перекрёстка с круговым движением. Это в том числе позволяет увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.

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Отныне будет так: кто на кольце, тот и главный
{{material_120869}} Подписанным постановлением ПДД дополнены новым п. 13.11, устанавливающим приоритет проезда перекрёстка с круговым движением. Скорректированы нормы, определяющие порядок проезда нерегулируемых перекрёстков. Корреспондирующие изменения внесены в пункт 13.11 ПДД, третий абзац п. 13.9 Правил исключён. Важность дополнения очевидна: установленные ПДД нормы, определяющие порядок проезда перекрёстков с круговым движением, вызывают неоднозначное восприятие водителями, и это приводит к образованию заторов и ДТП. Схемы проезда перекрёстков с круговым движением разнятся от региона к региону, и даже в одном городе – от перекрёстка к перекрёстку.А вот во многих европейских странах уже давно установлен приоритет проезда перекрёстка с круговым движением. Это в том числе позволяет увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.
2017-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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