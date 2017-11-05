Отреставрированный автобус Skoda 706 RTO продают в Германии
Автобус сочетает в себе сине-белый экстерьер с красным интерьером, который был его характерной окраски. В прошлом году Skoda 706 RTO капитально отреставрировали, и сегодня он выглядит как новенький. Продавец подчеркивает, что автобус должен заинтересовать исключительно настоящих и авторитетных коллекционеров, для которых может иметь высокую коллекционную ценность.
Skoda 706 RTO принадлежит к самым известным автобусам чешского производства. Его изготавливали в период с 1958 по 1972 г.г. и оснащали 6-цилиндровым дизелем объемом 11 781 куб. см с водяным охлаждением. Для экономии средств автобус получил ту же «тележку», что и грузовик 706 RT. Лицом «родственники» были схожи, разве что автобус получил более округлые линии кузова.
На родине, в Чехословакии было собрано в общей сложности 14 451 машин данной модели. По лицензии Skoda 706 RTO выпускали и в Польше. Местные умельцы даже создали специальные прицепы с дизайном в стиле автобуса.
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