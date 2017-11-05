5 ноября 2017, 21:39

Отреставрированный автобус Skoda 706 RTO продают в Германии

На одном из немецких серверов выставлен на продажу автобус Skoda 706 RTO, изготовленный в мае 1972 года. За раритет просят 179 000 евро. Специалисты считают, что это немало, но отдают должное эксклюзивности транспортного средства и его идеальному состоянию.
^
  Отреставрированный автобус Skoda 706 RTO продают в Германии Skoda Отреставрированный автобус Skoda 706 RTO продают в Германии Skoda Отреставрированный автобус Skoda 706 RTO продают в Германии Skoda Отреставрированный автобус Skoda 706 RTO продают в Германии Skoda Отреставрированный автобус Skoda 706 RTO продают в Германии Skoda Отреставрированный автобус Skoda 706 RTO продают в Германии
6
фото
  

Автобус сочетает в себе сине-белый экстерьер с красным интерьером, который был его характерной окраски. В прошлом году Skoda 706 RTO капитально отреставрировали, и сегодня он выглядит как новенький. Продавец подчеркивает, что автобус должен заинтересовать исключительно настоящих и авторитетных коллекционеров, для которых может иметь высокую коллекционную ценность.

Skoda 706 RTO принадлежит к самым известным автобусам чешского производства. Его изготавливали в период с 1958 по 1972 г.г. и оснащали 6-цилиндровым дизелем объемом 11 781 куб. см с водяным охлаждением. Для экономии средств автобус получил ту же «тележку», что и грузовик 706 RT. Лицом  «родственники» были схожи, разве что автобус получил более округлые линии кузова.

На родине, в Чехословакии было собрано в общей сложности 14 451 машин данной модели. По лицензии Skoda 706 RTO выпускали и в Польше. Местные умельцы даже создали специальные прицепы с дизайном в стиле автобуса.

Купить авто Шкода

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Купил недавно Йетти 2010 года, 1,2 литра, 105 лошадок, с пробегом 73 тыс. Машину взял у знакомого, знаю всю историю этого авто, с движком было все ок, с ней все было ок, все через официального дилера и сервис. Прошла все процедуры перед продажей. Через 2 месяца стала глохнуть. Потребовался серьезный ...
Валера
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
Валентин
Форум Skoda Octavia Scout
| Может кто подскажет, есть ли шум в мкпп, а когда выжимается педаль сцепления он пропадает. Официалы разводят руками, просто скатов толком не видели. Выжимной подшипник
Alex
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Skoda Автомудрость Skoda АвтоПитер Skoda Дизайн и тюнинг Skoda Новинки и концепт кары Skoda Новости и акции автосалонов Skoda Автосалоны и дилеры марки Skoda Аренда и прокат авто марки Skoda Автоклубы и форумы автозавчастей марки Skoda Автосервисы и магазины автозапчастей марки Skoda
Главные материалы
По медвежьей земле на «медвежьем» Skoda Kodiaq
Тест-драйв Renault Koleos: французский гаджет
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Toyota Fortuner и еще 44 модели
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 23 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Отреставрированный автобус Skoda 706 RTO продают в Германии
Автобус сочетает в себе сине-белый экстерьер с красным интерьером, который был его характерной окраски. В прошлом году Skoda 706 RTO капитально отреставрировали, и сегодня он выглядит как новенький. Продавец подчеркивает, что автобус должен заинтересовать исключительно настоящих и авторитетных коллекционеров, для которых может иметь высокую коллекционную ценность.Skoda 706 RTO принадлежит к самым известным автобусам чешского производства. Его изготавливали в период с 1958 по 1972 г.г. и оснащали 6-цилиндровым дизелем объемом 11 781 куб. см с водяным охлаждением. Для экономии средств автобус получил ту же «тележку», что и грузовик 706 RT. Лицом  «родственники» были схожи, разве что автобус получил более округлые линии кузова. На родине, в Чехословакии было собрано в общей сложности 14 451 машин данной модели. По лицензии Skoda 706 RTO выпускали и в Польше. Местные умельцы даже создали специальные прицепы с дизайном в стиле автобуса.
2017-11-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Смоленск Ижевск Томск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG