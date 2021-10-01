Отсрочка по диагностическим картам истекла 1 октября: кому надо поторопиться на техосмотр
Таким образом, если срок действия диагностической карты истек в феврале или марте, то автовладельцу необходимо было пройти техосмотр не позже 1 октября. Но если срок действия диагностической карты истекает, например, 30 июня, то техосмотр нужно пройти до 30 декабря 2021 года. По данным «Коммерсанта», в октябре заканчивается действие около 2 млн диагностических карт.
Накануне выборов «Единая Россия» пообещала как можно более оперативно принять закон об отмене обязательного техосмотра для мотоциклов и легковых автомобилей, принадлежащих физлицам. Сегодня, 1 октября соответствующий законопроект рассмотрели на Совете Государственной думы. Но пока документ не принят, техосмотр обязаны проходить все транспортные средства старше четырех лет. Для покупки ОСАГО диагностическую карту предъявлять уже необязательно (с 22 августа 2021 года). Однако в случае ДТП отсутствие действующей диагностической карты может стать основанием для регресса к виновнику аварии со стороны страховой компании.
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