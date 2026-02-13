Сроки уплаты утильсбора перенесут. Но не для всех

13 февраля 2026, 10:32
Отсрочка по утильсбору: автопроизводители получат передышку до конца 2026 года
Вышло новое постановление: российские автоконцерны смогут не платить утильсбор до декабря 2026 года. Это решение открывает неожиданные возможности для отрасли, но несет и скрытые риски. Что изменится для производителей и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.
Российские автопроизводители получили долгожданную передышку: правительство официально перенесло сроки уплаты утилизационного сбора до конца 2026 года. Для многих компаний это решение стало настоящим спасательным кругом, ведь речь идет о миллиардах рублей, которые теперь можно направить на поддержание производства, закупку комплектующих и выплату зарплат. В условиях, когда стоимость кредитов продолжает расти, а доступ к дешевому финансированию ограничен, подобная мера поддержки приобретает особое значение для всей отрасли.
По информации Минпромторга, отсрочка распространяется на производителей легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, строительной и коммунальной техники, а также прицепов. Теперь сбор за четвертый квартал 2025 года и первые три квартала 2026 года можно будет внести только в декабре 2026-го. Такой шаг, как отмечают в министерстве, позволит компаниям эффективнее распоряжаться оборотными средствами и не останавливать конвейеры даже в самые сложные периоды.
В последние годы подобная практика стала уже привычной для автогигантов, заключивших специальные инвестиционные контракты (СПИК). Эти соглашения, действующие с 2015 года, дают компаниям налоговые льготы и другие преимущества в обмен на рост локализации производства. Однако в 2026 году ситуация на рынке особенно напряженная: дорогие кредиты, высокая инфляция и постоянные колебания спроса заставляют автопроизводителей искать любые способы сохранить стабильность.
Эксперты подчеркивают, что отсрочка по утильсбору - не просто формальность, а реальный инструмент для выживания и развития. Благодаря высвобожденным средствам предприятия смогут не только поддерживать текущие мощности, но и инвестировать в новые проекты, модернизацию оборудования и опережающие закупки деталей. Это особенно важно на фоне продолжающегося дефицита некоторых комплектующих и нестабильности поставок.
Впрочем, не все так однозначно. Некоторые аналитики предупреждают: если отсрочка станет постоянной практикой, это может привести к накоплению долговой нагрузки и затруднить планирование бюджета на государственном уровне. Тем не менее, в текущих условиях большинство участников рынка воспринимают решение правительства как своевременное и необходимое.
Стоит отметить, что подобные меры поддержки не ограничиваются только автопромом. Власти уже обсуждают возможность досрочного снятия ограничений на экспорт бензина, что может повлиять на топливный рынок и вызвать новые колебания цен. Подробнее о том, какие перемены ждут отрасль в ближайшие годы, читайте в материале о перспективах отмены ограничений на экспорт топлива.
Как сообщает Autonews, решение о переносе сроков уплаты утильсбора принято с учетом текущей экономической ситуации и необходимости поддержать отечественных производителей. В условиях, когда конкуренция на рынке усиливается, а западные бренды постепенно возвращаются, российским компаниям важно сохранить темпы развития и не потерять позиции. Отсрочка по утильсбору - один из инструментов, который позволяет это сделать, хотя и не решает всех проблем отрасли.
