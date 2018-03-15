ТОП-5 новинок марта: что купить весной?
Спрос на новые машины в нашей стране растет, и автопроизводители постепенно перестают осторожничать. Теперь на рынке снова начинают появляться нишевые и дорогие модели. О самых ярких дебютантах месяца – в нашем традиционном обзоре.
Kia Picanto X-Line
Компакт-кар в необычном исполнении стоит аж 809 900 рублей. Но корейский автопроизводитель решил поэкспериментировать с потребительским спросом. Быть может, зажиточные россияне оценят защитные накладки серого цвета на бамперах, порогах и колесных арках, а также яркие акценты на радиаторной решетке, заднем бампере и в обводке противотуманных фар. Также модель выделяется сдвоенной хромированной накладкой на патрубок выпускной системы, 15-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и шинами размерностью 185/55R15. При этом дорожный просвет у псевдовседорожного «малыша» остался прежним – 161 мм.
В салоне Picanto X-Line сиденья обтянуты комбинированной искусственной кожей с контрастной строчкой, а на педалях имеются алюминиевые накладки. Хэтчбек получил 1,2-литровый двигатель мощностью 84 л.с., работающий в сочетании с 4-диапазонной автоматической трансмиссией. В список оснащения новинки входят информационно-развлекательная система с функцией голосового управления, 7-дюймовый экран, парктроники и камера заднего вида.
Toyota Alphard
Уже в «базе» предлагаются кожаный салон и два люка в крыше. В перечень оснащения входят камера заднего вида, вентиляция и подогрев передних сидений, система контроля слепых зон, функция «старт-стоп». Автомобили для российского рынка получили также зимний пакет опций, включающий в себя обогрев зеркал, руля, лобового стекла и всех сидений.
Что касается «начинки», то под капотом минивена установлен 6-цилиндровый мотор мощностью 300 л. с. и 361 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонный «автомат».
Audi A8
Как и подобает флагманам, машина имеет множество роскошных опций. К примеру, лазерные фары, климат-контроль с индивидуальной настройкой каждой из четырех зон, ионизатор и ароматизатор воздуха, премиальную аудиосистему, два съемных планшета для пассажиров задних сидений, холодильник, сиденья с функцией массажа и многое другое. Что касается полезных «примочек», то в их числе - система сохранения рядности, контроля поперечного движения, предупреждения при открывании задней двери, система автоматической парковки с камерами кругового обзора и функция ночного видения.
Porsche 911 GT3 RS
Спорткар получил новые бамперы и воздухозаборники иной формы. Оптимизация воздушных потоков существенно улучшила аэродинамику. В ходе рестайлинга у Porsche перенастроили систему заднего привода и обули 911 GT3 RS в новые покрышки размерностью 265/35R20 спереди и 325/30R21 сзади. Для максимального облегчения машины часть кузовных деталей сделаны из углепластика, а задние стекла из поликарбоната. В общем, можно хоть сейчас отправляться заказывать автомобиль, главное иметь при себе 13 100 000 рублей – такова начальная цена спорткара.
Citroen C3 Aircross
Конечно, не обошлось в этом месяце и без новых кроссоверов. Однако Citroen рискнули привезти в Россию вседорожник В-класса с весьма экстравагантной внешностью. Вдобавок к этому компактный SUV C3 Aircross еще и обладает солидным ценником – от 1 069 000 рублей.
Начальное исполнение подразумевает наличие кондиционера, полного электропакета боковых зеркал и защиты картера. В более богатой комплектации есть климат-контроль, 7-дюймовый цветной тачскрин мультимедийной системы, рейлинги на крыше и пластиковые накладки на бамперы. А вот в «топе» за 1 317 000 рублей C3 Aircross дополнительно получит парктроники, навигацию и систему Grip Control для езды по бездорожью.
В силовой линейке кроссовера присутствуют два 1,2-литровых бензиновых (82 л.с. и 110 л.с.) и один дизельный объемом 1,6 литра (110 л.с.). В качестве трансмиссий выступают 5-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат». АКПП. Привод – исключительно на переднюю ось.
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