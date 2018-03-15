15 марта 2018, 19:51

ТОП-5 новинок марта: что купить весной?

С приходом весны, пусть и сугубо календарной, на автомобильном рынке России наметились перемены. Наконец-то среди новинок числятся не только кроссоверы и внедорожники, но и представители других сегментов.
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ТОП-5 новинок марта: что купить весной? KIA Picanto, Toyota Alphard, Audi A8, Porsche 911, Citroen

Спрос на новые машины в нашей стране растет, и автопроизводители постепенно перестают осторожничать. Теперь на рынке снова начинают появляться нишевые и дорогие модели. О самых ярких дебютантах месяца – в нашем традиционном обзоре.

KIA Picanto
От 1.2 л, 84 л.с
Новый от 559 900 до 864 900 Р

Kia Picanto X-Line

Компакт-кар в необычном исполнении стоит аж 809 900 рублей. Но корейский автопроизводитель решил поэкспериментировать с потребительским спросом. Быть может, зажиточные россияне оценят защитные накладки серого цвета на бамперах, порогах и колесных арках, а также яркие акценты на радиаторной решетке, заднем бампере и в обводке противотуманных фар. Также модель выделяется сдвоенной хромированной накладкой на патрубок выпускной системы, 15-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и шинами размерностью 185/55R15. При этом дорожный просвет у псевдовседорожного «малыша» остался прежним – 161 мм.

В салоне Picanto X-Line сиденья обтянуты комбинированной искусственной кожей с контрастной строчкой, а на педалях имеются алюминиевые накладки. Хэтчбек получил 1,2-литровый двигатель мощностью 84 л.с., работающий в сочетании с 4-диапазонной автоматической трансмиссией. В список оснащения новинки входят информационно-развлекательная система с функцией голосового управления, 7-дюймовый экран, парктроники и камера заднего вида.

Toyota Alphard

Toyota Alphard
От 3.5 л, 300 л.с
Новый от 4 396 000 до 0 Р
Обновленный минивен подорожал на 800 000 рублей до 4 396 000 рублей за базовую версию. Очевидно, что такой автомобиль рассчитан далеко не на среднестатистических россиян. Что же должны оценить в модели те, кто решится ее покупать? Прежде всего, внешний вид. Его облагородили новая массивная радиаторная решетка, полностью светодиодная оптика спереди и сзади и 17-дюймовые легкосплавные диски иного дизайна. На решетке радиатора теперь установлен шильдик Alpha вместо Toyota. Этим производитель подчеркивает особый статус модели в своей линейке.

Уже в «базе» предлагаются кожаный салон и два люка в крыше. В перечень оснащения входят камера заднего вида, вентиляция и подогрев передних сидений, система контроля слепых зон, функция «старт-стоп». Автомобили для российского рынка получили также зимний пакет опций, включающий в себя обогрев зеркал, руля, лобового стекла и всех сидений.

Что касается «начинки», то под капотом минивена установлен 6-цилиндровый мотор мощностью 300 л. с. и 361 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонный «автомат».

Audi A8

Audi A8
От 3 л, 340 л.с
Новый от 5 935 000 до 6 715 000 Р
Уже в этом месяце первые покупатели нового флагманского седана получат ключи от своих машин. Автомобиль предлагается в двух модификациях – стандартной и удлиненной. Цена стандартной версии – от 5 935 000 рублей, удлиненной – от 6 715 000 рублей. За эти деньги покупатели получат роскошного «немца» с 3-литровым бензиновым турбодвигателем V6 мощностью 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента, в паре с которым выступает 8-диапазонный «автомат». С места до 100 км/ч модель разгонится за 5,6 секунды.

Как и подобает флагманам, машина имеет множество роскошных опций. К примеру, лазерные фары, климат-контроль с индивидуальной настройкой каждой из четырех зон, ионизатор и ароматизатор воздуха, премиальную аудиосистему, два съемных планшета для пассажиров задних сидений, холодильник, сиденья с функцией массажа и многое другое.  Что касается полезных «примочек», то в их числе - система сохранения рядности, контроля поперечного движения, предупреждения при открывании задней двери, система автоматической парковки с камерами кругового обзора и функция ночного видения.

Porsche 911 GT3 RS

Porsche 911
От 3 л, 450 л.с
Новый от 6 211 000 до 14 087 000 Р
Любители быстрой езды и качественных автомобилей могут сделать себе подарок к лету: начался прием заказов на самый мощный и дорогой спорткар Porsche - 911 GT3 RS. Под капотом новинки спрятан 4-литровый атмосферный бензиновый двигатель V6, мощность которого возросла до 520 л.с. и 470 Нм крутящего момента. С такой «начинкой» первая «сотня» покоряется уже через 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 312 км/ч.

Спорткар получил новые бамперы и воздухозаборники иной формы. Оптимизация воздушных потоков существенно улучшила аэродинамику. В ходе рестайлинга у Porsche перенастроили систему заднего привода и обули 911 GT3 RS в новые покрышки размерностью 265/35R20 спереди и 325/30R21 сзади. Для максимального облегчения машины часть кузовных деталей сделаны из углепластика, а задние стекла из поликарбоната. В общем, можно хоть сейчас отправляться заказывать автомобиль, главное иметь при себе 13 100 000 рублей – такова начальная цена спорткара.

Citroen C3 Aircross

Конечно, не обошлось в этом месяце и без новых кроссоверов. Однако Citroen рискнули привезти в Россию вседорожник В-класса с весьма экстравагантной внешностью. Вдобавок к этому компактный SUV C3 Aircross еще и обладает солидным ценником – от  1 069 000 рублей.
Citroen C3 Aircross
От 1.2 л, 82 л.с
Новый от 1 069 000 до 1 382 000 Р
Очевидно, что такой недешевый автомобиль привлечь внимание платежеспособной аудитории, которая захочет выделиться из потока. Для этого покупателям предложат один из восьми цветов кузова, один из четырех вариантов оформления крыши и один из четырех стилей отделки кузова (цвет рейлингов, окантовки фар, акцентов на дисках и т.п.). Также французы подготовили пять вариантов отделки салона.

Начальное исполнение подразумевает наличие кондиционера, полного электропакета боковых зеркал и защиты картера. В более богатой комплектации есть климат-контроль, 7-дюймовый цветной тачскрин мультимедийной системы, рейлинги на крыше и пластиковые накладки на бамперы. А вот в «топе» за 1 317 000 рублей C3 Aircross дополнительно получит парктроники, навигацию и систему Grip Control для езды по бездорожью.

В силовой линейке кроссовера присутствуют два 1,2-литровых бензиновых (82 л.с. и 110 л.с.) и один дизельный объемом 1,6 литра (110 л.с.). В качестве трансмиссий выступают 5-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат».  АКПП. Привод – исключительно на переднюю ось.

Арина Милая
Купить авто Киа, Тойота, Ауди, Порше, Ситроен Пиканто, Альфард, А8, 911 Каррера
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ТОП-5 новинок марта: что купить весной?
Спрос на новые машины в нашей стране растет, и автопроизводители постепенно перестают осторожничать. Теперь на рынке снова начинают появляться нишевые и дорогие модели. О самых ярких дебютантах месяца – в нашем традиционном обзоре.{{model_v2_615}}Kia Picanto X-Line Компакт-кар в необычном исполнении стоит аж 809 900 рублей. Но корейский автопроизводитель решил поэкспериментировать с потребительским спросом. Быть может, зажиточные россияне оценят защитные накладки серого цвета на бамперах, порогах и колесных арках, а также яркие акценты на радиаторной решетке, заднем бампере и в обводке противотуманных фар. Также модель выделяется сдвоенной хромированной накладкой на патрубок выпускной системы, 15-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и шинами размерностью 185/55R15. При этом дорожный просвет у псевдовседорожного «малыша» остался прежним – 161 мм. В салоне Picanto X-Line сиденья обтянуты комбинированной искусственной кожей с контрастной строчкой, а на педалях имеются алюминиевые накладки. Хэтчбек получил 1,2-литровый двигатель мощностью 84 л.с., работающий в сочетании с 4-диапазонной автоматической трансмиссией. В список оснащения новинки входят информационно-развлекательная система с функцией голосового управления, 7-дюймовый экран, парктроники и камера заднего вида. Toyota Alphard{{model_v2_2208}}Обновленный минивен подорожал на 800 000 рублей до 4 396 000 рублей за базовую версию. Очевидно, что такой автомобиль рассчитан далеко не на среднестатистических россиян. Что же должны оценить в модели те, кто решится ее покупать? Прежде всего, внешний вид. Его облагородили новая массивная радиаторная решетка, полностью светодиодная оптика спереди и сзади и 17-дюймовые легкосплавные диски иного дизайна. На решетке радиатора теперь установлен шильдик Alpha вместо Toyota. Этим производитель подчеркивает особый статус модели в своей линейке.Уже в «базе» предлагаются кожаный салон и два люка в крыше. В перечень оснащения входят камера заднего вида, вентиляция и подогрев передних сидений, система контроля слепых зон, функция «старт-стоп». Автомобили для российского рынка получили также зимний пакет опций, включающий в себя обогрев зеркал, руля, лобового стекла и всех сидений. Что касается «начинки», то под капотом минивена установлен 6-цилиндровый мотор мощностью 300 л. с. и 361 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонный «автомат».Audi A8{{model_v2_89}} Уже в этом месяце первые покупатели нового флагманского седана получат ключи от своих машин. Автомобиль предлагается в двух модификациях – стандартной и удлиненной. Цена стандартной версии – от 5 935 000 рублей, удлиненной – от 6 715 000 рублей. За эти деньги покупатели получат роскошного «немца» с 3-литровым бензиновым турбодвигателем V6 мощностью 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента, в паре с которым выступает 8-диапазонный «автомат». С места до 100 км/ч модель разгонится за 5,6 секунды. Как и подобает флагманам, машина имеет множество роскошных опций. К примеру, лазерные фары, климат-контроль с индивидуальной настройкой каждой из четырех зон, ионизатор и ароматизатор воздуха, премиальную аудиосистему, два съемных планшета для пассажиров задних сидений, холодильник, сиденья с функцией массажа и многое другое.  Что касается полезных «примочек», то в их числе - система сохранения рядности, контроля поперечного движения, предупреждения при открывании задней двери, система автоматической парковки с камерами кругового обзора и функция ночного видения. Porsche 911 GT3 RS{{model_v2_1715}} Любители быстрой езды и качественных автомобилей могут сделать себе подарок к лету: начался прием заказов на самый мощный и дорогой спорткар Porsche - 911 GT3 RS. Под капотом новинки спрятан 4-литровый атмосферный бензиновый двигатель V6, мощность которого возросла до 520 л.с. и 470 Нм крутящего момента. С такой «начинкой» первая «сотня» покоряется уже через 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 312 км/ч. Спорткар получил новые бамперы и воздухозаборники иной формы. Оптимизация воздушных потоков существенно улучшила аэродинамику. В ходе рестайлинга у Porsche перенастроили систему заднего привода и обули 911 GT3 RS в новые покрышки размерностью 265/35R20 спереди и 325/30R21 сзади. Для максимального облегчения машины часть кузовных деталей сделаны из углепластика, а задние стекла из поликарбоната. В общем, можно хоть сейчас отправляться заказывать автомобиль, главное иметь при себе 13 100 000 рублей – такова начальная цена спорткара.Citroen C3 AircrossКонечно, не обошлось в этом месяце и без новых кроссоверов. Однако Citroen рискнули привезти в Россию вседорожник В-класса с весьма экстравагантной внешностью. Вдобавок к этому компактный SUV C3 Aircross еще и обладает солидным ценником – от  1 069 000 рублей.{{model_v2_6344}} Очевидно, что такой недешевый автомобиль привлечь внимание платежеспособной аудитории, которая захочет выделиться из потока. Для этого покупателям предложат один из восьми цветов кузова, один из четырех вариантов оформления крыши и один из четырех стилей отделки кузова (цвет рейлингов, окантовки фар, акцентов на дисках и т.п.). Также французы подготовили пять вариантов отделки салона. Начальное исполнение подразумевает наличие кондиционера, полного электропакета боковых зеркал и защиты картера. В более богатой комплектации есть климат-контроль, 7-дюймовый цветной тачскрин мультимедийной системы, рейлинги на крыше и пластиковые накладки на бамперы. А вот в «топе» за 1 317 000 рублей C3 Aircross дополнительно получит парктроники, навигацию и систему Grip Control для езды по бездорожью.В силовой линейке кроссовера присутствуют два 1,2-литровых бензиновых (82 л.с. и 110 л.с.) и один дизельный объемом 1,6 литра (110 л.с.). В качестве трансмиссий выступают 5-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат».  АКПП. Привод – исключительно на переднюю ось.
2018-03-15
Автор: Арина Милая
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