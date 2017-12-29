29 декабря 2017, 11:02
Оттолкнули таможенника, сбили шлагбаум и скрылись…
В среду, 27 декабря 2017 года, в один из полицейских участков Ленинградской области поступило сообщение от сотрудников таможенной службы. Они поведали о том, что в 2.40 ночи водитель автомобиля и пассажиры вытолкнули из авто сотрудника таможни.
Произошло это в тот момент, когда таможенник осуществлял внутри указанного автомобиля проверку. После инцидента злоумышленники скрылись, сбив шлагбаум. Сотрудниками полиции были приняты оперативные меры к розыску нарушителей.
Спустя некоторое время разыскиваемый автомобиль был обнаружен брошенным в поселке Торфяновка (Выборгский район Ленобласти).
Личности нарушителей уже установлены. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают их местонахождение с целью последующего задержания. Об этом информирует пресс-служба регионального Управления МВД РФ.
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