5 апреля 2021, 11:55
Отвечать за разработку американских беспилотников будет русский инженер
Соруководителем компании Waymo, занимающейся разработкой беспилотных автомобилей, стал выпускник московского Физтеха Дмитрий Долгов. Прежний генеральный директор Джон Крафчик останется в статусе советника.
Дарья Климова Фото: drive.ru
Фото: drive.ru
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Как выяснил 110KM.RU, Дмитрий Долгов окончил Московский физико-технический институт, получил докторскую степень в Мичиганском университете и с 2009 года работает над беспилотниками Google. Когда в 2016 года проект был выделен в отдельную компанию Waymo, Долгов занял пост технического директора. В прошлом году Waymo представила новую систему автопилота пятого поколения, которая оказалась существенно мощнее и дешевле предшественника.
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01.03.2021, 11:11
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03.02.2021, 00:25
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29.01.2021, 16:43
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28.01.2021, 16:34
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